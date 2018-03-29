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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Пьяная женщина потребовала, чтобы к ней явились трое приставов-мужчин в Новокуйбышевске

Пьяная женщина потребовала, чтобы к ней явились трое приставов-мужчин в Новокуйбышевске

На днях новокуйбышевские приставы провели рейд по должникам. В частности, они посетили женщину, которая давно не платила за коммунальные услуги. У нее накопился долг в 115 тысяч рублей.

На момент прихода приставов женщина была сильно пьяна. Визитеры потребовали, чтобы она явилась 

29 марта 2018, 11:34
Два города Самарской области могут остаться без чистой воды

Два города Самарской области могут остаться без чистой воды

Самарская природоохранная прокуратура выявила нарушения процедуры ликвидации отходов на Новокуйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих заводах. Они связаны со шламонакопителями — это небольшие озера на территории НПЗ, куда сбрасывается ненужное сырье.

«Вышеназванными предприятиями не проведены публичные обсуждения решений по ликвидации данных объектов. Не 

29 марта 2018, 09:38
Из-за долгов лишились воды жители 35 домов в Самаре

Из-за долгов лишились воды жители 35 домов в Самаре

Жители 35 частных домов в Самаре лишились холодного водоснабжения из-за долгов. Их общая сумма задолженности составила 1,5 миллиона рублей, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». Таковы данные за март. По итогам месяца, организация составила «черный список» - Топ-100 самых злостных 

27 марта 2018, 11:08
Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС за январь и февраль  выплачены. До конца текущей недели планируется погасить задолженность за март. Об этом сообщило министерство спорта Самарской области. Совместно с руководством ХК ЦСК ВВС ведомство продолжает заниматься 
27 марта 2018, 10:11
Пятеро самарцев и гражданин Казахстана задержаны за бандитизм

Пятеро самарцев и гражданин Казахстана задержаны за бандитизм

В Самаре силовики ликвидировали банду, которая занималась грабежами, кражами и вымогательствами. По версии следствия, главарь и организатор – гражданин Казахстана. Помимо него задержаны еще пятеро подозреваемых – это жители Самарской области, один из них ранее судимый. В отношении подозреваемых возбуждены 

22 марта 2018, 05:17
За оскорбления пользователей Viber оштрафовали жительницу Отрадного

За оскорбления пользователей Viber оштрафовали жительницу Отрадного

Жительница города Отрадный поплатилась за ругань в интернете. В приложении Viber женщина создала чат, в котором высказала оскорбления в адрес одной из его участниц. На горожанку пожаловались в прокуратуру.

На днях дело было рассмотрено в суде. Его фигурантка полностью признала свою 

22 марта 2018, 09:10
В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию

В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию

В Самаре в январе-феврале из-за долгов за воду перекрыли канализацию в 23 квартирах.

«Канализация затампонирована», - сообщили «Самарские коммунальные системы».

На начало марта общая сумма долга абонентов за холодную воду и канализацию увеличилась на два миллиона рублей и достигла 1 миллиарда 373 

21 марта 2018, 02:23
На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре

На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре

Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» оштрафовали на 240 тысяч рублей. Прокуратура установила, что руководство компании задерживало оплату работ при осуществлении закупок для нужд города. В отношении директора МП возбуждено 8 дел об административном правонарушении. В частности, он несвоевременно расплатился за поставку 

20 марта 2018, 08:01
Начались выплаты долгов по зарплатам перед работниками «Автовазагрегата»

Начались выплаты долгов по зарплатам перед работниками «Автовазагрегата»

14 марта начались выплаты долгов по зарплатам работникам тольяттинского завода «Автовазагрегат». Своих денег уже долгое время не могут дождаться более тысячи сотрудников предприятия. На решение проблемы планируется направить 67 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской 

14 марта 2018, 04:30
Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение

Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение

Роструд обновил мобильное приложение «Я — инспектор». Теперь с его помощью работник может пожаловать на нарушения, связанные с выплатой зарплаты. Пользователям доступны несколько тем: "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит 
26 января 2018, 10:48
Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России

Специалисты интернет-сайта Avito.ru подсчитали, сколько зарабатывают российские студенты. Оказалось, что в среднем по стране они получают 29,3 тысячи рублей.
За год размер оплаты труда студентов вырос на 1,7 процента. Это намного ниже среднего показателя роста всех зарплат, который составил 5,8 

24 января 2018, 09:30
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