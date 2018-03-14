Мировой суд вынес решение по ситуации в детском саду №260 в Кировском районе Самары. Родители его воспитанников пожаловались в прокуратуру на то, что воспитатель образовательного учреждения весьма необычным способом приучала малышей к дисциплине. За нарушение порядка она заставляла детей чистить туалеты.
После того, как к ситуации подключилось надзорное ведомство, провинившаяся сотрудница детсада была привлечена к дисциплинарной ответственности. В настоящее время она там больше не работает. Кроме того, судом на женщину был наложен штраф в сумме 300 рублей.
Кроме того, наказание понесла и заведующая детсадом. За ненадлежащий контроль за работой подчиненных ей вынесли выговор, сообщает прокуратура Самарской области.
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