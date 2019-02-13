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Россиянам рассказали о 5 правилах безопасного онлайн-шопинга
Роскачество назвало 5 правил безопасного онлайн-шопинга. Их соблюдение позволит пользователям уберечь деньги от злоумышленников. В первую очередь покупателям рекомендуют оплачивать товары после доставки - либо курьеру, либо при самовывозе. Кроме того, лучше завести спецкарту, на которую будут поступать деньги только …
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23 февраля 2019, 04:18
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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?
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23 февраля 2019, 08:01
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70 тысяч самарцев могут рассчитывать на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума
Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. Это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Сейчас региональный Пенсионный фонд готов к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина индексировать пенсии сверх прожиточного минимума. …
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22 февраля 2019, 12:20
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Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?
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21 февраля 2019, 11:08
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Тепло в Самарской области подорожает
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
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20 февраля 2019, 09:13
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Жених по-самарски - сколько зарабатывают парни в Самаре
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20 февраля 2019, 05:31
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Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций
Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый …
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18 февраля 2019, 10:27
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Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей
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18 февраля 2019, 01:38
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В Тольятти приставы опечатали упаковочный цех
В Тольятти судебные приставы приостановили работу цеха по очистке и вакуумной упаковке овощей. Причина этого решения оказалась банальна - в организации работал мигрант, у которого не было необходимых документов. Исполнительное производство возбудили в отделе приставов Центрального района. Теперь предприятие не …
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18 февраля 2019, 10:10
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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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Чапаевск станет территорией опережающего развития
В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия …
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15 февраля 2019, 06:45
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«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро
«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро операционной маржи, сообщает пресс-центр российского подразделения компании. Годом ранее этот показатель составлял 55 млн евро. Как отмечается в документе, такой результат был достигнут за счет нового этапа восстановления автозавода, роста …
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15 февраля 2019, 07:25
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В России избыток мощностей по производству бензина
В России избыток мощностей по производству бензина. Это приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке, тогда как возможности нарастить экспорт будут ограничены, к такому выводу пришли аналитики из компании «Аргус Консалтинг». После запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане …
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14 февраля 2019, 11:10
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Сызранский бизнесмен «попал на деньги» за торговлю «левыми» Лунтиками
Предприниматель из Сызрани попал под суд за попытку заработать денег на популярном мультгерое. К служителям Фемиды обратились представители студии «Мельница», которая обладает исключительными правами на персонажа Лунтика. Оказалось, что бизнесмен торговал контрафактными куклами в виде этого героя. Кроме того, на …
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8 февраля 2019, 02:16
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Тольяттинских чиновников оштрафовали за нарушение закона о конкуренции
Двух сотрудников тольяттинского департамента по управлению имуществом антимонопольщики оштрафовали за нарушение требований Закона "О защите конкуренции". Руководителя ведомства и его зама уличили в безвозмездной передаче нежилых помещений, расположенных в Центральном и Комсомольском районах. По закону, это можно делать только …
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7 февраля 2019, 07:58
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В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»
В Самаре продолжается строительство высотного IT-парка в районе пересечения улицы Киевской и Московского шоссе, неподалеку от торгово-офисного центра «Скала». Оно стартовало в 2018 году, сейчас возведено несколько этажей 13-этажного здания на территории бывшего ГПЗ-4. Как отметили в облправительстве, год назад …
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6 февраля 2019, 02:09
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"Московский" пытаются признать банкротом
ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые …
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24 января 2019, 09:33
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В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой
Во вторник, 25 декабря, в Самаре началась пресс-конференция областного управления МЧС о работе в предновогодний и новогодний периоды. Одно из важных направлений — контроль за пиротехникой.
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25 декабря 2018, 11:21
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Поддельные Chanel и Gucci: в Самарской области изъяли партию контрафакта на 236 млн рублей
Недавно самарская таможня передала партию контрафактных игрушек и парфюмерии в управление Росимущества. Товар нашли еще весной в районе села Дубовый Умет. Грузовик следовал из Казахстана в Кемеровскую область, общий вес перевозимого составлял 9 тонн. Во время досмотра обнаружили игрушки, маркированные …
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6 декабря 2018, 11:02
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