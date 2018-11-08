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Материалы по теме:

В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей

В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей

В четверг, 8 ноября, в Самаре представители УФСБ России задержали четырех сотрудников уголовного розыска. По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, силовиков взяли с поличным при получении взятки в 600 тысяч рублей. 

- Деньги (первый 
8 ноября 2018, 10:17
В очередях десятки людей: в Кировском районе отключили холодную воду

В очередях десятки людей: в Кировском районе отключили холодную воду

В четверг вечером, 8 ноября, с очередной коммунальной проблемой столкнулись жители Кировского района Самары. Как сообщили очевидцы «Терре», в пункты продажи воды в районе выстроились очереди из десятков человек. Холодной воды нет с 17:00, вероятная причина - авария на сетях. 
8 ноября 2018, 06:59
Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху

Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху

В дежурную часть отдела полиции в Тольятти пожаловались жители дома, расположенного на улице 50 Октября. Они рассказали, что из соседней квартиры распространяется ужасный запах. По этому адресу выехала оперативно-следственная группа.

Когда полицейские вскрыли дверь квартиры, то в помещении нашли 
8 ноября 2018, 04:45
В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей

В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей

В Самаре ищут подрядчика, который займется отловом и содержанием бездомных животных, а также будет вывозить их трупы. Соответствующий лот разместили на сайте госзакупок. Городская казна может выделить на эту статью расходов около 8 млн рублей. Планируется, что за эту сумму 
8 ноября 2018, 04:17
Антимонопольщики оштрафовали «Парки Самары» из-за нового колеса обозрения

Антимонопольщики оштрафовали «Парки Самары» из-за нового колеса обозрения

Полоса невезения… Управление ФАС по Самарской области оштрафовало на 5 тысяч рублей муниципальное предприятие "Парки Самары" из-за отсутствия чертежей для монтажа нового колеса обозрения. Построенный, но до сих пор не введенный в строй аттракцион продолжают преследовать неприятности. Как сообщает антимонопольная 
8 ноября 2018, 08:43
Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс

Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс

Не успели российские бизнесмены прийти в себя после больших затрат на оборудование своих торговых точек онлайн-кассами (срок истек 1 июля 2018-го), как пришла новость о том, что теперь им придется раскошелиться на обновление программного обеспечения этих устройств. Связано это с 
6 ноября 2018, 08:37
Сеть «С.И.Т.И.» отбивается от обвинений

Сеть «С.И.Т.И.» отбивается от обвинений

Самарская компания «С.И.Т.И.» опровергла информацию о некачественных работах по берегоукреплению Саратовского водохранилища у села Рождествено, которые выполнялись по контракту с «Управлением капитального строительства», когда его возглавляла Светлана Моравская. Последнюю на днях задержали в Москве. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями.
1 ноября 2018, 08:50
На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона

На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона

Бюджет Самарской области на следующий год планируется с небольшим профицитом, несмотря на то, что выпадающие доходы из-за изменений в законодательстве превысят 6 миллиардов рублей. В среду проект главного финансового документа обсудили на расширенном заседании регионального правительства. В мероприятии приняли участие 
31 октября 2018, 10:17
Деньги на ‍финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись

Деньги на ‍финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись

Средства от министерства спорта Самарской области на финансирование волейбольного клуба «Нова» из Новокуйбышевска не поступали, в связи с этим и возникли долги по зарплате перед спортсменами. Об этом сообщили представители команды на своем официальном сайте.

Напомним, ранее волейболисты обратились 
31 октября 2018, 11:32
На заседании правительства Самарской области обсудят прогнозы и бюджет

На заседании правительства Самарской области обсудят прогнозы и бюджет

В эти минуты в губернской столице началось расширенное заседание правительства Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова. На повестке дня сегодня - итоги социально-экономического развития региона, прогнозы на 2019-2020 годы, а также внесение на рассмотрение в Самарскую губернскую думу проекта 
31 октября 2018, 10:32
Первую запись Дэвида Боуи продали с аукциона почти за 40 тысяч фунтов стерлингов

Первую запись Дэвида Боуи продали с аукциона почти за 40 тысяч фунтов стерлингов

В Британии ушла с молотка самая первая музыкальная запись Дэвида Боуи. Она была найдена уже после смерти певца и обошлась новому владельцу в 39,4 тысячи фунтов.

Как сообщает The Guardian, изначально пленку оценили в 10 тысяч фунтов, но 
12 сентября 2018, 02:04
Раритетную раллийную «Ниву» выставили на британском аукционе

Раритетную раллийную «Ниву» выставили на британском аукционе

Британский аукционный дом «Сотбис» выставил на торги 40-летнюю Lada Niva. Особенность машины в том, что она участвовала в известном ралли "Париж - Дакар". Ценник на "Ниву" будет варьироваться от 4,5 до 6,5 млн рублей. Эксперты уверены, что вазовскому внедорожнику 1978 

20 августа 2018, 01:40
В Лондоне продадут картину Малевича «Пейзаж»

В Лондоне продадут картину Малевича «Пейзаж»

Аукционный дом Christie's выставит на торги картину Казимира Малевича «Пейзаж». Работа оценивается в 7-10 миллионов фунтов стерлингов. Торги должны пройти 20 июня.

Картина выполнена гуашью на листе бумаги формата 106Х106 сантиметров. Она была представлена публике в 1911 году. «Пейзаж» относится к 

19 июня 2018, 05:12
В Британии продают дом художника Джона Констебля

В Британии продают дом художника Джона Констебля

200-летний особняк оценили более чем в 5 миллионов долларов.
15 марта 2018, 03:57
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