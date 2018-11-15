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Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре
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15 ноября 2018, 09:57
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Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении
Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений.
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14 ноября 2018, 10:39
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В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей
Минимущество Самарской области выставило на продажу за 276 млн рублей 100%-ый пакет акций сельхозфирмы "Агро Сервис", находящейся на балансе ведомства. Информация об этом появилась на официальном портале Главного управления организации торгов области. Ранее ГУП было включено в прогнозный план …
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8 ноября 2018, 09:41
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В Самаре не будут строить жилой комплекс около ТРК «Московский»
Компания «Виктор и Ко», аффилированная известному самарскому бизнесмену Виктору Суркову, отказалась от идеи строительства жилищного комплекса рядом с ТРК «Московский». Департамент градостроительства Самары отменил своим распоряжением разрешение на планировку территории в Кировском районе в границах Ракитовского и Московского шоссе, дороги …
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1 ноября 2018, 11:18
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Сеть «С.И.Т.И.» отбивается от обвинений
Самарская компания «С.И.Т.И.» опровергла информацию о некачественных работах по берегоукреплению Саратовского водохранилища у села Рождествено, которые выполнялись по контракту с «Управлением капитального строительства», когда его возглавляла Светлана Моравская. Последнюю на днях задержали в Москве. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями.
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1 ноября 2018, 08:50
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На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона
Бюджет Самарской области на следующий год планируется с небольшим профицитом, несмотря на то, что выпадающие доходы из-за изменений в законодательстве превысят 6 миллиардов рублей. В среду проект главного финансового документа обсудили на расширенном заседании регионального правительства. В мероприятии приняли участие …
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31 октября 2018, 10:17
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В Самаре появится новая школа на 1100 мест
В областной столице объявлен аукцион по поиску компании, которая сможет разработать проект строительства новой школы в Самаре. Образовательное учреждение планируется разместить на территории Орлова оврага, неподалеку от Крутых Ключей в Красноглинском районе. Как говорится в документах на сайте госзакупок, в …
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29 октября 2018, 02:13
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Фрунзенский мост соединил оба берега Самарки
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25 октября 2018, 05:00
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В Самаре ремонт Чернореченской стартовал после вмешательства прокуратуры
После прокурорской проверки в областной столице стартовал ремонт улицы Чернореченской. Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района оценили состояние дорог и выяснилось, что на проезжей части улицы Чернореченской на участке от Владимирской до Спортивной и на отрезке от Чернореченской до Урицкого есть множество …
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18 сентября 2018, 08:52
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В блогах: асфальта много не бывает...
Пользователь «ВКонтакте» Руслан Гайсин сообщает в паблике "Подслушано | Самара", что на улицах Революционной и Мичурина вовсю идут работы по укладке асфальта.
«Второй раз за год в одном и том же месте. Прохожие все как один удивляются, что …
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13 сентября 2018, 08:07
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Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре завершат на следующей неделе
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27 июля 2018, 12:15
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Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре закончат на следующей неделе
В Самаре завершается ремонт дороги по улице Стара-Загора. Специалисты приводят в порядок участок протяженностью 1100 метров между улицами Ташкентской и Алма-Атинской. Сейчас укладывается верхний слой асфальтового полотна. Работы должны завершиться на следующей неделе.
Как отмечает пресс-служба горадминистрации, в последний раз улицу …
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26 июля 2018, 11:52