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Материалы по теме:

Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна

Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна

Областные власти определились с судьбой областной академии Наяновой. Она станет школой для одаренных детей. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «ТЕРРА» рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. По его словам, в новом статусе академия Наяновой заработает, возможно, 
19 февраля 2019, 07:22
В блогах: Зимой на Стрельную гору

В блогах: Зимой на Стрельную гору

Блогер Алексей Жирухин рассказал о зимней поездке на Стрельную гору в Жигулях. "Места тут очень красивые: справа горы, слева Волга. Летом не раз сюда приезжал, чтобы проехать на шоссере до Ширяево и обратно, - пишет автор. - Приехали в 
19 февраля 2019, 05:29
В блогах: 60 лет со дня первого пуска ракеты Р-7 куйбышевского производства

В блогах: 60 лет со дня первого пуска ракеты Р-7 куйбышевского производства

Блогер Нина Дюкова напомнила, что в прошедшее воскресенье исполнилось 60 лет со дня первого пуска самарской ракеты. 17 февраля 1959 года с полигона Тюра-Там (так тогда называлось место будущего космодрома Байконур) был осуществлён успешный пуск первой межконтинентальной баллистической ракеты 
19 февраля 2019, 05:23
Следователи проверяют обстоятельства гибели второй самарчанки, на которую упал снег с крыши

Следователи проверяют обстоятельства гибели второй самарчанки, на которую упал снег с крыши

В Самарской области началась проверка обстоятельств гибели уже второй женщины, на которую обрушился снег с крыши. Напомним, что трагедия произошла в субботу, 16 февраля, в Шигонском районе области. В поселке Львовка с крыши частного дома на местную жительницу обрушились 
19 февраля 2019, 05:11
Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый 
18 февраля 2019, 10:27
В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка

В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка

Вчера, 16 февраля, примерно в 13:00 водитель трамвая №20 допустила наезд на 16-летнего пешехода ДТП произошло напротив дома №139 по улице Ново-Садовой. Трамвай двигался со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. Юноша переходил трамвайные пути вне пешеходного перехода. Парень 

17 февраля 2019, 02:29
Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить 
15 февраля 2019, 07:11
Чапаевск станет территорией опережающего развития

Чапаевск станет территорией опережающего развития

В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия 
15 февраля 2019, 06:45
В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В самарских автобусах № 3 и 13 поставили турникеты с валидатором. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, ведется мониторинг и отработка механизмов для последующего внедрения этой системы на слабо загруженных маршрутах. Напомним, с начала года в областной столице внедряют бескондукторую 
15 февраля 2019, 02:55
ВИДЕО современных Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

ВИДЕО современных Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

Житель областной столицы запечатлел странную забаву самарской молодежи: он заснял, как сначала две молодые девушки пытаются выбраться из окна стоящего на месте трамвая № 3, но затем снова «ныряют» в салон транспортного средства. Позже их приятель закинул в вагон свой 
13 февраля 2019, 10:18
В Самаре трамвай сошел с рельсов на улице Промышленности

В Самаре трамвай сошел с рельсов на улице Промышленности

В понедельник утром, 11 февраля, на улице Промышленности в Самаре в районе десяти часов сошел с рельсов трамвай. Работа общественного транспорта на некоторое время была парализована. Как рассказал в Твиттере очевидец, на месте событий работала аварийная служба «Трамвайно-троллейбусного управления». 
11 февраля 2019, 12:07
В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15

В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15

Пассажирам троллейбусов № 16 и трамваев № 15 придется привыкать к новшеству - в течение трех месяцев в них не будут работать кондукторы. Как отметили в горадминистрации, транспортники хотят протестировать бескондукторную систему оплаты проезда. Обилечивать пассажиров будут водители, а чтобы 
8 февраля 2019, 04:12
Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата

Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата

Заработная плата в первом полугодии 2018 года увеличилась во всех субъектах России, однако темпы роста существенно отличались. Кроме того, в регионах серьезно разнятся уровени зарплат и цен, что определяет различия в покупательной способности зарплаты, то есть отношение к фиксированному набору 
1 октября 2018, 12:05
Депутат рассказал, сколько получают уборщицы в Самарской губдуме

Депутат рассказал, сколько получают уборщицы в Самарской губдуме

Сколько получают уборщицы в региональном парламенте? Как рассказал во время заседания Самарской губернской думы депутат Михаил Матвеев, когда с 1 января 2019 года будет повышен МРОТ, 34 штатных сотрудника губдумы будут получать ниже прожиточного минимума. Если конечно, им не индексируют 
24 сентября 2018, 11:54
Работникам завода в Октябрьске выплатили зарплаты после его банкротства

Работникам завода в Октябрьске выплатили зарплаты после его банкротства

 «Завод керамзитового гравия» в Октябрьске задолжал зарплату своим работникам. По состоянию на март 127 сотрудникам не выплатили 6 миллионов 144 тысячи рублей. В дело вмешалась прокуратура.

Надзорная служба применила целый комплекс мер для разрешения ситуации. Было возбуждено 13 дел об административных 

27 апреля 2018, 02:46
Тольяттинская фирма задолжала бывшим сотрудникам более 4 миллионов рублей

Тольяттинская фирма задолжала бывшим сотрудникам более 4 миллионов рублей

Прокуратура Автозаводского района Тольятти провела проверку в отношении фирмы ООО «РЕАЛСТРОЙ». Она показала, что в течение прошлого года из организации были уволены несколько сотрудников. По закону они давно должны были получить расчет, однако до сих пор этого сделано не было. 

29 марта 2018, 10:42
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