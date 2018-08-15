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Форвард Сергей Корниленко вернулся в общую группу «Крыльев Советов»
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15 августа 2018, 10:51
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15 пожарных тушили горящий баннер в ТЦ в Тольятти
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15 августа 2018, 10:04
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В «Вива Ленде» в Самаре сработала пожарная сигнализация
Во вторник, 14 августа, к зданию торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» на площади Кирова приехали машины оперативных служб областной столицы. В 19:21 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации. Когда пожарные обследовали ТРК, признаков возгорания не нашли. Никакой опасности не было, и …
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15 августа 2018, 08:53
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Пешеход погиб под колесами машины инкассации в Самаре
Во вторник, 14 августа, в областной столице произошла авария, в которой погиб пешеход. По словам очевидцев, в 20:40 около дома № 115 по проспекту Юных Пионеров пешеход попал под колеса инкассаторского автомобиля. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте.
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15 августа 2018, 08:22
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В Самаре появится кинотеатр IMAX сети "Киномакс"
В областной столице сеть «Киномакс» ищет сотрудников. Это связано с появлением в городе зала формата IMAX.
Предположительно, новый зал откроется в ТРК «Аврора» на месте закрывшегося «Киноплекса».
Напомним, кинотеатр формата IMAX скоро откроется и в Автограде, где также недавно …
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16 мая 2014, 11:59