В блогах: В Сбербанке грядет восстание машин



"У моей карты СБ сломался чип, пришлось делать перевыпуск, - пишет автор. - Через несколько дней пришло СМС о том, что карта готова и ее необходимо … Блогер Симба Симба поведала в "Фейсбуке", что в Сбербанке грядет восстание машин."У моей карты СБ сломался чип, пришлось делать перевыпуск, - пишет автор. - Через несколько дней пришло СМС о том, что карта готова и ее необходимо