Вчера, 16 февраля, примерно в 13:00 водитель трамвая №20 допустила наезд на 16-летнего пешехода ДТП произошло напротив дома №139 по улице Ново-Садовой. Трамвай двигался со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. Юноша переходил трамвайные пути вне пешеходного перехода. Парень получил тяжелые телесные повреждения. С места ДТП его госпитализировали в 1-ю горбольницу, информирует ГУ МВД по Самарской области. Полиция проводит проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
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