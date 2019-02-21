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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Официальные лица прокомментировали ситуацию с вечерним происшествием возле здания правительства Самарской области, куда был доставлен гроб

Официальные лица прокомментировали ситуацию с вечерним происшествием возле здания правительства Самарской области, куда был доставлен гроб

Официальные лица прокомментировали ситуацию с вечерним происшествием около здания правительства Самарской области, куда был доставлен гроб. Якобы супругой умершего. Женщина рассказала о конфликте с ритуальными службами. Городская администрация проводит проверку и заявляет, что на данный час фактов нарушения регламента оказания 

22 февраля 2019, 12:06
В Самаре потратят 4,4 млн на газоны

В Самаре потратят 4,4 млн на газоны

В Самаре потратят почти 4 млн 400 тысяч рублей на газоны на площади Славы перед Белым домом, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика для благоустройства участка ищет областное казенное учреждение "Служба эксплуатации зданий и сооружений". Работы планируется оплатить 
21 февраля 2019, 11:17
В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В 19:00 четверга, 21 февраля, в Самарской области был объявлен «Оранжевый уровень опасности». Как пояснили в региональном ГУ МЧС, он ассоциируется с реальной опасностью возникновения чрезвычайной ситуации. По прогнозам синоптиков, снег будет идти всю ночь, местами сильный, на дорогах возможны 
21 февраля 2019, 08:41
В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за падения наледи с крыши дома № 18 по улице Аэродромной в Железнодорожном районе на 16-летнего подростка. Это произошло 19 февраля примерно в 15:00. Когда наледь обрушилась на юношу, он получил закрытый компрессионный перелом грудных 
21 февраля 2019, 07:49
В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, 
17 октября 2018, 11:02
В Самарской области нашли 288 несанкционированных свалок

В Самарской области нашли 288 несанкционированных свалок

В Самарской области насчитали 288 несанкционированных свалок, ранее их было около 700. 
 
- Динамика заметная, но сказать, что нас это устраивает, невозможно, - прокомментировал ситуацию губернатор Дмитрий Азаров.
 
Он поручил руководителю министерства энергетики и ЖКХ Сергею Маркову создать межведомственную группу 
3 октября 2018, 09:42
Семь КамАЗов мусора вывезли коммунальщики из квартиры в Новокуйбышевске

Семь КамАЗов мусора вывезли коммунальщики из квартиры в Новокуйбышевске

Новокуйбышевским коммунальщикам пришлось задействовать тяжелую технику, чтобы освободить одну из квартир №26 по улице Ворошилова от мусора. Там живет пожилая женщина, которая наблюдается в психоневрологическом диспансере. В течение последних нескольких лет она собирала из контейнеров на близлежащих помойках все, что 
6 марта 2018, 08:01
Мусоропроводы в российских многоэтажках могут заварить

Мусоропроводы в российских многоэтажках могут заварить

В ближайшем будущем мусоропроводы, установленные в жилых домах могут быть попросту заварены для невозможности их дальнейшего использования. Об этом в интервью РБК рассказал Глава Минприроды РФ Сергей Донской. По его словам, такая мера может понадобиться для исполнения законодательства, касающегося 
11 января 2018, 09:41
В Тольятти мать отравилась чаем, который её сын размешал градусником

В Тольятти мать отравилась чаем, который её сын размешал градусником

Вчера в «скорую помощь» Тольятти обратилась 30-летняя женщина, пожаловавшаяся на плохое самочувствие. Предположительно, она могла отравиться ртутью. Медики приехали к тольяттинке домой (она проживает в Автозаводском районе) и забрали в больницу. Её госпитализировали в токсикологическое отделение.

По предварительной информации, 
8 апреля 2016, 10:34
В NASA начали разрабатывать технологию по переработке фекалий астронавтов в еду

В NASA начали разрабатывать технологию по переработке фекалий астронавтов в еду

В американском национальном аэрокосмическом управлении (NASA) заявили о намерении разработать технологию по переработке в космосе фекалий астронавтов в пищевые продукты и другие полезные вещества, пишет издание The Mirror.
 
На соответствующую научно-исследовательскую работу выделен грант в размере 600 тысяч долларов. 
23 августа 2015, 04:26
В блогах: жуткий скрежет в Кировском районе Самары

В блогах: жуткий скрежет в Кировском районе Самары

Блогер Владимир Нехорошев пожаловался на переработку отходов, которая прошла сегодня в одном из жилых кварталов Кировского района. «Ровно в 8:30 утра работники управляющей компании начали шротирование мелких древесных отходов - в жерло дробилки полетели спиленные 3 дня тому назад 
11 августа 2015, 08:57
При грамотной организации переработки отходов себестоимость строительства снизится на четверть

При грамотной организации переработки отходов себестоимость строительства снизится на четверть

Проблема использования и переработки строительного мусора в России и Самарской области, в частности, перешла в стадию, когда "не делать уже стыдно". Об этом заявили 18 декабря участники круглого стола, который прошел в областном парламенте. В Европе строительный мусор перерабатывается и 

18 декабря 2014, 03:51
Восемь колб c ртутью общим весом 320 кг нашли в Студеном овраге в Самаре

Восемь колб c ртутью общим весом 320 кг нашли в Студеном овраге в Самаре

В Самаре обнаружены опасные отходы. В лесополосе Студеного оврага неизвестные оставили 8 колб, в которых хранилась ртуть. Вес каждой емкости - около 40 кг. На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС, ГУП «Экология», представители администрации Кировского района Самары.

Опасные находки увезли 

26 сентября 2014, 09:58
В России создается крупная компания по переработке бытовых отходов

В России создается крупная компания по переработке бытовых отходов

В настоящий момент «Эко-система» (наиболее крупные акционеры - экс-сенатор Валентин Завадников и Фонд прямых инвестиций Рубена Варданяна) работает в семи российских регионах и реализует проекты строительства заводов по переработке отходов и полигонов на 3 млрд руб., сообщают "Ведомости". Но на 

11 апреля 2014, 01:38
78-летняя жительница Кинеля нашла на балконе банку «ртути»

78-летняя жительница Кинеля нашла на балконе банку «ртути»

Сегодня, 16 августа, в дежурную часть кинельской полиции поступило сообщение от 78-летней пенсионерки. Она рассказала, что при уборке своей квартиры обнаружила на балконе стеклянную банку, в которой находилась жидкость серебристого цвета, похожая на ртуть. По словам женщины, емкость с веществом 

16 августа 2013, 02:05
В Самаре на 9-й Просеке нашли ртуть

В Самаре на 9-й Просеке нашли ртуть

Правоохранители проводят проверку по факту обнаружения ртути. Вечером в воскресенье, 11 августа, в полицию  поступило сообщение о том, что на участке земли одного из домов на 9-й Просеке были обнаружены шарики с ртутью. По указанному адресу выехали сотрудники органов внутренних 

12 августа 2013, 10:15
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