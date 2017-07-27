В интернете набирает популярность видеоролик с медведем, который по-человечески проверяет расставленные рыболовные сети.
Хищник вызвал восторг у авторов видео, уж очень ловко он доставал из воды сети и добывал из них рыбу. Животного не смутило присутствие людей, и он спокойно удалился после того, как закончил трапезу.
Впрочем, данный случай не является уникальным. Специалисты отмечают, что рыболовные сети зачастую помогают медведям добывать себе пропитание. Хищники уже давно научились извлекать выгоду для себя из орудия лова рыбы.
Видео: Youtube, Андрей Петров
|
Под Екатеринбургом поймали толстолобика-гиганта
Рыбу рекордных размеров поймали в Исетском озере сотрудники уральского Госрыбцентра, сообщил департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
Это самая крупная рыба, выловленная в водоемах Свердловской области, говорится в сообщении. Вес пойманного толстолобика чуть менее 42 килограмм, длина - 125 сантиметров, а …
|
24 июля 2017, 04:13
|
В Самарской области идет война в защиту рыб и раков
В Самарской области инспекторы рыбоохраны объявили войну браконьерам. Сотрудники Росрыболовства и других профильных ведомств проводят операцию «Нерест-2017», направленную на выявление граждан, использующих незаконные методы ловли. С начала мая уже поймали 214 нарушителей. Причем шестнадцати из них грозит уголовная ответственность. У …
|
30 мая 2017, 11:42
|
Медвежья услуга: Хищник пощадил вооруженного луком и стрелами канадского охотника
|
26 мая 2017, 10:13
|
Найти и спасти: с острова эвакуировали рыбаков, утопивших лодку
|
15 мая 2017, 03:20
|
Скандал в рыбнадзоре: экс-начальник будет судиться с депутатом и рыбаком
Новый поворот в скандале, который разгорелся вокруг местного управления Росрыболовства. Владимир Кадушников, возглавлявший отдел рыболовства средневолжского территориального управления, готовит иск в суд «О защите чести и достоинства» к председателю правления общественной организации «Рыбаки Самарской области» Сергею Карпову и депутату сызранской …
|
14 апреля 2017, 03:58
|
В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине
|
10 апреля 2017, 09:35
|
Сегодня отмечается День рождения Рунета
Сегодня знаменательная для всех пользователей русскоязычного интернета дата — День рождения Рунета. Домен ".Ru" был зарегистрирован и внесен в международную базу данных ровно 23 года назад. Таким образом, Россия была официально признана государством, представленным во Всемирной паутине. И вот спустя …
|
7 апреля 2017, 12:10
|
Скандал в самарском рыболовстве
Совещание, которое накануне провел в Самаре глава Росрыболовства Илья Шестаков, завершилось скандалом.
|
15 февраля 2017, 01:33
|
В Жигулевске прохожий снял на видео гулявшего по улице медведя
В социальных сетях появилось сообщение о медведе, разгуливающем по улице в городе Жигулевске. По словам автора ролика, зверь агрессии не проявлял. Он пытался взобраться на дерево. «Здоровенный медведь», - прокомментировал очевидец. Он также отметил, что на животном была цепь.
<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=327384224&id=456239048&hash=8dc3edc8b312df6c&hd=2" …
|
10 февраля 2017, 01:17
|
Ученые: Рыба способствует интеллектуальному развитию детей
Ученые установили связь между интеллектом детей и наличием рыбных блюд в их рационе. Они говорят, что употребление рыбы два раза в неделю заметно увеличивает умственную активность ребенка.
|
6 февраля 2017, 11:52
|
В Сызрани задержаны браконьеры, которые незаконно ловили налима
|
20 января 2017, 10:29
|
Около 370 тысяч сайтов в России могут оказаться опасными для пользователей
|
10 января 2017, 10:13
|
В России значительно снизилось число пользователей проводного Интернета
|
28 сентября 2016, 04:31
|
По Белогорску бродит неуловимый медведь-гигант
|
5 сентября 2016, 12:29
|
В Японии сотрудница сафари-парка стала жертвой нападения гималайского медведя
|
16 августа 2016, 05:36
|
Доступ в интернет для россиян может стать бесплатным
|
9 февраля 2016, 04:36