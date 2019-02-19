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Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна
Областные власти определились с судьбой областной академии Наяновой. Она станет школой для одаренных детей. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «ТЕРРА» рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. По его словам, в новом статусе академия Наяновой заработает, возможно, …
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19 февраля 2019, 07:22
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В блогах: Зимой на Стрельную гору
Блогер Алексей Жирухин рассказал о зимней поездке на Стрельную гору в Жигулях. "Места тут очень красивые: справа горы, слева Волга. Летом не раз сюда приезжал, чтобы проехать на шоссере до Ширяево и обратно, - пишет автор. - Приехали в …
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19 февраля 2019, 05:29
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В блогах: 60 лет со дня первого пуска ракеты Р-7 куйбышевского производства
Блогер Нина Дюкова напомнила, что в прошедшее воскресенье исполнилось 60 лет со дня первого пуска самарской ракеты. 17 февраля 1959 года с полигона Тюра-Там (так тогда называлось место будущего космодрома Байконур) был осуществлён успешный пуск первой межконтинентальной баллистической ракеты …
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19 февраля 2019, 05:23
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Следователи проверяют обстоятельства гибели второй самарчанки, на которую упал снег с крыши
В Самарской области началась проверка обстоятельств гибели уже второй женщины, на которую обрушился снег с крыши. Напомним, что трагедия произошла в субботу, 16 февраля, в Шигонском районе области. В поселке Львовка с крыши частного дома на местную жительницу обрушились …
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19 февраля 2019, 05:11
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Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций
Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый …
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18 февраля 2019, 10:27
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В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка
Вчера, 16 февраля, примерно в 13:00 водитель трамвая №20 допустила наезд на 16-летнего пешехода ДТП произошло напротив дома №139 по улице Ново-Садовой. Трамвай двигался со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. Юноша переходил трамвайные пути вне пешеходного перехода. Парень …
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17 февраля 2019, 02:29
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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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Чапаевск станет территорией опережающего развития
В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия …
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15 февраля 2019, 06:45
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В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13
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15 февраля 2019, 02:55
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ВИДЕО современных Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери
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13 февраля 2019, 10:18
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В Самаре трамвай сошел с рельсов на улице Промышленности
В понедельник утром, 11 февраля, на улице Промышленности в Самаре в районе десяти часов сошел с рельсов трамвай. Работа общественного транспорта на некоторое время была парализована. Как рассказал в Твиттере очевидец, на месте событий работала аварийная служба «Трамвайно-троллейбусного управления». …
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11 февраля 2019, 12:07
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В Самаре больше не будет кондукторов в троллейбусах № 16 и трамваях № 15
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8 февраля 2019, 04:12
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Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата
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1 октября 2018, 12:05
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Депутат рассказал, сколько получают уборщицы в Самарской губдуме
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24 сентября 2018, 11:54
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Работникам завода в Октябрьске выплатили зарплаты после его банкротства
«Завод керамзитового гравия» в Октябрьске задолжал зарплату своим работникам. По состоянию на март 127 сотрудникам не выплатили 6 миллионов 144 тысячи рублей. В дело вмешалась прокуратура.
Надзорная служба применила целый комплекс мер для разрешения ситуации. Было возбуждено 13 дел об административных …
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27 апреля 2018, 02:46
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Тольяттинская фирма задолжала бывшим сотрудникам более 4 миллионов рублей
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29 марта 2018, 10:42
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