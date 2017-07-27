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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Под Екатеринбургом поймали толстолобика-гиганта

Под Екатеринбургом поймали толстолобика-гиганта

Рыбу  рекордных размеров поймали в Исетском озере сотрудники уральского Госрыбцентра, сообщил департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Это самая крупная рыба, выловленная в водоемах Свердловской области, говорится в сообщении. Вес  пойманного толстолобика чуть менее 42 килограмм, длина - 125 сантиметров, а 

24 июля 2017, 04:13
В Самарской области идет война в защиту рыб и раков

В Самарской области идет война в защиту рыб и раков

В Самарской области инспекторы рыбоохраны объявили войну браконьерам. Сотрудники Росрыболовства и других профильных ведомств проводят операцию «Нерест-2017», направленную на выявление граждан, использующих незаконные методы ловли. С начала мая уже поймали 214 нарушителей. Причем шестнадцати из них грозит уголовная ответственность. У 

30 мая 2017, 11:42
Медвежья услуга: Хищник пощадил вооруженного луком и стрелами канадского охотника

Медвежья услуга: Хищник пощадил вооруженного луком и стрелами канадского охотника

Житель Канады Ричард Уэсли, увлекающийся традиционной охотой с луком, повстречался в провинции Онтарио с черным медведем - барибалом. Поначалу охотник старался не делать резких движений, но в итоге все-таки привлек внимание хищника. Медведь стал стремительно приближаться к потенциальной жертве, и 

26 мая 2017, 10:13
Найти и спасти: с острова эвакуировали рыбаков, утопивших лодку

Найти и спасти: с острова эвакуировали рыбаков, утопивших лодку

Воскресным вечером сызранские спасатели эвакуировали двух рыбаков. Это случилось недалеко от населенного пункта Бестужевка.
Волга в этом районе каждой весной широко разливается. Двое приятелей решили порыбачить на одном из островов, и отправились в путь на резиновой лодке. Неожиданно для мужчин 

15 мая 2017, 03:20
Скандал в рыбнадзоре: экс-начальник будет судиться с депутатом и рыбаком

Скандал в рыбнадзоре: экс-начальник будет судиться с депутатом и рыбаком

Новый поворот в скандале, который разгорелся вокруг местного управления Росрыболовства. Владимир Кадушников, возглавлявший отдел рыболовства средневолжского территориального управления, готовит иск в суд «О защите чести и достоинства» к председателю правления общественной организации «Рыбаки Самарской области» Сергею Карпову и депутату сызранской 
14 апреля 2017, 03:58
В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине

В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине

В воскресенье, 9 апреля, на Волге под Тольятти оторвало от берега льдину, на которой находились четверо рыбаков. Инцидент произошел в Ставропольском районе, на участке реки между селами Хрящевка и Висла. Льдину площадью четыре квадратных метра сносило к правому берегу Волги. 
10 апреля 2017, 09:35
Сегодня отмечается День рождения Рунета

Сегодня отмечается День рождения Рунета

Сегодня знаменательная для всех пользователей русскоязычного интернета дата — День рождения Рунета. Домен ".Ru" был зарегистрирован  и внесен в международную базу данных ровно 23 года назад. Таким образом, Россия была официально признана государством, представленным во Всемирной паутине. И вот спустя 

7 апреля 2017, 12:10
Скандал в самарском рыболовстве

Скандал в самарском рыболовстве

Совещание, которое накануне провел в Самаре глава Росрыболовства Илья Шестаков, завершилось скандалом.
На собрание около 80 представителей отрасли из более чем 15 субъектов федерации пришли активисты из числа рыбаков-любителей. Рассказав о проблемах самарского рыбопромышленного комплекса, они обвинили руководителей рыбнадзора и 

15 февраля 2017, 01:33
В Жигулевске прохожий снял на видео гулявшего по улице медведя

В Жигулевске прохожий снял на видео гулявшего по улице медведя

В социальных сетях появилось сообщение о медведе, разгуливающем по улице в городе Жигулевске. По словам автора ролика, зверь агрессии не проявлял. Он пытался взобраться на дерево. «Здоровенный медведь», - прокомментировал очевидец. Он также отметил, что на животном была цепь.

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10 февраля 2017, 01:17
Ученые: Рыба способствует интеллектуальному развитию детей

Ученые: Рыба способствует интеллектуальному развитию детей

Ученые установили связь между интеллектом детей и наличием рыбных блюд в их рационе. Они говорят, что употребление рыбы два раза в неделю заметно увеличивает умственную активность ребенка.
Продолжительную серию экспериментов провели ученые из  Университета Северной Каролины. Рассказывая об опытах, специалисты 

6 февраля 2017, 11:52
В Сызрани задержаны браконьеры, которые незаконно ловили налима

В Сызрани задержаны браконьеры, которые незаконно ловили налима

Полицейские линейного отдела задержали в порту Сызрани троих мужчин, у которых изъяли 32 рыбы породы налим. По информации силовиков, браконьеры добывали налима в акватории Волги незаконно, используя запрещенные снасти – так называемую «метлу».

Все задержанные – жители Октябрьска. На них завели 

20 января 2017, 10:29
Около 370 тысяч сайтов в России могут оказаться опасными для пользователей

Около 370 тысяч сайтов в России могут оказаться опасными для пользователей

По сведениям Координационного центра национального домена Сети (КЦ), в России зафиксировано более 6,4 млн доменных имён .ru и .рф. Из них реальную опасность несут страницы порядка 370 тыс. ресурсов, рассказал "Известиям" представитель компании "Яндекс". По его словам, ежедневно выявляется 3–4 

10 января 2017, 10:13
В России значительно снизилось число пользователей проводного Интернета

В России значительно снизилось число пользователей проводного Интернета

Число пользователей проводного Интернета в России заметно уменьшается год от года. Такую тенденцию обнаружили специалисты Минкомсвязи РФ.  В сравнении с первым кварталом 2016 года во втором квартале этот показатель составил 1, 4  процента. 
Параллельно с этим процессом наблюдается и еще 

28 сентября 2016, 04:31
По Белогорску бродит неуловимый медведь-гигант

По Белогорску бродит неуловимый медведь-гигант

Впервые двухметровый медведь весом в 300 килограммов  был замечен на улицах Белогорска, что в Амурской области, ранним утром 4 сентября.  От преследования патруля ДПС утром 5 сентября опасный хищник скрылся в направлении реки Томь.  Чтобы избежать трагедий, администрация города через 

5 сентября 2016, 12:29
В Японии сотрудница сафари-парка стала жертвой нападения гималайского медведя

В Японии сотрудница сафари-парка стала жертвой нападения гималайского медведя

160-килограммовый зверь забрался в автомобиль 46-летней женщины.
16 августа 2016, 05:36
Доступ в интернет для россиян может стать бесплатным

Доступ в интернет для россиян может стать бесплатным

Уменьшение цены на подключение к Сети приведет к тому, что для отдельных групп населения оно может стать и вовсе бесплатным. Такое мнение глава комитета Госдумы по информационной политике и связи Леонид Левин озвучил на проходящем форуме по кибербезопасности, сообщает агентство 
9 февраля 2016, 04:36
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