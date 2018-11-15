В Самаре завершается ремонт дороги по улице Стара-Загора. Специалисты приводят в порядок участок протяженностью 1100 метров между улицами Ташкентской и Алма-Атинской. Сейчас укладывается верхний слой асфальтового полотна. Работы должны завершиться на следующей неделе.

Как отмечает пресс-служба горадминистрации, в последний раз улицу …