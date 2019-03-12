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В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля
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12 марта 2019, 10:33
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В Самаре Lada Priora сбила двух глухонемых пешеходов на «зебре»
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12 марта 2019, 09:39
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Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне
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12 марта 2019, 08:59
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Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии
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12 марта 2019, 08:10
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В блогах: Фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина
Про фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина поведала блогер Наталья Ширяева. "Наблюдали забавную картину: буксующий детский паровозик. Точнее, переполненный детьми буксующий паровозик, - пишет автор. - Видимо, попал в такую ситуацию из-за подтаявшего снега. Застрял в снежно-грязной …
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11 марта 2019, 08:47
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В блогах: Начало весны-2019 для самарского велосипедиста
Блогер Роман Еремкин рассказал про начало весны-2019 для самарского велосипедиста. "Зиму откатали, теперь очередь за весной. Проезжую часть Московского шоссе и Ново-Садовой от снега очистили, и чуть-чуть убрали его от дороги, что сводит к минимуму количество грязи в первом …
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11 марта 2019, 08:32
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В блогах: Почему в Самаре текут кровли
Самарец Дмитрий Кувшинников поведал в "Твиттере", почему в Самаре текут кровли. "Вчера общался с промышленным альпинистом насчет протечек после чистки. Течет там, где чистят "иностранцы". Квалифицированные промальпы чистят крышу по 20 раз в месяц, а гастарбайтеры - по 5. …
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5 марта 2019, 05:01
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В блогах. Курмыши, Пиня, Заволга: все мемы про Самару
Самарец Вадим Назаров решил собрать в "Фейсбуке" все мемы про жителей Самары. "Итак, самарец думает, что Жигулёвские горы - это горы. Самарец говорит обвешанному сумками, что тот как Пиня. Если самарец заблудится, то в курмышах. Самарец не знает точно, …
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27 февраля 2019, 06:06
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