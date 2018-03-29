Прокуратура Автозаводского района Тольятти провела проверку в отношении фирмы ООО «РЕАЛСТРОЙ». Она показала, что в течение прошлого года из организации были уволены несколько сотрудников. По закону они давно должны были получить расчет, однако до сих пор этого сделано не было. В общей сложности, долг «РЕАЛСТРОЯ» перед бывшими работниками составляет 4 300 373 рублей.
По фактам выявленных нарушений директору фирмы было направлено представление об их устранении. Кроме того, на юридическое лицо и его руководство заведены дела об административных правонарушениях, сообщает прокуратура Самарской области.
|
Пьяная женщина потребовала, чтобы к ней явились трое приставов-мужчин в Новокуйбышевске
|
29 марта 2018, 11:34
|
Два города Самарской области могут остаться без чистой воды
Самарская природоохранная прокуратура выявила нарушения процедуры ликвидации отходов на Новокуйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих заводах. Они связаны со шламонакопителями — это небольшие озера на территории НПЗ, куда сбрасывается ненужное сырье.
«Вышеназванными предприятиями не проведены публичные обсуждения решений по ликвидации данных объектов. Не …
|
29 марта 2018, 09:38
|
Из-за долгов лишились воды жители 35 домов в Самаре
|
27 марта 2018, 11:08
|
Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены
|
27 марта 2018, 10:11
|
Пятеро самарцев и гражданин Казахстана задержаны за бандитизм
В Самаре силовики ликвидировали банду, которая занималась грабежами, кражами и вымогательствами. По версии следствия, главарь и организатор – гражданин Казахстана. Помимо него задержаны еще пятеро подозреваемых – это жители Самарской области, один из них ранее судимый. В отношении подозреваемых возбуждены …
|
22 марта 2018, 05:17
|
За оскорбления пользователей Viber оштрафовали жительницу Отрадного
|
22 марта 2018, 09:10
|
В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию
|
21 марта 2018, 02:23
|
На 240 тысяч рублей оштрафовали МП «Благоустройство» в Самаре
Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» оштрафовали на 240 тысяч рублей. Прокуратура установила, что руководство компании задерживало оплату работ при осуществлении закупок для нужд города. В отношении директора МП возбуждено 8 дел об административном правонарушении. В частности, он несвоевременно расплатился за поставку …
|
20 марта 2018, 08:01
|
Начались выплаты долгов по зарплатам перед работниками «Автовазагрегата»
14 марта начались выплаты долгов по зарплатам работникам тольяттинского завода «Автовазагрегат». Своих денег уже долгое время не могут дождаться более тысячи сотрудников предприятия. На решение проблемы планируется направить 67 миллионов рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской …
|
14 марта 2018, 04:30
|
Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение
Роструд обновил мобильное приложение «Я — инспектор». Теперь с его помощью работник может пожаловать на нарушения, связанные с выплатой зарплаты. Пользователям доступны несколько тем: "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит …
|
26 января 2018, 10:48
|
Эксперты посчитали, сколько получают работающие студенты в России
|
24 января 2018, 09:30