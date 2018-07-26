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Глава СК России проконтролирует расследование дела о гибели мальчика в заброшенных гаражах под Самарой
Глава Следственогго комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о гибели несовершеннолетнего в Самарской области. Речь идет о смерти 11-летнего мальчика, на которого обрушилась бетонная плита. Напомним, что трагедия произошла 23 июля в заброшенных гаражах бывшего …
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26 июля 2018, 12:12
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В Сызрани под «КаМАЗом» провалился асфальт
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26 июля 2018, 08:59
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Улицы Самары будет патрулировать мотовзвод полиции
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25 июля 2018, 03:30
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В Самаре нетрезвый мужчина катался на гидроцикле и утонул
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25 июля 2018, 02:06
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Полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области
Полиция Красноярского района области разыскивает мужчину, которого подозревают в краже. Имя предполагаемого злоумышленника – Фомин Роман Алексеевич. Зарегистрирован в поселке Волжский.
Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в одежду темного цвета. С места преступления …
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25 июля 2018, 01:56
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Врачи отпустили домой детей, на которых обрушилась бетонная плита в гаражах под Самарой
Стали известны новые подробности о состоянии подростков, которые получили травмы во время обрушения бетонной плиты в заброшенных гаражах в селе Чубовка Кинельского района.
"Двоих детей перевели на амбулаторное лечение, еще один находится в областной больнице имени Середавина", — цитирует осведомленный …
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24 июля 2018, 12:57
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Полицейский участок откроется в «Кошелев-парке» в Самаре
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24 июля 2018, 11:31
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Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади
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23 июля 2018, 10:44