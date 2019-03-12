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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 11.03.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

Во вторник, 12 марта, стало известно, что паводок в этом году в Самарской области может наступить на неделю раньше ожидаемых сроков. По прогнозам, паводок ожидается в конце марта-начале апреля, но в южных районах губернии разливы большой воды возможны уже 20 
12 марта 2019, 10:33
Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне

Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне

В Самаре продолжается реконструкция Заводского шоссе на отрезке от улицы 22 Партсъезда до Земеца. Напомним, что работы там стартовали в августе прошлого года. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, на дороге положили только два слоя покрытия, верхний слой 
12 марта 2019, 08:59
В блогах: Самарец Владимир Шумилин со своими

В блогах: Самарец Владимир Шумилин со своими "собакенами" вышел на прогулку

Огромный резонанс среди пользователей вызвали фотографии, которые выложил в "Фейсбуке" самарец Вэл Рессора. "Выходные. Набережная Волги. Известный житель города-курорта Владимир Шумилин вышел на прогулку со своими питомцами. Все собаки - в ошейниках. Судя по фото, у Владимира 11 четвероногих 
12 марта 2019, 08:18
Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии

Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии

Перед Железнодорожным районным судом в Самаре предстала 33-летняя женщина, которую обвиняли в убийстве. По версии следствия, она ранила кухонным ножом в грудь своего бывшего супруга, с которым до 2005 года находилась в браке и воспитывала двоих детей. Служители Фемиды рассмотрели 
12 марта 2019, 08:10
Не уступила при повороте: в Самаре автоледи спровоцировала аварию и оказалась в больнице

Не уступила при повороте: в Самаре автоледи спровоцировала аварию и оказалась в больнице

В воскресенье, 10 марта, произошла автомобильная авария в Промышленном районе Самары. В 13:35 28-летняя женщина ехала на иномарке Hyundai Solaris по улице Ново-Садовой. При повороте налево она не уступила дорогу, ее машина столкнулась с Kia Cerato под управлением 42-летнего водителя. 
11 марта 2019, 04:21
В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В воскресенье, 10 марта, произошла крупная авария с пострадавшими в Волжском районе. В 08:05 29-летний водитель ехал на ВАЗ 2170 по автодороге «Самара — Бугуруслан - поселок Петра Дубрава» в направлении поселка Стройкерамика. Во время обгона он столкнулся с автомобилем 
11 марта 2019, 02:23
ДТП с

ДТП с "перевертышем" парализовало движение на проспекте Масленникова в Самаре

 Сегодня, 10 марта, в районе пересечения проспекта Масленникова с улицей Подшипниковой по непонятным пока причинам перевернулся автомобиль. Он «умудрился» перевернуться, судя по всему, самостоятельно, никого не задев. На место ДТП были вызваны сотрудники МЧС и полиции. По словам очевидцев 
10 марта 2019, 04:18
На трассе «М-5 Урал» под Самарой столкнулись 7 машин

На трассе «М-5 Урал» под Самарой столкнулись 7 машин

Авария произошла сегодня, 9 марта, примерно в 14:00 на 1157 километре трассы «М-5 Урал» в Красноярском районе. На месте крупного ДТП работают сотрудники полиции.
 
По предварительным данным, столкнулись 7 автомобилей. В результате пострадали 2 человека. Детали аварии устанавливают инспекторы 

9 марта 2019, 03:40
Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу

Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу

В среду вечером, 6 марта, в Кинельском районе произошла авария. 33-летний водитель иномарки Kia Rio ехал по трассе Самара - Бугуруслан. По предварительной информации, между 32 и 33 километром трассы автомобилист не сумел справиться с управлением. Его машина скатилась на 
7 марта 2019, 04:17
Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области

Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области

Стало известно, что Кинельская межрайонная прокуратура будет контролировать ход доследственной проверки по факту ДТП с шестью пострадавшими в Самарской области. Напомним, что 4 марта рано утром на 17 километре обводной дороги Самары произошла крупная авария. Водитель автомобиля «Лифан» ехал 
6 марта 2019, 05:05
В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик

В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик

Во вторник, 5 марта, произошла авария в Советском районе областной столицы. В 07:40 31-летний водитель ВАЗ 213100 ехал по Заводскому шоссе в направлении улицы Авроры. Но он не рассчитал скорость и его «Нива» врезалась в стоящий на дороге грузовик «Даф». 
6 марта 2019, 12:44
В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти полицейские задержали автомобилиста, который сбил ребенка и уехал с места аварии. ДТП случилось вечером 24 февраля на улице Голосова. Около дома № 75 автолюбитель наехал на ребенка на тротуаре, а затем скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Сотрудники 
1 марта 2019, 04:49
В Самаре «Приора» сбила пьяного пешехода-нарушителя

В Самаре «Приора» сбила пьяного пешехода-нарушителя

В среду вечером, 13 февраля, в Самаре под колеса легковушки попал пешеход. Примерно в 21:30 60-летний водитель «Лада Приора» ехал по по улице Алма-Атинской в направлении Черемшанской. По пути он сбил 35-летнего мужчину, который пересекал дорогу в неположенном месте. Пешеход 
14 февраля 2019, 05:18
В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой

В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой

В четверг, 31 января, в Самаре произошло столкновение двух легковушек, а пострадавшим оказался пешеход. В 10:25 62-летний автомобилист с солидным, 35-летним водительским стажем ехал по проспекту Ленина со стороны Полевой на своей Škoda. При развороте он нарушил правила дорожного движения, 
1 февраля 2019, 12:21
В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»

В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»

В понедельник, 28 января, под колеса автобуса попала жительница областной столицы. В 10:00 56-летний водитель автобуса ПАЗ следовал по своему маршруту. Напротив дома № 133 по улице Красноармейской он проехал на красный свет и сбил 65-летнюю женщину, которая пересекала проезжую 
28 января 2019, 08:07
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