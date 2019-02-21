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Официальные лица прокомментировали ситуацию с вечерним происшествием возле здания правительства Самарской области, куда был доставлен гроб
Официальные лица прокомментировали ситуацию с вечерним происшествием около здания правительства Самарской области, куда был доставлен гроб. Якобы супругой умершего. Женщина рассказала о конфликте с ритуальными службами. Городская администрация проводит проверку и заявляет, что на данный час фактов нарушения регламента оказания …
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22 февраля 2019, 12:06
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В Самаре потратят 4,4 млн на газоны
В Самаре потратят почти 4 млн 400 тысяч рублей на газоны на площади Славы перед Белым домом, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика для благоустройства участка ищет областное казенное учреждение "Служба эксплуатации зданий и сооружений". Работы планируется оплатить …
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21 февраля 2019, 11:17
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В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»
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21 февраля 2019, 08:41
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В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка
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21 февраля 2019, 07:49
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В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?
"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, …
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17 октября 2018, 11:02
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В Самарской области нашли 288 несанкционированных свалок
В Самарской области насчитали 288 несанкционированных свалок, ранее их было около 700.
- Динамика заметная, но сказать, что нас это устраивает, невозможно, - прокомментировал ситуацию губернатор Дмитрий Азаров.
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3 октября 2018, 09:42
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Семь КамАЗов мусора вывезли коммунальщики из квартиры в Новокуйбышевске
Новокуйбышевским коммунальщикам пришлось задействовать тяжелую технику, чтобы освободить одну из квартир №26 по улице Ворошилова от мусора. Там живет пожилая женщина, которая наблюдается в психоневрологическом диспансере. В течение последних нескольких лет она собирала из контейнеров на близлежащих помойках все, что …
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6 марта 2018, 08:01
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Мусоропроводы в российских многоэтажках могут заварить
В ближайшем будущем мусоропроводы, установленные в жилых домах могут быть попросту заварены для невозможности их дальнейшего использования. Об этом в интервью РБК рассказал Глава Минприроды РФ Сергей Донской. По его словам, такая мера может понадобиться для исполнения законодательства, касающегося …
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11 января 2018, 09:41
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В Тольятти мать отравилась чаем, который её сын размешал градусником
Вчера в «скорую помощь» Тольятти обратилась 30-летняя женщина, пожаловавшаяся на плохое самочувствие. Предположительно, она могла отравиться ртутью. Медики приехали к тольяттинке домой (она проживает в Автозаводском районе) и забрали в больницу. Её госпитализировали в токсикологическое отделение.
По предварительной информации, …
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8 апреля 2016, 10:34
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В NASA начали разрабатывать технологию по переработке фекалий астронавтов в еду
В американском национальном аэрокосмическом управлении (NASA) заявили о намерении разработать технологию по переработке в космосе фекалий астронавтов в пищевые продукты и другие полезные вещества, пишет издание The Mirror.
На соответствующую научно-исследовательскую работу выделен грант в размере 600 тысяч долларов. …
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23 августа 2015, 04:26
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В блогах: жуткий скрежет в Кировском районе Самары
Блогер Владимир Нехорошев пожаловался на переработку отходов, которая прошла сегодня в одном из жилых кварталов Кировского района. «Ровно в 8:30 утра работники управляющей компании начали шротирование мелких древесных отходов - в жерло дробилки полетели спиленные 3 дня тому назад …
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11 августа 2015, 08:57
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При грамотной организации переработки отходов себестоимость строительства снизится на четверть
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18 декабря 2014, 03:51
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Восемь колб c ртутью общим весом 320 кг нашли в Студеном овраге в Самаре
В Самаре обнаружены опасные отходы. В лесополосе Студеного оврага неизвестные оставили 8 колб, в которых хранилась ртуть. Вес каждой емкости - около 40 кг. На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС, ГУП «Экология», представители администрации Кировского района Самары.
Опасные находки увезли …
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26 сентября 2014, 09:58
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В России создается крупная компания по переработке бытовых отходов
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11 апреля 2014, 01:38
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78-летняя жительница Кинеля нашла на балконе банку «ртути»
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16 августа 2013, 02:05
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В Самаре на 9-й Просеке нашли ртуть
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12 августа 2013, 10:15
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