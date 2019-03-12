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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 11.03.2019 
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В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

Во вторник, 12 марта, стало известно, что паводок в этом году в Самарской области может наступить на неделю раньше ожидаемых сроков. По прогнозам, паводок ожидается в конце марта-начале апреля, но в южных районах губернии разливы большой воды возможны уже 20 
12 марта 2019, 10:33
В Самаре Lada Priora сбила двух глухонемых пешеходов на «зебре»

В Самаре Lada Priora сбила двух глухонемых пешеходов на «зебре»

Рано утром во вторник, 12 марта, в Самаре произошла авария на пересечении проспекта Металлургов и улицы Металлистов. Как рассказали в соцсетях очевидцы, под колеса автомобиля Lada Priora попали два пешехода. По предварительным данным, они пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. 
12 марта 2019, 09:39
Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне

Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне

В Самаре продолжается реконструкция Заводского шоссе на отрезке от улицы 22 Партсъезда до Земеца. Напомним, что работы там стартовали в августе прошлого года. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, на дороге положили только два слоя покрытия, верхний слой 
12 марта 2019, 08:59
Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии

Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии

Перед Железнодорожным районным судом в Самаре предстала 33-летняя женщина, которую обвиняли в убийстве. По версии следствия, она ранила кухонным ножом в грудь своего бывшего супруга, с которым до 2005 года находилась в браке и воспитывала двоих детей. Служители Фемиды рассмотрели 
12 марта 2019, 08:10
В блогах: Фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина

В блогах: Фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина

Про фиаско детского паровозика в самарском парке им. Гагарина поведала блогер Наталья Ширяева. "Наблюдали забавную картину: буксующий детский паровозик. Точнее, переполненный детьми буксующий паровозик, - пишет автор. - Видимо, попал в такую ситуацию из-за подтаявшего снега. Застрял в снежно-грязной 
11 марта 2019, 08:47
В блогах: Начало весны-2019 для самарского велосипедиста

В блогах: Начало весны-2019 для самарского велосипедиста

Блогер Роман Еремкин рассказал про начало весны-2019 для самарского велосипедиста. "Зиму откатали, теперь очередь за весной. Проезжую часть Московского шоссе и Ново-Садовой от снега очистили, и чуть-чуть убрали его от дороги, что сводит к минимуму количество грязи в первом 
11 марта 2019, 08:32
В блогах: Почему в Самаре текут кровли

В блогах: Почему в Самаре текут кровли

Самарец Дмитрий Кувшинников поведал в "Твиттере", почему в Самаре текут кровли. "Вчера общался с промышленным альпинистом насчет протечек после чистки. Течет там, где чистят "иностранцы". Квалифицированные промальпы чистят крышу по 20 раз в месяц, а гастарбайтеры - по 5. 
5 марта 2019, 05:01
В блогах. Курмыши, Пиня, Заволга: все мемы про Самару

В блогах. Курмыши, Пиня, Заволга: все мемы про Самару

Самарец Вадим Назаров решил собрать в "Фейсбуке" все мемы про жителей Самары. "Итак, самарец думает, что Жигулёвские горы - это горы. Самарец говорит обвешанному сумками, что тот как Пиня. Если самарец заблудится, то в курмышах. Самарец не знает точно, 
27 февраля 2019, 06:06
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