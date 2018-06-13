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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное 
15 июня 2018, 10:47
Почти полмиллиона рублей присвоила заведующая детсадом в Самаре

Почти полмиллиона рублей присвоила заведующая детсадом в Самаре

В Самаре завершился суд над бывшей заведующей детским садом №42. Она обвинялась в незаконном присвоении денег.

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Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре

Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре

Глава областного Минтранса Иван Пивкин во время заседания комитета по транспорту в Губдуме рассказал о том, как осваиваются деньги, выделенные на ремонт дорог. В частности, речь зашла о работах на улице Ташкентской. На строительство объекта в казне предусмотрены 88 миллионов 
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Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

В Самаре в ближайшее время презентуют проект, посвященный самарскому модерну. Он приурочен к ЧМ-2018. Проект «Модерн в облаках» представит болельщикам самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Четырехметровые гелиевые шары поднимут над 18 зданиями в стиле модерн. На каждом шаре 

14 июня 2018, 04:39
По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

Необычный способ напомнить болельщикам о том, кто именно будет играть в очередном матче ЧМ-2018 по футболу, который пройдет на стадионе «Самара Арене» придумали местные художники. На второй очереди набережной в дни игр будут появляться пары матрешек с портретами известных людей. 

14 июня 2018, 08:03
До Крутых Ключей хотят продлить новую ветку трамвая в Самаре

До Крутых Ключей хотят продлить новую ветку трамвая в Самаре

В Самаре хотят пустить трамваи в микрорайоны Крутые Ключи и «Новая Самара». Для этого предполагается продлить новую ветку трамвая, построенную до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена». Сейчас разрабатывается новый транспортный план. Об этом стало известно на заседании комитета по строительству в 

25 мая 2018, 10:59
Названа сумма штрафа для воспитательницы, заставлявшей детей мыть унитазы в Самаре

Названа сумма штрафа для воспитательницы, заставлявшей детей мыть унитазы в Самаре

Мировой суд вынес решение по ситуации в детском саду №260 в Кировском районе Самары. Родители его воспитанников пожаловались в прокуратуру на то, что воспитатель образовательного учреждения весьма необычным способом приучала малышей к дисциплине. За нарушение порядка она заставляла детей чистить 

14 марта 2018, 09:28
В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы

В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы

Детский сад номер 260 расположен в самом центре поселка Зубчаниновка Кировского района города Самары. Большую часть родителей, которых мы опросили, работа воспитателей устраивает. Однако, как выявила прокуратура, здесь были допущены беспрецедентные нарушения. 24 ноября во время «тихого часа» в старшей 

8 декабря 2017, 04:49
С ножом и ложкой: Самарец угрожал взорвать Крутые Ключи

С ножом и ложкой: Самарец угрожал взорвать Крутые Ключи

Жители самарского поселка Крутые Ключи стали свидетелями странного помешательства своего соседа. Мужчина устроил разгром в своей квартире и даже пытался вырвать газовую трубу. Видео на месте происшествия сняли соседи из окна дома напротив.
«Как только услышали крики — вызвали полицию. 
26 ноября 2017, 04:16
Изменилось время подачи воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи

Изменилось время подачи воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи

Водоснабжение домов в четырех поселках Самары - Мехзавод, Крутые Ключи, «Новая Самара» и «Шведская слобода» - будет возобновлено не позднее 17:00, заявили в компании «Самарские коммунальные системы».

«По состоянию на 14.30 работы по переврезке водовода завершены, идёт наполнение системы 
10 ноября 2017, 02:40
В поселках Мехзавод и Крутые Ключи отключат воду на весь день

В поселках Мехзавод и Крутые Ключи отключат воду на весь день

В пятницу, 10 ноября, в Самаре будет приостановлено водоснабжение поселков Мехзавод, Крутые Ключи, Новая Самара и Шведская слобода, сообщает компания «Самарские коммунальные системы».
 
«По заявке минтранса будет производиться один из заключительных этапов – переврезка нового водовода в действующий», - 
10 ноября 2017, 09:19
Что стало причиной отравления двух пятилетних девочек в самарском детсаду?

Что стало причиной отравления двух пятилетних девочек в самарском детсаду?

Несвежие продукты, химикаты против тараканов или таблетки, принесенные из дома. Самарские следователи разбираются, что могло стать причиной отравления в одном из самарских садиков двух пятилетних девочек. Напомним, детей госпитализировали вчера в первой половине дня. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение 

29 августа 2017, 06:10
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