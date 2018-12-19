|
В музее Алабина представят оружие сирийских террористов
В среду, 5 декабря, в музее имени Алабина откроется новая выставка, на которой будет представлено холодное и огнестрельное оружие, изъятое российскими военными у сирийских террористов. Посетителям музея также покажут самодельную артиллерию, средства связи и индивидуальной защиты, которыми ещё недавно пользовались сепаратисты.
Многие экспонаты уникальны, поскольку были изготовлены …
|
3 декабря 2018, 09:07
|
Собака подстрелила своего хозяина по дороге на охоту
|
2 ноября 2018, 01:30
|
В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов
|
31 октября 2018, 12:32
|
Полиция нашла у жителя Самарской области ружье, обрез и порох
|
4 октября 2018, 10:46
|
Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию
|
16 марта 2018, 03:37
|
В США воры спрятались от погони в полицейском участке
|
3 марта 2018, 09:22
|
В США не смогли казнить преступника из-за того, что у него не нашли вену
|
26 февраля 2018, 06:49
|
Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США
Ростуризм выпустил предупреждение об ухудшении ситуации по гриппу в США. Эпидемия объявлена на всей территории страны, кроме столичного штата и Гавайев. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, сообщает РИА Новости.
В связи …
|
21 февраля 2018, 05:08