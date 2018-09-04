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Материалы по теме:

«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров

«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров

Ростуризм исключил из реестра туроператоров компанию «Натали Турс». Об этом говорится в приказе на сайте агентства. Под данным брендом работали сразу три юрлица - фирмы «Панорама тур», «Агентство путешествий «Натали» и «Туроператор «Натали Турс». Причина исключения - «неисполнение обязательств по 
4 сентября 2018, 06:26
У каждого самарца появится персональный кредитный рейтинг

У каждого самарца появится персональный кредитный рейтинг

С 2019 года россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Его автоматически будет рассчитывать специальная программа на основе кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки и других показателей. Сейчас она, как правило, включает в себя много данных, и ее объем может 
2 сентября 2018, 08:42
45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости

45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости

Большинство жителей Самары считают, что в старости можно жить на доход от сдачи в аренду квартиры, но не верят, что смогут заработать на такое жильё. Примерно тысячу жителей города в возрасте от 18 до 45 лет опросили специалисты портала N1.RU 
25 августа 2018, 11:15
В России дешевеет красная рыба

В России дешевеет красная рыба

В России из-за рекордного улова начали резко снижаться цены на красную рыбу. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, оптовая стоимость горбуши с начала августа упала сразу на 40 рублей - со 190 до 150 рублей за килограмм. Стремительно теряет в 
24 августа 2018, 11:15
На один день ограничат ‍продажу алкоголя в Сызрани

На один день ограничат ‍продажу алкоголя в Сызрани

В День города в Сызрани ограничат торговлю алкоголем. Напомним, что праздник будут отмечать уже 2 сентября, Сызрани исполнится 335 лет. Накануне этого дня местные власти определят границы зоны ограничения продажи спиртного, а за два часа до начала мероприятия все площадки 
21 августа 2018, 09:53
АСВ оспаривает крупные сделки «АктивКапитал Банка»

АСВ оспаривает крупные сделки «АктивКапитал Банка»

«Агентство по страхованию вкладов» оспаривает крупные сделки лишенного лицензии и признанного несостоятельным самарского «АктивКапитал Банка». Согласно сообщению на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве, АСВ, как конкурсный управляющий, потребовало признать недействительной уступку АКБ права требования по кредиту на сумму 
17 августа 2018, 10:33
За первый день выплат вкладчики самарского

За первый день выплат вкладчики самарского "Газбанка" получили 7 млрд рублей

За первый день выплат вкладчики самарского "Газбанка" получили более 7 млрд рублей, что составляет 40 процентов общего объема страховой ответственности организации, сообщает АСВ. Деньги с 23 июля возвращают в 20 субъектах Российской Федерации через отделения Сбербанка, выбранного банком-агентом.
25 июля 2018, 06:00
В блогах: В Сбербанке грядет восстание машин

В блогах: В Сбербанке грядет восстание машин

Блогер Симба Симба поведала в "Фейсбуке", что в Сбербанке грядет восстание машин.

"У моей карты СБ сломался чип, пришлось делать перевыпуск, - пишет автор. - Через несколько дней пришло СМС о том, что карта готова и ее необходимо 
6 июля 2018, 08:05
Эксперты рассказали о новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей

Эксперты рассказали о новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей

Банкноты  номиналом 200 и 2000 рублей были введены в обращение 12 октября и в первую очередь отправлены в Севастополь и Владивосток, символы которых есть на купюрах. А также Москву, Хабаровск и Симферополь. Массовый же выпуск начался в декабре, и купюры 

25 декабря 2017, 06:26
В банки Самарской области пришли новые купюры в 2000 рублей

В банки Самарской области пришли новые купюры в 2000 рублей

В банки Самарской области пришли новые купюры достоинством 2000 рублей с изображением космодрома «Восточный» и моста на остров Русский. Эту информацию подтвердили представители кредитных организаций области.

«По предварительной информации, до Нового года в область доставят и двухсотенную купюру», - 
21 декабря 2017, 12:26
50-рублевой купюре предсказали исчезновение

50-рублевой купюре предсказали исчезновение

Действия ЦБ по уменьшению наличного денежного оборота в перспективе повлекут исчезновение 50-рублевой банкноты. Об этом говорят российские агентства со ссылкой на руководителя компании «Мани Фанни» Александра Шустова.
Как он считает, такая ситуация сложится не ранее чем через пять лет, информирует 

18 декабря 2017, 09:36
Россиян призвали не покупать новые купюры по цене выше номинала

Россиян призвали не покупать новые купюры по цене выше номинала

Россиян призвали не приобретать новые банкноты 200 и 2000 рублей по цене выше номинала, так как в данном случае речь вовсе не идет о нумизматической редкости, тираж не ограничен. Об этом говорят российские агентства, опираясь на информацию Дальневосточного главного управления 

16 ноября 2017, 10:06
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