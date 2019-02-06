4
06
07
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Россиянам рассказали о 5 правилах безопасного онлайн-шопинга

Россиянам рассказали о 5 правилах безопасного онлайн-шопинга

Роскачество назвало 5 правил безопасного онлайн-шопинга. Их соблюдение позволит пользователям уберечь деньги от злоумышленников. В первую очередь покупателям рекомендуют оплачивать товары после доставки - либо курьеру, либо при самовывозе. Кроме того, лучше завести спецкарту, на которую будут поступать деньги только 
23 февраля 2019, 04:18
В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. И это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Пропорционально растет и количество людей преклонного возраста, у которых выплата по старости ниже прожиточного минимума. Таких 
23 февраля 2019, 08:01
70 тысяч самарцев могут рассчитывать на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума

70 тысяч самарцев могут рассчитывать на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума

Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. Это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Сейчас региональный Пенсионный фонд готов к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина индексировать пенсии сверх прожиточного минимума. 
22 февраля 2019, 12:20
Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?

Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?

В России увеличивается число киберпреступлений в банковском секторе. Только за прошлый год хакеры вывели со счетов россиян более 1 млрд 300 млн рублей. Это на 44 % больше, чем годом ранее. Под угрозой - банковские карты и счета корпоративных клиентов. 
21 февраля 2019, 11:08
В России отзывают автомобили Datsun

В России отзывают автомобили Datsun

Компания Nissan объявила об отзыве партии автомобилей Datsun. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, в программу попали 64 машины, произведенные на АвтоВАЗе  в сентябре прошлого года.

Причиной отзыва стал ненадлежащий химический состав металла, из которого сделаны ступицы заднего колеса. Это может 
21 февраля 2019, 03:22
Тепло в Самарской области подорожает

Тепло в Самарской области подорожает

В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную 
20 февраля 2019, 09:13
Жених по-самарски - сколько зарабатывают парни в Самаре

Жених по-самарски - сколько зарабатывают парни в Самаре

Девушки хотят, чтобы парни зарабатывали 500 000₽, но приходится выбирать из тех, кто зарабатывает не больше 20 000₽. Или есть в Самаре парни, которые зарабатывают больше, чем продавец магазина?
 
Специалисты GorodRabot в честь 23 февраля провели исследование - сколько 
20 февраля 2019, 05:31
Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый 
18 февраля 2019, 10:27
Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей

Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей

Курс доллара США в 2019 году не опустится ниже 65 рублей. И, скорее всего, будет держаться в диапазоне до 70 рублей. Сейчас давление на отечественную валюту оказывает ожидание нового пакета санкций США против российских компаний и банков. Такие ограничения могут 
18 февраля 2019, 01:38
Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить 
15 февраля 2019, 07:11
Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем

Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм предстанет перед судом. В ноябре прошлого года один из прохожих заснял, как знаменитость разговаривает по мобильнику во время управления автомобилем. Он известил о нарушении полицию, а позже факт подтвердили материалы с дорожных 
15 февраля 2019, 03:34
В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самарской области изменились правила эвакуации машин. В частности, изменения коснулись срока, в течение которого можно оплатить услуги по перемещению автомобиля на штрафстоянку и его хранение. Теперь забрать своего «железного коня» со штрафстоянки можно будет сразу, а внести деньги - 

13 февраля 2019, 05:04
Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Озвучена информация о сумме штрафов, которые заплатили самарские автомобилисты за нарушения ПДД в 2018 году. Они перечислили в бюджет 1 миллиард 880 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Самарской Губернской Думы.

Всего в прошлом году автомобилистам были направлены 3,5 миллиона постановлений 

13 февраля 2019, 01:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх