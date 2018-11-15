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Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре

Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре

Стало известно, что за сооружение строят около здания Фабрики-кухни на Ново-Садовой в Самаре. Напомним, что ранее горожане подняли вопрос в соцсетях - они переживали, что у будущего филиала Третьяковской галереи возводят гараж или что-то подобное. Объект находится по соседству с 
15 ноября 2018, 09:57
Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений. 
 
Фракцию партии "Единая Россия" в Самарской губернской думе возглавил депутат сразу трех последних созывов, основатель первой общественной приемной региональных единороссов Александр Живайкин. Раньше лидером этой 
14 ноября 2018, 10:39
В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей

В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей

Минимущество Самарской области выставило на продажу за 276 млн рублей 100%-ый пакет акций сельхозфирмы "Агро Сервис", находящейся на балансе ведомства. Информация об этом появилась на официальном портале Главного управления организации торгов области. Ранее ГУП было включено в прогнозный план 
8 ноября 2018, 09:41
В Самаре не будут строить жилой комплекс около ТРК «Московский»

В Самаре не будут строить жилой комплекс около ТРК «Московский»

Компания «Виктор и Ко», аффилированная известному самарскому бизнесмену Виктору Суркову, отказалась от идеи строительства жилищного комплекса рядом с ТРК «Московский». Департамент градостроительства Самары отменил своим распоряжением разрешение на планировку территории в Кировском районе в границах Ракитовского и Московского шоссе, дороги 
1 ноября 2018, 11:18
Сеть «С.И.Т.И.» отбивается от обвинений

Сеть «С.И.Т.И.» отбивается от обвинений

Самарская компания «С.И.Т.И.» опровергла информацию о некачественных работах по берегоукреплению Саратовского водохранилища у села Рождествено, которые выполнялись по контракту с «Управлением капитального строительства», когда его возглавляла Светлана Моравская. Последнюю на днях задержали в Москве. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями.
1 ноября 2018, 08:50
На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона

На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона

Бюджет Самарской области на следующий год планируется с небольшим профицитом, несмотря на то, что выпадающие доходы из-за изменений в законодательстве превысят 6 миллиардов рублей. В среду проект главного финансового документа обсудили на расширенном заседании регионального правительства. В мероприятии приняли участие 
31 октября 2018, 10:17
В Самаре появится новая школа на 1100 мест

В Самаре появится новая школа на 1100 мест

В областной столице объявлен аукцион по поиску компании, которая сможет разработать проект строительства новой школы в Самаре. Образовательное учреждение планируется разместить на территории Орлова оврага, неподалеку от Крутых Ключей в Красноглинском районе. Как говорится в документах на сайте госзакупок, в 
29 октября 2018, 02:13
Фрунзенский мост соединил оба берега Самарки

Фрунзенский мост соединил оба берега Самарки

Завершен один из главных этапов строительства Фрунзенского моста. Пролетное строение над рекой Самарой соединило оба ее берега. Работы над ним будут полностью завершены после того, как специалисты заварят все стыки и обустроят болтовые соединения.

«В данный момент мы производим работы по 

25 октября 2018, 05:00
В Самаре ремонт Чернореченской стартовал после вмешательства прокуратуры

В Самаре ремонт Чернореченской стартовал после вмешательства прокуратуры

После прокурорской проверки в областной столице стартовал ремонт улицы Чернореченской. Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района оценили состояние дорог и выяснилось, что на  проезжей части улицы Чернореченской на участке от Владимирской до Спортивной и на отрезке от Чернореченской до Урицкого есть множество 
18 сентября 2018, 08:52
В блогах: асфальта много не бывает...

В блогах: асфальта много не бывает...

Пользователь «ВКонтакте» Руслан Гайсин сообщает в паблике "Подслушано | Самара", что на улицах Революционной и Мичурина вовсю идут работы по укладке асфальта.

«Второй раз за год в одном и том же месте. Прохожие все как один удивляются, что 
13 сентября 2018, 08:07
Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре завершат на следующей неделе

Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре завершат на следующей неделе

Мундиаль закончился, а значит, истек и срок временного запрета на ремонт дорог в городах, принимавших матчи чемпионата мира по футболу. На этой неделе в Самаре дорожная ремонтная кампания вступила в основную фазу и затронула почти все внутригородские районы. В этом 
27 июля 2018, 12:15
Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре закончат на следующей неделе

Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре закончат на следующей неделе

В Самаре завершается ремонт дороги по улице Стара-Загора.  Специалисты приводят в порядок участок протяженностью 1100 метров между улицами Ташкентской и Алма-Атинской. Сейчас укладывается верхний слой асфальтового полотна. Работы должны завершиться на следующей неделе.

Как отмечает пресс-служба горадминистрации, в последний раз улицу 

26 июля 2018, 11:52
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