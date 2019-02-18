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Материалы по теме:

Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, 
15 февраля 2019, 12:33
Избирком потребовал оштрафовать двух кандидатов в губернаторы Самарской области

Избирком потребовал оштрафовать двух кандидатов в губернаторы Самарской области

Избирательная комиссия Самарской области потребовала оштрафовать двух экс-кандидатов на пост губернатора. Виталий Кирсанов и Виктор Русин при финансировании своих предвыборных кампаний использовали деньги не из избирательных фондов, как положено по закону, говорится в сообщении избиркома. Кирсанов на выборах представлял партию 
11 февраля 2019, 01:56
Директор «Парков Самары» Воеводин заплатит за колесо обозрения

Директор «Парков Самары» Воеводин заплатит за колесо обозрения

В региональное Управление Федеральной антимонопольной службы поступили результаты проверки прокуратуры Ленинского района областного центра по поводу установки в парке им. Гагарина колеса обозрения высотой 55 метров и стоимостью 72,5 млн рублей.

Выяснилось, что руководитель муниципального бюджетного учреждения заключил с 
8 февраля 2019, 03:05
Управление капстроительства с подачи Минстроя демпинговало на рынке стройконтроля

Управление капстроительства с подачи Минстроя демпинговало на рынке стройконтроля

Региональное Управление Федеральной антимонопольной службы ведет расследование дела в отношении государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства», которое конкуренты обвинили в масштабном демпинге на рынке строительного контроля.

В УФАС обратились представители ООО «Стройконтроль», которые пожаловались на то, что ГКУ УКС 

8 февраля 2019, 02:30
ФАС оштрафовала чиновников мэрии Тольятти. Легко отделались!

ФАС оштрафовала чиновников мэрии Тольятти. Легко отделались!

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области по результатам рассмотрения двух административных дел вынесло штрафные санкции в отношении двух первых лиц департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Тольятти. В настоящий момент руководителем этого подразделения городской администрации трудится Инна Сорокина. Наказан 

4 февраля 2019, 01:02
Фирму наказали за рассылку назойливой рекламы на телефоны в Самаре

Фирму наказали за рассылку назойливой рекламы на телефоны в Самаре

В самарское управление Федеральной антимонопольной службы обратился местный житель. Он пожаловался на назойливую рекламу. Ему на телефон приходили СМС-сообщения с приглашением на цирковое представление.

Потенциальному клиенту рассылка пришлась не по вкусу, так как он не давал согласия на то, чтобы ему 

10 июля 2018, 03:50
Самарское УФАС оштрафовало директора «Пассажиравтотранса»

Самарское УФАС оштрафовало директора «Пассажиравтотранса»

Самарское УФАС оштрафовало директора муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» за нарушение Закона о контрактной системе. Поводом для возбуждения административного дела послужило заключение должностным лицом МП договора на сумму свыше 6 миллионов рублей на оказание услуг по ОСАГО по итогам несостоявшегося конкурса. ФАС 

15 мая 2018, 01:45
Почти 120 членов известной мафиозной группировки «Ндрангета» задержаны в Италии

Почти 120 членов известной мафиозной группировки «Ндрангета» задержаны в Италии

Свыше одной тысячи карабинеров провели на юге Италии масштабную операцию по задержанию 116 членов известной и могущественной мафиозной организации «Ндрангета». В операции были задействованы вертолеты, бригады кинологов и криминалистов.
Все произошло в южной области Калабрия. Громкая силовая акция оказалась закономерным 

4 июля 2017, 02:08
В польском Прикарпатье задержали одного из самых разыскиваемых итальянских мафиози

В польском Прикарпатье задержали одного из самых разыскиваемых итальянских мафиози

Одного из наиболее опасных и разыскиваемых итальянских мафиози задержали в Польше. Об этом рассказывают зарубежные СМИ.
По сведениям представителей силовых структур, члена итальянской каморры Антонио С. задержали сотрудники Центрального следственного бюро. Человек, ордер на арест которого был выписан уже давно, 

20 июня 2017, 12:03
Одного из самых опасных мафиози Европы арестовали в Италии

Одного из самых опасных мафиози Европы арестовали в Италии

Босс калабрийской мафии Санто Воттари арестован в Италии. Об этом 22 марта сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на агентство ANSA.
Лидеру криминального сообщества 45 лет, он был в международном розыске и скрывался от силовых структур на протяжении десяти последних лет. 

22 марта 2017, 03:28

"Быстроденьги" могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за мелкий шрифт

Как уже сообщала ТЕРРА, Самарское УФАС обвиняет микрофинансовую организацию в нарушении "закона о рекламе". Сообщается, что компания разместила рекламу займов на фасаде жилого дома на улице Победы. Часть информации напечатана мелким, затрудняющим её восприятие шрифтом. Антимонопольщики решили, что это может 

2 декабря 2016, 05:18
У мафиози в Италии нашли две украденные картины Ван Гога

У мафиози в Италии нашли две украденные картины Ван Гога

Два похищенных полотна нидерландского живописца Винсента Ван Гога найдены итальянскими сотрудниками правоохранительных органов в Неаполе. Речь идет о картинах «Вид на море у Схевенингена» и «Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене». Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на 

