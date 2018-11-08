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В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей
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8 ноября 2018, 10:17
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В очередях десятки людей: в Кировском районе отключили холодную воду
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8 ноября 2018, 06:59
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Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху
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8 ноября 2018, 04:45
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В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей
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8 ноября 2018, 04:17
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Антимонопольщики оштрафовали «Парки Самары» из-за нового колеса обозрения
Полоса невезения… Управление ФАС по Самарской области оштрафовало на 5 тысяч рублей муниципальное предприятие "Парки Самары" из-за отсутствия чертежей для монтажа нового колеса обозрения. Построенный, но до сих пор не введенный в строй аттракцион продолжают преследовать неприятности. Как сообщает антимонопольная …
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8 ноября 2018, 08:43
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Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс
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6 ноября 2018, 08:37
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Сеть «С.И.Т.И.» отбивается от обвинений
Самарская компания «С.И.Т.И.» опровергла информацию о некачественных работах по берегоукреплению Саратовского водохранилища у села Рождествено, которые выполнялись по контракту с «Управлением капитального строительства», когда его возглавляла Светлана Моравская. Последнюю на днях задержали в Москве. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями.
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1 ноября 2018, 08:50
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На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона
Бюджет Самарской области на следующий год планируется с небольшим профицитом, несмотря на то, что выпадающие доходы из-за изменений в законодательстве превысят 6 миллиардов рублей. В среду проект главного финансового документа обсудили на расширенном заседании регионального правительства. В мероприятии приняли участие …
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31 октября 2018, 10:17
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Деньги на финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись
Средства от министерства спорта Самарской области на финансирование волейбольного клуба «Нова» из Новокуйбышевска не поступали, в связи с этим и возникли долги по зарплате перед спортсменами. Об этом сообщили представители команды на своем официальном сайте.
Напомним, ранее волейболисты обратились …
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31 октября 2018, 11:32
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На заседании правительства Самарской области обсудят прогнозы и бюджет
В эти минуты в губернской столице началось расширенное заседание правительства Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова. На повестке дня сегодня - итоги социально-экономического развития региона, прогнозы на 2019-2020 годы, а также внесение на рассмотрение в Самарскую губернскую думу проекта …
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31 октября 2018, 10:32
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Первую запись Дэвида Боуи продали с аукциона почти за 40 тысяч фунтов стерлингов
В Британии ушла с молотка самая первая музыкальная запись Дэвида Боуи. Она была найдена уже после смерти певца и обошлась новому владельцу в 39,4 тысячи фунтов.
Как сообщает The Guardian, изначально пленку оценили в 10 тысяч фунтов, но …
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12 сентября 2018, 02:04
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Раритетную раллийную «Ниву» выставили на британском аукционе
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20 августа 2018, 01:40
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В Лондоне продадут картину Малевича «Пейзаж»
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19 июня 2018, 05:12
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В Британии продают дом художника Джона Констебля
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15 марта 2018, 03:57