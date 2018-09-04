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«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров
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4 сентября 2018, 06:26
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У каждого самарца появится персональный кредитный рейтинг
С 2019 года россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Его автоматически будет рассчитывать специальная программа на основе кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки и других показателей. Сейчас она, как правило, включает в себя много данных, и ее объем может …
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2 сентября 2018, 08:42
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45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости
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25 августа 2018, 11:15
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В России дешевеет красная рыба
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24 августа 2018, 11:15
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На один день ограничат продажу алкоголя в Сызрани
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21 августа 2018, 09:53
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АСВ оспаривает крупные сделки «АктивКапитал Банка»
«Агентство по страхованию вкладов» оспаривает крупные сделки лишенного лицензии и признанного несостоятельным самарского «АктивКапитал Банка». Согласно сообщению на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве, АСВ, как конкурсный управляющий, потребовало признать недействительной уступку АКБ права требования по кредиту на сумму …
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17 августа 2018, 10:33
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За первый день выплат вкладчики самарского "Газбанка" получили 7 млрд рублей
За первый день выплат вкладчики самарского "Газбанка" получили более 7 млрд рублей, что составляет 40 процентов общего объема страховой ответственности организации, сообщает АСВ. Деньги с 23 июля возвращают в 20 субъектах Российской Федерации через отделения Сбербанка, выбранного банком-агентом.
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25 июля 2018, 06:00
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В блогах: В Сбербанке грядет восстание машин
Блогер Симба Симба поведала в "Фейсбуке", что в Сбербанке грядет восстание машин.
"У моей карты СБ сломался чип, пришлось делать перевыпуск, - пишет автор. - Через несколько дней пришло СМС о том, что карта готова и ее необходимо …
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6 июля 2018, 08:05
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Эксперты рассказали о новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей
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25 декабря 2017, 06:26
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В банки Самарской области пришли новые купюры в 2000 рублей
В банки Самарской области пришли новые купюры достоинством 2000 рублей с изображением космодрома «Восточный» и моста на остров Русский. Эту информацию подтвердили представители кредитных организаций области.
«По предварительной информации, до Нового года в область доставят и двухсотенную купюру», - …
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21 декабря 2017, 12:26
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50-рублевой купюре предсказали исчезновение
Действия ЦБ по уменьшению наличного денежного оборота в перспективе повлекут исчезновение 50-рублевой банкноты. Об этом говорят российские агентства со ссылкой на руководителя компании «Мани Фанни» Александра Шустова.
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18 декабря 2017, 09:36
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Россиян призвали не покупать новые купюры по цене выше номинала
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16 ноября 2017, 10:06