30 сентября 2016, 05:12
СМАРТС продолжает продавать дочерние компании

СМАРТС продолжает продавать дочерние компании

Группа СМАРТС продолжает продавать свои дочерние компании. Федеральный оператор "ВымпелКом" (бренд "Билайн") приобрел предприятия в Саратове и Астрахани -  АО "СМАРТС-Саратов" и АО "СМАРТС-Астрахань". Стоимость сделки неизвестна.
Обе компании имеют права на частотный ресурс в диапазоне 1800 МГц, который может быть 
27 ноября 2015, 11:13
В самарском «Билайне» назначен новый технический директор

В самарском «Билайне» назначен новый технический директор

Сегодня, 27 августа, в должность технического директора самарского филиала компании «ВымпелКом», работающей под брендом «Билайн», вступил Дмитрий Смирнов. Ранее он трудился на аналогичной должности в Костромской, а затем в Ивановской области.

Как уже сообщала «ТЕРРА», смена руководства в 
27 августа 2015, 11:40
«Вымпелкому» разрешили купить «СМАРТС-Саратов»

«Вымпелкому» разрешили купить «СМАРТС-Саратов»

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «Вымпелкома» о приобретении 100 процентов акций компании «СМАРТС-Саратов», говорится в сообщении ведомства. Ранее ФАС разрешила сотовому оператору, работающему под брендом «Билайн», купить другие дочерние активы самарской организации - в Калмыкии, Чувашии, Ярославской и Астраханской областях. 
29 июля 2015, 03:45
1 млн фунтов штрафа выписан крупнейшему мобильному оператору Британии

1 млн фунтов штрафа выписан крупнейшему мобильному оператору Британии

Это примерно 1 млн 560 тыс. долларов. Оператор мобильной связи EE Ltd. «провинился» в нарушении правил приема жалоб своих пользователей. В частности, он не рассказывал им о том, что они могли оставить отзыв в специальной инстанции, если не довольны обслуживанием. 
3 июля 2015, 07:34
В России «Макдоналдс» ввел Wi-Fi по паспорту

В России «Макдоналдс» ввел Wi-Fi по паспорту

Бесплатный Wi-Fi во всех 505 кафе быстрого питания McDonald's на территории РФ теперь доступен только  по паспорту. Об этом сообщил представитель компании. Услуга обеспечена несколькими телекоммуникационными компаниями, в частности «Вымпелкомом» и «Энфортой».

Отметим, несмотря на то что около года 
26 июня 2015, 06:23
Бывший директор самарского

Бывший директор самарского "Билайна" Константин Чудаков добился смягчения наказания

Сегодня, 13 мая, Самарский областной суд сократил срок, который Константину Чудакову придется провести за решеткой, с 2 с половиной лет до двух. Напомним, по версии следствия, в декабре прошлого года руководитель одного из предприятий столицы губернии передал менеджеру миллион рублей 
13 мая 2015, 01:52
Экс-директор самарского «ВымпелКома» Константин Чудаков лишен свободы на 2,5 года

Экс-директор самарского «ВымпелКома» Константин Чудаков лишен свободы на 2,5 года

Суд Октябрьского района Самары вынес приговор Константину Чудакову, бывшему директору самарского филиала ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн). Он признан виновным в коммерческом подкупе.

Напомним, Чудаков был задержан в декабре прошлого года в одном из ресторанов Самары в момент получения 1 
18 марта 2015, 01:35
Прекратил деятельность Московский фондовый центр

Прекратил деятельность Московский фондовый центр

Прекратил деятельность Московский фондовый центр (МФЦ), в результате чего клиенты этой одной из старейших в России брокерских компаний не могут получить доступ к своим брокерским счетам, сообщила 9 декабря газета «Ведомости». Клиенты безуспешно попытались перевести деньги и бумаги из МФЦ 

9 декабря 2014, 01:16
«Большая тройка» испугалась четвертого

«Большая тройка» испугалась четвертого

Операторы «большой тройки» решили увеличить долю так называемых «пакетных» тарифов, рассказал «Ведомостям» партнер МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» и подтвердили менеджеры этих операторов. Такие тарифные планы включают в себя набор услуг (столько-то минут разговора, столько-то SMS, столько-то гигабайт интернет-трафика) по фиксированной 

14 ноября 2013, 11:21
ВТБ покупает российскую

ВТБ покупает российскую "дочку" шведского оператора Tele2 за $3,55 млрд

Цель – разделить бизнес оператора и распродать его по частям "большой тройке", утверждают источники "Ведомостей".

Шведская Tele2 продает свое российское подразделение группе ВТБ, сообщили компании. Сумма сделки – $3,55 млрд: ВТБ заплатит $2,4 млрд плюс чистый долг Tele2 Russia, который составляет 

28 марта 2013, 11:16

"Киномост" обвинили в нарушении закона "О рекламе"

Управление антимонопольной службы по Самарской области возбудило дело в отношении известного кинотеатра "Киномост" по признакам нарушения закона "О рекламе". Согласно сообщению на сайте ФАС, развлекательное заведение распространяло листовки с перечнем фильмов, на которые предоставляется скидка. Однако при попытке приобрести билет 

26 ноября 2012, 03:58
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