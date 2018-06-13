В Самаре появится новый детский сад. Он расположится в микрорайоне «Крутые Ключи». Соответствующее постановление опубликовала горадминистрация. Из документа следует, что дошкольное учреждение разместится в здании по адресу: улица Виталия Жалнина, 24. Это двухэтажная постройка.
В течение месяца должен быть разработан устав нового детсада и передан учредителю. Регистрацию проведут в течение двух месяцев.
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