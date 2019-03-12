В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля Во вторник, 12 марта, стало известно, что паводок в этом году в Самарской области может наступить на неделю раньше ожидаемых сроков. По прогнозам, паводок ожидается в конце марта-начале апреля, но в южных районах губернии разливы большой воды возможны уже 20 …