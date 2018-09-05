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В Самарской области подвели итоги стратегических сессий
В Тольятти завершилась заключительная сессия "Стратегия лидерства 2030", призванная сформировать долгосрочный план развития региона. В течение лета по инициативе Дмитрия Азарова прошло 7 таких мероприятий в самых крупных городах области. После каждой сессии десятки тысяч жителей присылали свои предложения по …
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5 сентября 2018, 06:36
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Что нового ждет самарцев в бизнесе, страховании и налоговой политике в сентябре
С сентября 2018 года в России комплексно меняется подход к застройщикам. Их обяжут заключать сделки с использованием эскроу-счетов, на которых будут аккумулироваться денежные средства граждан до завершения строительства дома. Фактически это означает сворачивание механизма долевого строительства, когда коммерсанты, едва получив …
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4 сентября 2018, 08:36
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У каждого самарца появится персональный кредитный рейтинг
С 2019 года россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Его автоматически будет рассчитывать специальная программа на основе кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки и других показателей. Сейчас она, как правило, включает в себя много данных, и ее объем может …
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2 сентября 2018, 08:42
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Без проблем для кошелька подготовить ребенка к школе могут 28% россиян
Накануне начала учебного года Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил 1200 респондентов на темы, касающиеся школьного образования. И вот каковы его результаты. Без удара по семейному бюджету подготовить ребенка к школе могут лишь 28% россиян, это вызывает определенные трудности, но …
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31 августа 2018, 09:20
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Для россиян введут кредитные рейтинги
Со следующего года россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова.
По словам специалиста, рейтинг будет формироваться на основании целого набора параметров: просрочек, …
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27 августа 2018, 02:40
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Госдолг Самарской области сократился на 6 млрд рублей
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24 августа 2018, 08:18
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Минпром России хочет создать новое поколение гражданских самолетов «малой авиации»
Министерство промышленности России объявило конкурс на разработку нового поколения гражданских самолетов «малой авиации». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Цена контракта - 575 млн рублей. Дата окончания подачи заявок - 30 августа. Работу нужно выполнить до 15 декабря.
Согласно …
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23 августа 2018, 02:44
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20 лет дефолту: вспоминаем, как это было
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17 августа 2018, 02:02
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На очередной стратегической сессии специалисты обсудили перспективы развития экономики Самарской области
Продолжается работа над долгосрочной стратегией развития региона, разработка которой была инициирована главой области Дмитрием Азаровым. В процессе участвуют эксперты федерального уровня.
В ходе стратегических сессий уже обсудили ЖКХ, здравоохранение и кадровую политику. На этот раз говорили о развитии экономики губернии. Среди …
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9 августа 2018, 10:22
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В региональном Минпроме стало на одного общественного советника больше
В среду, 8 августа, врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин наделил полномочиями своего советника на общественных началах Александра Тарабрикова. Теперь он будет отвечать за программы поддержки предприятий, проектную работу и связи с деловыми объединениями.
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8 августа 2018, 11:24
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В блогах: уловка, которую начали применять сотрудники "Сбербанка"
Игорь Голиков предупредил в "Фейсбуке" про уловки, которые начали применять сотрудники Сбербанка в отношении доверчивых клиентов. "В последнее время при посещении отделений Сбера консультанты спешат обратить внимание посетителей на то, что на них сформирована кредитная история - то есть …
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6 августа 2018, 07:35
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В блогах: пострадавших - сотни, и все - клиенты Сбербанка
Татьяна Бекетова также в "ФБ" пожаловалась, что вот и пришла ее очередь быть пострадавшей от Сбербанка.
"С моей карты вчера были списаны деньги, своровали их у меня, - негодует девушка. - Написала заявление в полицию и в Сбербанк. …
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3 августа 2018, 09:19