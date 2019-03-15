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В Facebook считают, что сбой в работе не был вызван DdoS-атакой
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14 марта 2019, 08:13
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В блогах: Самарский мусорный оператор вывезет отходы из "Фейсбука"
Оригинальный фейковый пост разместил в "Фейсбуке" самарец Анатолий Пальто. Самарский мусорный оператор «ЭкоСтройРесурс» собирается вывезти отходы из "Фейсбука". Компания ищет в Самаре адрес контейнерной площадки, где накопился мусор из соцсети. Предположительно, в контейнере оказались тролли, провокаторы, различного рода коллаборанты, …
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13 марта 2019, 08:11
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В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?
Огромный резонанс сегодня в самарских соцсетях вызвал выложенный в паблике "Типичный Тольятти" скан расчетного листа медсестры одной из больниц Автограда. Сотрудница травматолого-ортопедического отделения получила за февраль всего немногим более 9 тысяч рублей. "По телевизору мы слышим, что медсёстры получают …
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13 марта 2019, 07:57
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В блогах: Гендиректора завод "Кузнецов" увольняют?
Депутат Михаил Матвеев сообщил в "Твиттере", что сразу несколько источников в ОДК и на заводе "Кузнецов" подтвердили информацию о снятии с должности гендиректора Сергея Павлинича. По словам собеседников, пишет Матвеев, новый директор - уже 7-й за 10 лет - …
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12 марта 2019, 09:22
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В блогах: Самарец Владимир Шумилин со своими "собакенами" вышел на прогулку
Огромный резонанс среди пользователей вызвали фотографии, которые выложил в "Фейсбуке" самарец Вэл Рессора. "Выходные. Набережная Волги. Известный житель города-курорта Владимир Шумилин вышел на прогулку со своими питомцами. Все собаки - в ошейниках. Судя по фото, у Владимира 11 четвероногих …
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12 марта 2019, 08:18
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Выписали штрафов на 28 миллионов рублей. К кому больше всего претензий у самарских антимонопольщиков?
Региональные антимонопольщики подвели итоги своей работы в 2018 году. Они рассмотрели более восьмисот административных дел, вынесли 673 штрафа на 28 с половиной миллионов рублей. Подробнее об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Самарской области Леонид Пак.
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7 марта 2019, 09:45
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Более 13 млн рублей штрафов было наложено на фермеров в Самарской области в 2018 году
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6 марта 2019, 09:11
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В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения
В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок и предупредили, что если это не будет …
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27 февраля 2019, 12:43
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Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей
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13 февраля 2019, 01:35
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Скончался редактор газеты «Бердемлек» Рафгат Аглиулин
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31 октября 2018, 12:53
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В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности
Усаженная каштанами дорога к Софийском собору теперь называется Аллеей журналистской солидарности. Всего участники акции высадили 25 деревьев. Авторы проекта видят в нем сакральный смысл: эти молодые каштаны призваны стать символом защиты для действующих журналистов и дать «Благословенную тень» всем, кто …
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19 октября 2018, 11:45
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В Самарской области пересчитают пользователей интернета
В Самарской области посчитают пользователей интернета, необычный опрос пообещал провести Самарастат.
"В октябре и ноябре в России пройдет выборочное наблюдение, - говорится в сообщении ведомства. - Экспертам предстоит установить, насколько граждане владеют современными технологиями. Все данные необходимы только для …
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4 октября 2018, 08:32
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В июне сайт trkterra.ru обновил рекорд посещаемости
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2 июля 2018, 04:45
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«Прививку» от хакерских атак изобрели самарские ученые
Самарские ученые изобрели «прививку» против хакерских атак. Систему профилактики и защиты интернет-сервисов от взлома создали сотрудники кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета. Свою новую разработку они представили на международной конференции. Исследования по этому проекту начались еще 4 года назад. …
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26 марта 2018, 04:52
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Почти 20% россиян готовы отказаться от печатной прессы
Каждый пятый россиянин готов полностью отказаться от чтения печатной прессы. Такие результаты показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения. Все больше жителей страны предпочитают получать информацию из электронных версий изданий. Если в 2013 году таких людей было только 29%, …
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10 января 2018, 12:21
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На Сахалине засняли медведя, ворующего рыбу из рыбацкой сети
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27 июля 2017, 11:23
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Сегодня отмечается День рождения Рунета
Сегодня знаменательная для всех пользователей русскоязычного интернета дата — День рождения Рунета. Домен ".Ru" был зарегистрирован и внесен в международную базу данных ровно 23 года назад. Таким образом, Россия была официально признана государством, представленным во Всемирной паутине. И вот спустя …
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7 апреля 2017, 12:10
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Около 370 тысяч сайтов в России могут оказаться опасными для пользователей
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10 января 2017, 10:13
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В России значительно снизилось число пользователей проводного Интернета
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28 сентября 2016, 04:31
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Глянцевые журналы подорожают на 25%
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19 декабря 2014, 12:50
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