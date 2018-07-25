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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Двух пропавших подростков ищут в Самаре

Двух пропавших подростков ищут в Самаре

В областной столице родственники и волонтеры разыскивают двух подростков — 17-летнюю Олесю Ярченко и 15-летнего Даниила Куликова. 
 
"Подростки пропали 24 июля, и с тех пор о их местонахождении ничего не известно", - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
 
Приметы Олеси: среднее 
25 июля 2018, 11:11
Задержан подозреваемый в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре

Задержан подозреваемый в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре

Региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании подозреваемого в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре. По версии силовиков, преступление совершил 23-летний мужчина, который жил в соседнем доме. Он уже дал признательные показания. По словам молодого человека, сначала он изнасиловал девочку, 

25 июля 2018, 10:30
В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек

В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек

Во вторник, 24 июля, в шестом часу вечера на пересечении улицы Грозненской и Пугачевского тракта в Куйбышевском районе Самары столкнулись автобус ПАЗ и ВАЗ-2110. Это произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Различные травмы получили пять участников аварии.

В «десятке» 
25 июля 2018, 09:04
Сожителя матери убитой в Самаре 7-летней девочки отпустили

Сожителя матери убитой в Самаре 7-летней девочки отпустили

Сейчас в уголовном деле об убийстве семилетней девочки в Самаре пока нет подозреваемых. По словам источника, сначала в расправе над ребенком подозревали 64-летнего сожителя ее матери, но во время расследования эта версия не подтвердилась, мужчину отпустили. Кстати, оказалось, что он 
24 июля 2018, 07:05
Врачи отпустили домой детей, на которых обрушилась бетонная плита в гаражах под Самарой

Врачи отпустили домой детей, на которых обрушилась бетонная плита в гаражах под Самарой

Стали известны новые подробности о состоянии подростков, которые получили травмы во время обрушения бетонной плиты в заброшенных гаражах в селе Чубовка Кинельского района. 
 
"Двоих детей перевели на амбулаторное лечение, еще один находится в областной больнице имени Середавина", — цитирует осведомленный 
24 июля 2018, 12:57
Зверское убийство 7-летней девочки в Самаре: ее мог задушить сожитель матери

Зверское убийство 7-летней девочки в Самаре: ее мог задушить сожитель матери

В деле о жестоком убийстве 7-летней девочки в Самаре появился подозреваемый. По версии следствия, преступление мог совершить сожитель ее матери, сообщает ВолгаНьюс.

О предполагаемом преступнике известно, что он – уроженец Узбекистана. Мужчине 64 года, и он нигде официально 
23 июля 2018, 01:20
Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре

Полиция ищет свидетелей убийства 7-летней девочки в Самаре

Самарские полицейские разыскивают очевидцев расправы над семилетней девочкой на заброшенной территории в районе пересечения улиц Карбышева и Блюхера. Силовики просят всех, кому что-либо известно обратиться в ближайший отдел полиции лично или по телефонам 262-03-90, 262-03-99, 373-76-40, 102 или 02. 
 
Напомним, 
23 июля 2018, 08:58
В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений

В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений

На днях суд города Новокуйбышевск вынес приговор местному 42-летнему жителю Юрию В., который зверски расправился со своей 29-летней супругой в новогоднюю ночь.
 
Как доказали следователи, в ночь с 31 декабря на 1 января, находясь в квартире одного из домов 
22 июля 2018, 03:58
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