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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Глава СК России проконтролирует расследование дела о гибели мальчика в заброшенных гаражах под Самарой

Глава СК России проконтролирует расследование дела о гибели мальчика в заброшенных гаражах под Самарой

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Клещи покусали более 4000 жителей Самарской области

4387 жителей Самарской области обратились в больницы из-за нападения клещей. Причем, 1276 пострадавших — это дети в возрасте до 17 лет. По словам специалистов регионального Роспотребнадзора, сейчас количество обращений в медицинские организации по этому поводу не превышает средних показателей для 
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Видео с 20 камер отсмотрели, чтобы выйти на след подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Самаре

Видео с 20 камер отсмотрели, чтобы выйти на след подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Самаре

Стали известны подробности расследования резонансного убийства семилетней девочки в Самаре. Сейчас подозреваемый уже задержан. Им оказался 23-летний парень, проживавший по соседству с погибшей. Он признался, что изнасиловал, а потом убил девочку и спрятал ее тело на стадионе.

Напомним, что 
25 июля 2018, 12:16
Двух пропавших подростков ищут в Самаре

Двух пропавших подростков ищут в Самаре

В областной столице родственники и волонтеры разыскивают двух подростков — 17-летнюю Олесю Ярченко и 15-летнего Даниила Куликова. 
 
"Подростки пропали 24 июля, и с тех пор о их местонахождении ничего не известно", - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
 
Приметы Олеси: среднее 
25 июля 2018, 11:11
Задержан подозреваемый в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре

Задержан подозреваемый в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре

Региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании подозреваемого в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре. По версии силовиков, преступление совершил 23-летний мужчина, который жил в соседнем доме. Он уже дал признательные показания. По словам молодого человека, сначала он изнасиловал девочку, 

25 июля 2018, 10:30
Зверское убийство 7-летней девочки в Самаре: ее мог задушить сожитель матери

Зверское убийство 7-летней девочки в Самаре: ее мог задушить сожитель матери

В деле о жестоком убийстве 7-летней девочки в Самаре появился подозреваемый. По версии следствия, преступление мог совершить сожитель ее матери, сообщает ВолгаНьюс.

О предполагаемом преступнике известно, что он – уроженец Узбекистана. Мужчине 64 года, и он нигде официально 
23 июля 2018, 01:20
Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре

Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре

Самарские полицейские разыскивают очевидцев расправы над семилетней девочкой на заброшенной территории в районе пересечения улиц Карбышева и Блюхера. Силовики просят всех, кому что-либо известно обратиться в ближайший отдел полиции лично или по телефонам 262-03-90, 262-03-99, 373-76-40, 102 или 02. 
 
Напомним, 
23 июля 2018, 08:58
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