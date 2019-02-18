Управление Федеральной антимонопольной службы привлекло ПАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере рекламы.
В антимонопольную службу обратился клиент оператора так называемой «большой тройки», недовольный тем, что после запроса баланса получил рекламное USSD-сообщение с текстом: «Хит «Гуччи» Тимати и Егор Крид 15 дней бесплатно! Подключение…» Своего согласия на получение подобной рассылки он не давал. Мало того, ранее даже обращался к оператору связи с требованием прекратить доставку рекламы в свой адрес и получил ответ, что возможность рассылок по его номеру заблокирована.
По результатам рассмотрения полученных материалов, в региональном управлении антимонопольной службы пришли к выводу, что ПАО «Вымпелком» нарушены требования Закона о рекламе, и оштрафовал компанию на 200 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении нарушений.
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