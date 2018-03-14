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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

В Отрадном вынесли приговор местной жительнице. Женщина обвинялась в том, что избила до смерти свою знакомую.

Трагедия произошла 8 октября прошлого года. Подсудимая была в гостях у приятельницы. Женщина приревновала хозяйку квартиры к своему знакомому и нанесла ей множество ударов по 

7 марта 2018, 01:45
Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре

Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре

В Самаре водитель «Газели» может поплатиться за мытье своей машины из колонки. За это нарушение грозит штраф.

«Существует строгий запрет на мытьё машин у водоразборных колонок», - сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».
У каждой водозаборной колонки – всего в городе 

6 марта 2018, 08:02
За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске прошел суд над местным жителем Виктором Кудряшовым. Ему инкриминировали убийство по неосторожности.

По информации следствия, 23 июля прошлого года мужчина повздорил со своим приятелем. Дело дошло до драки. Кудряшов схватил нож, и нанес им несколько ударов своему оппоненту. Потом 

6 марта 2018, 01:20
С умершим прокурором Октябрьска Игорем Зятчиным простятся 28 февраля

С умершим прокурором Октябрьска Игорем Зятчиным простятся 28 февраля

Прощание с умершим прокурором Октябрьска Игорем Зятчиным пройдет 28 февраля в Сызрани. Траурная церемония начнется в 8:00 в ДК «Авангард», и завершится в 10:00. Об этом со ссылкой на сызранскую прокуратуру сообщает КТВ-Луч.

Напомним, Игорь Зятчин скончался 26 
27 февраля 2018, 03:50
Умер прокурор Октябрьска Игорь Зятчин

Умер прокурор Октябрьска Игорь Зятчин

26 февраля умер прокурор города Октябрьска Игорь Зятчин. Ему было 44 года. Как сообщает КТВ-Луч, перед смертью Зятчин был срочно госпитализирован в больницу.

"Сегодня умер друг - Игорь Зятчин. Всю сознательную жизнь проработал в прокуратуре (прокурор г. Октябрьска). 
27 февраля 2018, 10:19
На полмиллиона рублей оштрафована букмекерская контора в Самаре

На полмиллиона рублей оштрафована букмекерская контора в Самаре

В Самаре оштрафована букмекерская контора. Сотрудники прокуратуры Советского района и налоговой инспекции выявили на улице Победы заведение «Бинго Бум», где проводили азартные игры. Клуб находился в помещении на первом этаже многоквартирного дома, что является грубым нарушением лицензионных требований.

 

"При этом данный 

21 февраля 2018, 10:50
В Самаре оштрафованы сотрудники Пенсионного фонда

В Самаре оштрафованы сотрудники Пенсионного фонда

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области уличило региональное управление Пенсионного Фонда России в нарушении закона о закупках товаров для государственных нужд. Антимонопольшики выявили, что УПФР при проведении двух аукционов на выполнение капремонта ведомственных административных зданий в Куйбышевском, Ленинском и 

30 января 2018, 03:48
В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»

В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»

В Самаре оштрафовали на 20 тысяч рублей директора муниципального предприятия «Благоустройство». Поводом для наказания стало нарушение закона о контрактной системе. Организация вовремя не опубликовала сведения об исполнении контракта в едином реестре, говорится в сообщении управления ФАС по Самарской области. Информация 

26 января 2018, 04:13
В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы

В детсаду Зубчаниновки воспитатели заставляли дошколят чистить унитазы

Детский сад номер 260 расположен в самом центре поселка Зубчаниновка Кировского района города Самары. Большую часть родителей, которых мы опросили, работа воспитателей устраивает. Однако, как выявила прокуратура, здесь были допущены беспрецедентные нарушения. 24 ноября во время «тихого часа» в старшей 

8 декабря 2017, 04:49
Что стало причиной отравления двух пятилетних девочек в самарском детсаду?

Что стало причиной отравления двух пятилетних девочек в самарском детсаду?

Несвежие продукты, химикаты против тараканов или таблетки, принесенные из дома. Самарские следователи разбираются, что могло стать причиной отравления в одном из самарских садиков двух пятилетних девочек. Напомним, детей госпитализировали вчера в первой половине дня. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение 

29 августа 2017, 06:10
После отравления двух пятилетних девочек в самарском детсаду возбуждено уголовное дело

После отравления двух пятилетних девочек в самарском детсаду возбуждено уголовное дело

По факту отравления двух пятилетних девочек  в самарском детском саду № 341, что на улице Мориса Тореза, возбуждено уголовное дело. Статья: «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ или услуг, предназначенных 

29 августа 2017, 10:48
В Радиоцентре снесут школу и детсад

В Радиоцентре снесут школу и детсад

В самарском поселке Новосемейкино снесут здания бывшего детсада на улице Попова и школы в технологической зоне Радиоцентра №1. Объявлен тендер по определению подрядчика, его выберут 20 июня. Цена контракта - 6 млн 200 тысяч рублей.

Напомним, комплекс радиопередатчиков Радиоцентра был построен 

14 июня 2017, 12:56
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