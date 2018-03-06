В Самаре водитель «Газели» может поплатиться за мытье своей машины из колонки. За это нарушение грозит штраф.
«Существует строгий запрет на мытьё машин у водоразборных колонок», - сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».
У каждой водозаборной колонки – всего в городе их 880 - есть санитарная зона, и ее загрязнение сказывается на качестве воды. Факт мытья «Газели» из колонки в Самаре зафиксировали в феврале.
Материалы передали в администрацию Октябрьского района и в региональное управление Росприроднадзора. В отношении владельца «Газели» проводится процедура привлечения к административной ответственности.
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