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В Самаре потратят 4,4 млн на газоны
В Самаре потратят почти 4 млн 400 тысяч рублей на газоны на площади Славы перед Белым домом, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика для благоустройства участка ищет областное казенное учреждение "Служба эксплуатации зданий и сооружений". Работы планируется оплатить …
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21 февраля 2019, 11:17
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В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»
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21 февраля 2019, 08:41
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В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка
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21 февраля 2019, 07:49
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Самара встала в 10-балльных пробках
В четверг вечером, 21 февраля, по данным на 18:54 в Самаре зафиксировали 10-балльные пробки. Напряженная дорожная ситуация возникла не случайно - во второй половине дня пошел снег. Яндекс-карты показывают десятибалльный уровень пробок с надписью «Город стоит». Пробки захватили Октябрьский, Ленинский, …
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21 февраля 2019, 07:26
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Дмитрию Азарову представили нового главу Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям
В четверг, 21 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с начальником Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям генерал-майором Вадимом Митрейкиным. На этот пост Вадим Митрейкин был назначен указом президента в конце января, а ранее служил в Приморском крае, …
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21 февраля 2019, 05:23
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В Самарской области опрокинулся бензовоз и разлился бензин
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21 февраля 2019, 09:43
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На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка
Во вторник, 19 февраля, на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского произошла авария — на съезде с развязки там опрокинулся грузовик аварийной бригады «Трамвайно-троллейбусного управления». Машина перекрыла проезжую часть, и образовалась большая пробка. По словам очевидца, на место происшествия приехал …
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19 февраля 2019, 11:27
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На трассе М-5 открыли движение после аварии с фурой
Движение на 869 километре федеральной трассы М-5 в Сызранском районе возобновлено. Напомним, что ранее оно было закрыто после ДТП с фурой. Сейчас же последствия авария устранены, сообщили в «Поволжуправтодоре». Водитель грузовика MAN не сумел справиться с управлением, врезался в …
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18 февраля 2019, 10:06
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В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости
В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград …
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18 февраля 2019, 07:15
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«Новый челендж, что ли?» Самарец с разбега врезался в автобус и упал
Вчера, 8 февраля, поздно вечером самарец с разбега ударился о лобовую часть автобуса, когда тот ехал по проезжей части. Видео странного происшествия выложили в паблике «ДТП-163 Самара» под названием «Новый челлендж в Самаре?»
На записи видно, как мужчина …
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9 февраля 2019, 03:06
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В Самаре судят автомобилиста, который сбил пешехода на Красноармейской
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7 февраля 2019, 08:26
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В Самаре Lada Priora сбила девушку на «зебре»
В среду, 6 февраля, под колесами автомобиля оказалась жительница областной столицы. Рано утром, в 09:15 21-летний водитель ехал на своей легковушке Lada Priora по улице Ново-Вокзальной в направлении Фадеева. Автомобилист сбил 26-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть Ново-Вокзальной по нерегулируемому …
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7 февраля 2019, 02:56
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В Самарской области «Калина» сбила 16-летнюю девушку на «зебре»
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6 февраля 2019, 02:25
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