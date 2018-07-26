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Глава СК России проконтролирует расследование дела о гибели мальчика в заброшенных гаражах под Самарой
Глава Следственогго комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о гибели несовершеннолетнего в Самарской области. Речь идет о смерти 11-летнего мальчика, на которого обрушилась бетонная плита. Напомним, что трагедия произошла 23 июля в заброшенных гаражах бывшего …
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26 июля 2018, 12:12
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Клещи покусали более 4000 жителей Самарской области
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25 июля 2018, 03:06
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Видео с 20 камер отсмотрели, чтобы выйти на след подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Самаре
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25 июля 2018, 12:16
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Двух пропавших подростков ищут в Самаре
В областной столице родственники и волонтеры разыскивают двух подростков — 17-летнюю Олесю Ярченко и 15-летнего Даниила Куликова.
"Подростки пропали 24 июля, и с тех пор о их местонахождении ничего не известно", - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
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25 июля 2018, 11:11
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Задержан подозреваемый в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре
Региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании подозреваемого в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре. По версии силовиков, преступление совершил 23-летний мужчина, который жил в соседнем доме. Он уже дал признательные показания. По словам молодого человека, сначала он изнасиловал девочку, …
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25 июля 2018, 10:30
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Зверское убийство 7-летней девочки в Самаре: ее мог задушить сожитель матери
В деле о жестоком убийстве 7-летней девочки в Самаре появился подозреваемый. По версии следствия, преступление мог совершить сожитель ее матери, сообщает ВолгаНьюс.
О предполагаемом преступнике известно, что он – уроженец Узбекистана. Мужчине 64 года, и он нигде официально …
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23 июля 2018, 01:20
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Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре
Самарские полицейские разыскивают очевидцев расправы над семилетней девочкой на заброшенной территории в районе пересечения улиц Карбышева и Блюхера. Силовики просят всех, кому что-либо известно обратиться в ближайший отдел полиции лично или по телефонам 262-03-90, 262-03-99, 373-76-40, 102 или 02.
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23 июля 2018, 08:58