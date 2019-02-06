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Россиянам рассказали о 5 правилах безопасного онлайн-шопинга
Роскачество назвало 5 правил безопасного онлайн-шопинга. Их соблюдение позволит пользователям уберечь деньги от злоумышленников. В первую очередь покупателям рекомендуют оплачивать товары после доставки - либо курьеру, либо при самовывозе. Кроме того, лучше завести спецкарту, на которую будут поступать деньги только …
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23 февраля 2019, 04:18
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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?
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23 февраля 2019, 08:01
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70 тысяч самарцев могут рассчитывать на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума
Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. Это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Сейчас региональный Пенсионный фонд готов к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина индексировать пенсии сверх прожиточного минимума. …
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22 февраля 2019, 12:20
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Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?
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21 февраля 2019, 11:08
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В России отзывают автомобили Datsun
Компания Nissan объявила об отзыве партии автомобилей Datsun. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, в программу попали 64 машины, произведенные на АвтоВАЗе в сентябре прошлого года.
Причиной отзыва стал ненадлежащий химический состав металла, из которого сделаны ступицы заднего колеса. Это может …
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21 февраля 2019, 03:22
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Тепло в Самарской области подорожает
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
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20 февраля 2019, 09:13
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Жених по-самарски - сколько зарабатывают парни в Самаре
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20 февраля 2019, 05:31
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Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций
Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый …
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18 февраля 2019, 10:27
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Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей
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18 февраля 2019, 01:38
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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем
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15 февраля 2019, 03:34
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В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней
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13 февраля 2019, 05:04
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Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей
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13 февраля 2019, 01:35
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