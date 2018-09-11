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Самозанятых граждан в России будут облагать новым налогом
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11 сентября 2018, 10:21
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Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» решил применить новый метод борьбы с должниками за отопление и горячую воду. Организация заключила договор с одним из крупных коллекторских агентств. Его специалистам уже передали материалы на 5300 неплательщиков, общий долг которых составляет 170 миллионов рублей.
По …
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11 сентября 2018, 03:41
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Кредитная задолженность россиян перед банками увеличилась в 2,5 раза
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5 сентября 2018, 06:51
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В Самарской области подвели итоги стратегических сессий
В Тольятти завершилась заключительная сессия "Стратегия лидерства 2030", призванная сформировать долгосрочный план развития региона. В течение лета по инициативе Дмитрия Азарова прошло 7 таких мероприятий в самых крупных городах области. После каждой сессии десятки тысяч жителей присылали свои предложения по …
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5 сентября 2018, 06:36
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Банкоматы отказались принимать банкноты в 5000 из-за вброса фальшивок
Федеральные СМИ сообщают о массовом вбросе в банкоматы старого образца, не оборудованные современными устройствами для проверки банкнот, фальшивых пятитысячных купюр. Из-за этого некоторые финансовые институты такие, как "Открытие", "Альфа-банк", "Промсвязьбанка" и "Почта банк" отказались от приема пятитысячных купюр до тех …
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4 сентября 2018, 10:01
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У каждого самарца появится персональный кредитный рейтинг
С 2019 года россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Его автоматически будет рассчитывать специальная программа на основе кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки и других показателей. Сейчас она, как правило, включает в себя много данных, и ее объем может …
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2 сентября 2018, 08:42
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В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников
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31 августа 2018, 03:18
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Без проблем для кошелька подготовить ребенка к школе могут 28% россиян
Накануне начала учебного года Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил 1200 респондентов на темы, касающиеся школьного образования. И вот каковы его результаты. Без удара по семейному бюджету подготовить ребенка к школе могут лишь 28% россиян, это вызывает определенные трудности, но …
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31 августа 2018, 09:20
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В Самаре за долг в 1,2 млн рублей по налогам арестовали погрузчик
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29 августа 2018, 08:39
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Ушли в сумрак: стадион «Самара Арена» остался без электричества
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28 августа 2018, 01:25
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Для россиян введут кредитные рейтинги
Со следующего года россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова.
По словам специалиста, рейтинг будет формироваться на основании целого набора параметров: просрочек, …
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27 августа 2018, 02:40
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АСВ оспаривает крупные сделки «АктивКапитал Банка»
«Агентство по страхованию вкладов» оспаривает крупные сделки лишенного лицензии и признанного несостоятельным самарского «АктивКапитал Банка». Согласно сообщению на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве, АСВ, как конкурсный управляющий, потребовало признать недействительной уступку АКБ права требования по кредиту на сумму …
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17 августа 2018, 10:33
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В блогах: уловка, которую начали применять сотрудники "Сбербанка"
Игорь Голиков предупредил в "Фейсбуке" про уловки, которые начали применять сотрудники Сбербанка в отношении доверчивых клиентов. "В последнее время при посещении отделений Сбера консультанты спешат обратить внимание посетителей на то, что на них сформирована кредитная история - то есть …
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6 августа 2018, 07:35
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За первый день выплат вкладчики самарского "Газбанка" получили 7 млрд рублей
За первый день выплат вкладчики самарского "Газбанка" получили более 7 млрд рублей, что составляет 40 процентов общего объема страховой ответственности организации, сообщает АСВ. Деньги с 23 июля возвращают в 20 субъектах Российской Федерации через отделения Сбербанка, выбранного банком-агентом.
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25 июля 2018, 06:00