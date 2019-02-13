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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
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Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. Это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Сейчас региональный Пенсионный фонд готов к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина индексировать пенсии сверх прожиточного минимума. 
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Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?

Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?

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Тепло в Самарской области подорожает

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Жених по-самарски - сколько зарабатывают парни в Самаре

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Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

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В Тольятти приставы опечатали упаковочный цех

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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

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Чапаевск станет территорией опережающего развития

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В России избыток мощностей по производству бензина

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Тольяттинских чиновников оштрафовали за нарушение закона о конкуренции

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В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»

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6 февраля 2019, 02:09

"Московский" пытаются признать банкротом

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В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой

В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой

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- В Самарской области в рамках профилактической работы проводятся рейды совместно с администрациями, сотрудниками полиции 
25 декабря 2018, 11:21
Поддельные Chanel и Gucci: в Самарской области изъяли партию контрафакта на 236 млн рублей

Поддельные Chanel и Gucci: в Самарской области изъяли партию контрафакта на 236 млн рублей

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6 декабря 2018, 11:02
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