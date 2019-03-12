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В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля
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12 марта 2019, 10:33
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Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне
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12 марта 2019, 08:59
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В блогах: Самарец Владимир Шумилин со своими "собакенами" вышел на прогулку
Огромный резонанс среди пользователей вызвали фотографии, которые выложил в "Фейсбуке" самарец Вэл Рессора. "Выходные. Набережная Волги. Известный житель города-курорта Владимир Шумилин вышел на прогулку со своими питомцами. Все собаки - в ошейниках. Судя по фото, у Владимира 11 четвероногих …
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12 марта 2019, 08:18
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Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии
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12 марта 2019, 08:10
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Не уступила при повороте: в Самаре автоледи спровоцировала аварию и оказалась в больнице
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11 марта 2019, 04:21
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В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка
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11 марта 2019, 02:23
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ДТП с "перевертышем" парализовало движение на проспекте Масленникова в Самаре
Сегодня, 10 марта, в районе пересечения проспекта Масленникова с улицей Подшипниковой по непонятным пока причинам перевернулся автомобиль. Он «умудрился» перевернуться, судя по всему, самостоятельно, никого не задев. На место ДТП были вызваны сотрудники МЧС и полиции. По словам очевидцев …
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10 марта 2019, 04:18
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На трассе «М-5 Урал» под Самарой столкнулись 7 машин
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9 марта 2019, 03:40
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Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу
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7 марта 2019, 04:17
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Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области
Стало известно, что Кинельская межрайонная прокуратура будет контролировать ход доследственной проверки по факту ДТП с шестью пострадавшими в Самарской области. Напомним, что 4 марта рано утром на 17 километре обводной дороги Самары произошла крупная авария. Водитель автомобиля «Лифан» ехал …
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6 марта 2019, 05:05
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В Самаре «Нива» протаранила стоящий грузовик
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6 марта 2019, 12:44
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В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал
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1 марта 2019, 04:49
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В Самаре «Приора» сбила пьяного пешехода-нарушителя
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14 февраля 2019, 05:18
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В Самаре «Калину» отбросило на 20-летнего пешехода после ДТП с иномаркой
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1 февраля 2019, 12:21
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В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»
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28 января 2019, 08:07
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