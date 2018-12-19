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Материалы по теме:

В музее Алабина представят оружие сирийских террористов

В музее Алабина представят оружие сирийских террористов

В среду, 5 декабря, в музее имени Алабина откроется новая выставка, на которой будет представлено холодное и огнестрельное оружие, изъятое российскими военными у сирийских террористов. Посетителям музея также покажут самодельную артиллерию, средства связи и индивидуальной защиты, которыми ещё недавно пользовались сепаратисты.

Многие экспонаты уникальны, поскольку были изготовлены 

3 декабря 2018, 09:07
Собака подстрелила своего хозяина по дороге на охоту

Собака подстрелила своего хозяина по дороге на охоту

Игнорирование правил безопасного обращения с оружием едва не привело к гибели жителя США Сонни Гиллиган. 74-летний мужчина отправился на охоту. С собой он взял ружье и трех собак. Полностью заряженное оружие Гиллиган положил на заднее сиденье, и туда же отправил 
2 ноября 2018, 01:30
В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Промышленном районе Самары обнаружили пугающую находку. В пятницу, 26 октября, местные жители наткнулись на пустыре неподалеку от школы на улице Аминева на полиэтиленовый пакет. В нем лежали предмет, похожий на самодельный обрез ружья и 188 патронов калибра 7,63 мм.
31 октября 2018, 12:32
Полиция нашла у жителя Самарской области ружье, обрез и порох

Полиция нашла у жителя Самарской области ружье, обрез и порох

Нежелание законно распоряжаться родительским наследством обернулось проблемами для жителя Обшаровки. К мужчине перешли от отца два охотничьих ружья и порох для снаряжения патронов. Для того чтобы владеть этим арсеналом, сельчанин должен был оформить соответствующие разрешения. Он об этом знал, но 

4 октября 2018, 10:46
Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию

Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию

Из-за ошибки работников авиакомпании Unites Airlines собаке пришлось дважды пересечь Тихий океан. Хозяйка животного Кара Свиндл хотела вместе с детьми перелететь в Канзас из другого штата. Немецкая овчарка по кличке Ирго оказалась слишком крупной, чтобы ее можно было взять в 
16 марта 2018, 03:37
В США воры спрятались от погони в полицейском участке

В США воры спрятались от погони в полицейском участке

Необычный случай произошел на днях в городе Пеории в США. 28-летний Марван Эль-Ибади и 29-летняя Сельма Хурие решили украсть вещи из магазина. Работник торговой точки заметил подозрительную пару, и вызвал полицию. Воры бросились бежать. Они неслись, не разбирая пути. В 
3 марта 2018, 09:22
В США не смогли казнить преступника из-за того, что у него не нашли вену

В США не смогли казнить преступника из-за того, что у него не нашли вену

Не так давно в США сорвалась смертная казнь.  Дойл ли Хэмм был осужден за убийство управляющего отеля Патрика Каннингема еще в 1987 году. Его приговорили к введению яда через инъекцию.

Когда  Дойла ли Хэмма привели на исполнение, медики попросту 
26 февраля 2018, 06:49
Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США

Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США

Ростуризм выпустил предупреждение об ухудшении ситуации по гриппу в США. Эпидемия объявлена на всей территории страны, кроме столичного штата и Гавайев. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, сообщает РИА Новости.

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21 февраля 2018, 05:08
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