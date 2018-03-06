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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Молодой водитель «Гранты» не уступил «Киа» и получил травму головы

Молодой водитель «Гранты» не уступил «Киа» и получил травму головы

В Самаре на улице Гагарина в результате ДТП пострадал молодой водитель. 24-летния парень ехал на «Гранте» в направлении улицы Советской Армии. Столкновение с «Киа Рио» произошло около 120-го дома по улице Гагарина. По предварительным данным полиции, при повороте налево молодой 
2 марта 2018, 02:51
Пьяного водителя без прав задержали в Тольятти

Пьяного водителя без прав задержали в Тольятти

На днях сотрудники Росгвардии заметили на бульваре Гая подозрительный автомобиль «Лада Приора». Легковушка ехала по дороге, сильно петляя. В какой-то момент она чуть не врезалась в припаркованную на обочине машину.

Автолюбителя решили остановить. При проверке документов выяснилось, что 36-летний водитель некоторое 

1 марта 2018, 10:51
На полмиллиона рублей оштрафована букмекерская контора в Самаре

На полмиллиона рублей оштрафована букмекерская контора в Самаре

В Самаре оштрафована букмекерская контора. Сотрудники прокуратуры Советского района и налоговой инспекции выявили на улице Победы заведение «Бинго Бум», где проводили азартные игры. Клуб находился в помещении на первом этаже многоквартирного дома, что является грубым нарушением лицензионных требований.

 

"При этом данный 

21 февраля 2018, 10:50
Suzuki Grand Vitara насмерть сбила 55-летнего пешехода в Кинельском районе

Suzuki Grand Vitara насмерть сбила 55-летнего пешехода в Кинельском районе

В Кинельском районе водитель на иномарке Suzuki Grand Vitara насмерть сбил пешехода. ДТП произошло на трассе Кинель – Богатое – Борское в воскресенье, 18 февраля, примерно в 19:30. Машина ехала в сторону Самары.

«По предварительной информации полицейских, водитель совершил наезд на 

19 февраля 2018, 02:15
В Самаре оштрафованы сотрудники Пенсионного фонда

В Самаре оштрафованы сотрудники Пенсионного фонда

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области уличило региональное управление Пенсионного Фонда России в нарушении закона о закупках товаров для государственных нужд. Антимонопольшики выявили, что УПФР при проведении двух аукционов на выполнение капремонта ведомственных административных зданий в Куйбышевском, Ленинском и 

30 января 2018, 03:48
В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»

В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»

В Самаре оштрафовали на 20 тысяч рублей директора муниципального предприятия «Благоустройство». Поводом для наказания стало нарушение закона о контрактной системе. Организация вовремя не опубликовала сведения об исполнении контракта в едином реестре, говорится в сообщении управления ФАС по Самарской области. Информация 

26 января 2018, 04:13
В Самаре водитель сбил на Чернореченской девочку и уехал

В Самаре водитель сбил на Чернореченской девочку и уехал

В Самаре полицейские ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Это произошло 24 января напротив дома №69 по улице Чернореченской, в 15:46. По данным ГИБДД, машина ехала со стороны Киевской к Дачной. Пострадавшая – 10-летняя девочка. Она 

26 января 2018, 10:10
Областной Минтранс накажут за лишние сваи

Областной Минтранс накажут за лишние сваи

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области оштрафуют на 78 тысяч рублей. Такое решение принял Арбитражный суд, куда с соответствующим заявлением обратилось Средне-Поволжскоге управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Как говорится в заявлении надзорного ведомства, в 
22 января 2018, 05:03
«Самарские коммунальные системы» пытаются отсудить у «Тепланта» 607 тысяч рублей

«Самарские коммунальные системы» пытаются отсудить у «Тепланта» 607 тысяч рублей

Продолжается судебный спор ООО «Самарские коммунальные системы» с крупнейшим российским производителем сэндвич-панелей - компанией «Теплант». Как уже сообщала «ТЕРРА», ресурсоснабжающая организация требует взыскать с «Тепланта» почти 607 тысяч рублей задолженности по плате за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения 

11 декабря 2017, 07:09
В Самаре выявили новый способ воровства воды

В Самаре выявили новый способ воровства воды

В переулке Электриков злоумышленники умудрились незаконно проложить водопроводную трубу прямо через канализацию. Питьевой ресурс подавался в дом через коллектор, в котором постоянно текли зловонные стоки. Как сообщают "Самарские коммунальные системы", подобное "ноу-хау" поразило даже бывалых работников компании. Это грубейшее нарушение 

25 октября 2017, 09:06
В нескольких районах Самары отключат холодную воду

В нескольких районах Самары отключат холодную воду

20 и 21 сентября в Самаре отключат холодную воду в нескольких районах  города. Это связано с проведением плановых работ на системах водоснабжения, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». Информация носит предварительный характер, указано в сообщении.

20 сентября с 9:00 
20 сентября 2017, 10:36
Самарские насосные станции атаковали вандалы

Самарские насосные станции атаковали вандалы

«Самарские коммунальные системы» обратились к жителям Самары с просьбой перестать разрисовывать фасады насосных станций. Коммунальщики жалуются на хулиганов, которые уродуют здания граффити, рекламой запрещённых товаров и услуг, а также нецензурными надписями. Всего в Самаре 186 насосных станций. Благодаря им, в 

23 августа 2017, 03:12
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