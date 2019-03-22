|
«АвтоВАЗ» и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi могут пересмотреть инвестиционные планы по СПИК
«АвтоВАЗ» и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi пригрозили пересмотреть инвестиционные планы по СпецИнвестКонтракту. На такую меру автопроизводители пойдут, если правительство России не учтет их позиции в рамках готовящихся поправок в постановление кабмина о локализации продукции. Документ позволяет автоконцернам получать доступ к субсидиям. Власти …
|
22 марта 2019, 08:59
|
В Самаре нашли тело исчезнувшей в октябре Лины Сторожевой
|
21 марта 2019, 08:42
|
В Самаре задержали руководителя областного бюро медико-социальной экспертизы
В Самаре задержан руководитель областного бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч. Его подозревают в хищении 238 млн рублей при завышении цены госконтракта, пишет «Самарское обозрение». Проверку деятельности «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» инициировала прокуратура Самары. Во время нее …
|
21 марта 2019, 08:11
|
Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?
Жизнь тех, кто платит ипотеку, похоже, станет легче. Депутаты Государственной думы в этот четверг приняли в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Он позволяет заемщикам уменьшить или отсрочить платежи в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств. Максимально — на 6 месяцев. …
|
21 марта 2019, 07:52
|
Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре достроят в 2021 году
|
21 марта 2019, 07:21
|
Вице-премьер Ольга Голодец пообещала, что Самаре выделят деньги на реконструкцию цирка
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец пообещала выделить деньги на реконструкцию здания цирка имени Олега Попова в Самаре. Об этом стало известно 20 марта на заседании проектного комитета по нацпроекту «Культура». Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о реализации нацпроекта, заключении соглашений по …
|
20 марта 2019, 05:16
|
Инфляция в России находится на пике
|
18 марта 2019, 11:27
|
Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области
В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики.
|
16 марта 2019, 08:50
|
В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»
В пятницу, 15 марта, на круглом столе федерального проекта «Чистая страна» руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских рассказал, что вчера в офисе регоператора «Экостройресурс» на улице Сердобской произошла драка.
«У людей сдают нервы от очередей», - написала в своем Фейсбуке …
|
15 марта 2019, 02:51
|
Пени за вывоз мусора в январе самарцам не начислят
Жителям Самарской области не начислят пени за вывоз мусора в январе 2019 года, заявила компания "ЭкоСтройРесурс". Руководство регионального оператора приняло такое решение из-за задержки выставленных квитанций. Вины населения здесь нет, это не должно стать поводом для начисления неустойки, посчитали бизнесмены. …
|
27 февраля 2019, 02:11
|
«ЭкоСтройРесурс»: Мусорного перерасчета в Самаре не будет
В законодательстве России не прописана процедура перерасчета сумм в случае отсутствия жильцов в какой-либо период времени, сообщает компания "ЭкоСтройРесурс", региональный оператор по обращению с ТКО.
По этому вопросу регоператор обращался с запросами в региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в департамент ценового …
|
14 февраля 2019, 10:13
|
Жители трех районов Самары получили платежки с перерасчетом из-за коммунальной аварии
|
12 февраля 2019, 01:47
|
Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть
|
30 января 2019, 07:28
|
Жители Самары начали получать квитанции нового формата на воду и канализацию
Платежки были утверждены приказом федерального министерства строительства и ЖКХ, вскоре они станут обязательными для всех типов ресурсоснабжающих организаций. В документе указано множество данных, касающихся потребителя, например заводской номер приборов учета, количество проживающих, дата последней поступившей оплаты. Все пункты обязательны и …
|
9 декабря 2016, 04:18
Мы Вам перезвоним!