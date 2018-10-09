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Обматерил полицейского: самарец проведет 4 месяца на исправительных работах
В Самарской области вынесен приговор жителю Челно-Вершинского района, который оскорбил силовика. В августе 31-летний ранее судимый мужчина напился и нецензурно обругал старшего участкового уполномоченного полиции в отделении «скорой помощи». Страж порядка в этот момент находился при исполнении. Служители Фемиды признали …
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9 октября 2018, 09:33
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Для «Самара Арены» сделают канализацию за 245,5 млн рублей
Департамент градостроительства Самары объявил электронный аукцион на строительство системы сбора поверхностных сточных вод с площадки стадиона «Самара Арена». Начальная цена контракта составляет 245,5 млн рублей. Заявки от желающих стать исполнителями работ принимаются до 22 октября, а сам аукцион пройдет 29 …
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9 октября 2018, 09:06
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Свадьба с огоньком и грохотом: в Самаре дома постройки 19 века спасли от опасного фейерверка
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9 октября 2018, 08:21
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В Тольятти снова замерят уровень радиации на заводе «Фосфор»
В Тольятти проведут повторные замеры радиации на территории заброшенного завода «Фосфор». На этот раз с привлечением независимой экологической экспертизы. Такое решение приняли в понедельник в мэрии Автограда.
Власти отреагировали на непрекращающиеся потоки негатива в пабликах города о якобы постоянно …
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8 октября 2018, 09:27
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В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина
В Самаре оштрафовали чиновника — начальника отдела потребительского рынка администрации Советского района. В июле один из жителей города обратился в администрацию с письменным заявлением, но ему так и не ответили. Оскорбленный самарец пожаловался в прокуратуру. Только после начала прокурорской проверки, …
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4 октября 2018, 10:12
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В Самарской области музыкант-алиментщик «забыл» заплатить детям 290 тысяч рублей
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2 октября 2018, 02:20
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Налоговики исключили из Единого госреестра юрлиц 330 тысяч компаний
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2 октября 2018, 10:45
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Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам
С 26 сентября российские банки начали требовать от клиентов подтверждения «сомнительных» платежей. Вступили в силу соответствующие поправки в закон о банковской деятельности. Согласно документу, финансовые организации обязаны блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до …
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27 сентября 2018, 08:35
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Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода
Уже через месяц Госдума планирует принять закон, который ограничит уровень максимальной долговой нагрузки россиян. Считается, что на погашение своих займов человек может тратить не более половины от дохода, иначе начинаются проблемы с выплатами. Поэтому микрофинансовым организациям хотят запретить давать в …
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11 сентября 2018, 10:40
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Банкоматы отказались принимать банкноты в 5000 из-за вброса фальшивок
Федеральные СМИ сообщают о массовом вбросе в банкоматы старого образца, не оборудованные современными устройствами для проверки банкнот, фальшивых пятитысячных купюр. Из-за этого некоторые финансовые институты такие, как "Открытие", "Альфа-банк", "Промсвязьбанка" и "Почта банк" отказались от приема пятитысячных купюр до тех …
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4 сентября 2018, 10:01
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У каждого самарца появится персональный кредитный рейтинг
С 2019 года россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Его автоматически будет рассчитывать специальная программа на основе кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки и других показателей. Сейчас она, как правило, включает в себя много данных, и ее объем может …
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2 сентября 2018, 08:42