Пьяного водителя без прав задержали в Тольятти На днях сотрудники Росгвардии заметили на бульваре Гая подозрительный автомобиль «Лада Приора». Легковушка ехала по дороге, сильно петляя. В какой-то момент она чуть не врезалась в припаркованную на обочине машину. Автолюбителя решили остановить. При проверке документов выяснилось, что 36-летний водитель некоторое …