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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 14.08.2018  
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В пятницу прогнозируют дожди и грозы в Самарской области

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В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию

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В октябре в Самаре откроют новый детсад на 230 мест

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13 августа 2018, 04:29
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