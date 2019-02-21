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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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В Самаре потратят 4,4 млн на газоны

В Самаре потратят 4,4 млн на газоны

В Самаре потратят почти 4 млн 400 тысяч рублей на газоны на площади Славы перед Белым домом, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика для благоустройства участка ищет областное казенное учреждение "Служба эксплуатации зданий и сооружений". Работы планируется оплатить 
21 февраля 2019, 11:17
В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В 19:00 четверга, 21 февраля, в Самарской области был объявлен «Оранжевый уровень опасности». Как пояснили в региональном ГУ МЧС, он ассоциируется с реальной опасностью возникновения чрезвычайной ситуации. По прогнозам синоптиков, снег будет идти всю ночь, местами сильный, на дорогах возможны 
21 февраля 2019, 08:41
В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за падения наледи с крыши дома № 18 по улице Аэродромной в Железнодорожном районе на 16-летнего подростка. Это произошло 19 февраля примерно в 15:00. Когда наледь обрушилась на юношу, он получил закрытый компрессионный перелом грудных 
21 февраля 2019, 07:49
Самара встала в 10-балльных пробках

Самара встала в 10-балльных пробках

В четверг вечером, 21 февраля, по данным на 18:54 в Самаре зафиксировали 10-балльные пробки. Напряженная дорожная ситуация возникла не случайно - во второй половине дня пошел снег. Яндекс-карты показывают десятибалльный уровень пробок с надписью «Город стоит». Пробки захватили Октябрьский, Ленинский, 
21 февраля 2019, 07:26
Дмитрию Азарову представили нового главу Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям

Дмитрию Азарову представили нового главу Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям

В четверг, 21 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с начальником Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям генерал-майором Вадимом Митрейкиным. На этот пост Вадим Митрейкин был назначен указом президента в конце января, а ранее служил в Приморском крае, 
21 февраля 2019, 05:23
В Самарской области опрокинулся бензовоз и разлился бензин

В Самарской области опрокинулся бензовоз и разлился бензин

В среду, 20 февраля, в Нефтегорском районе области произошла авария с бензовозом. По предварительной информации, на 14 километре дороги Подъем Михайловка — Богдановка — Алексеевка примерно в 05:00 39-летний водитель бензовоза КАМАЗ не смог выбрать безопасную скорость, его большегруз упал 
21 февраля 2019, 09:43
На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка

На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка

Во вторник, 19 февраля, на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского произошла авария — на съезде с развязки там опрокинулся грузовик аварийной бригады «Трамвайно-троллейбусного управления». Машина перекрыла проезжую часть, и образовалась большая пробка. По словам очевидца, на место происшествия приехал 
19 февраля 2019, 11:27
На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой

На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой

Движение на 869 километре федеральной трассы М-5 в Сызранском районе возобновлено. Напомним, что ранее оно было закрыто после ДТП с фурой. Сейчас же последствия авария устранены, сообщили в «Поволжуправтодоре». Водитель грузовика MAN не сумел справиться с управлением, врезался в 
18 февраля 2019, 10:06
В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград 
18 февраля 2019, 07:15
«Новый челендж, что ли?» Самарец с разбега врезался в автобус и упал

«Новый челендж, что ли?» Самарец с разбега врезался в автобус и упал

Вчера, 8 февраля, поздно вечером самарец с разбега ударился о лобовую часть автобуса, когда тот ехал по проезжей части. Видео странного происшествия выложили в паблике «ДТП-163 Самара» под названием «Новый челлендж в Самаре?»

На записи видно, как мужчина 
9 февраля 2019, 03:06
В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской

В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской

Наехал на пешехода и скрылся. В судебном участке мировых судей Железнодорожного района рассматривается дело Федора Головинова, который, по версии полиции, в конце января сбил человека и уехал с места происшествия.  Еще 29 января на улице Красноармейской в Самаре водитель Евгений 
7 февраля 2019, 08:26
В Самаре Lada Priora сбила девушку на «зебре»

В Самаре Lada Priora сбила девушку на «зебре»

В среду, 6 февраля, под колесами автомобиля оказалась жительница областной столицы. Рано утром, в 09:15 21-летний водитель ехал на своей легковушке Lada Priora по улице Ново-Вокзальной в направлении Фадеева. Автомобилист сбил 26-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть Ново-Вокзальной по нерегулируемому 
7 февраля 2019, 02:56
В Самарской области «Калина» сбила 16-летнюю девушку на «зебре»

В Самарской области «Калина» сбила 16-летнюю девушку на «зебре»

Накануне, 5 февраля, на трассе «Самара - Бугуруслан» под колеса легковушки попала 16-летняя девушка. Авария случилась вечером, в 20:40. 29-летний водитель «Лада Калина» в снегопад ехал со стороны Бугуруслана в направлении Самары. На 26 километре трассы он сбил девушку, которая 
6 февраля 2019, 02:25
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