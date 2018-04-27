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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре

Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре

В Самаре десятки домов могут временно отключить от водоснабжения для проведения плановых работ на коммуникациях. Предварительный график плановых отключений опубликовали «Самарские коммунальные системы». 25 апреля запланированы работы в районе 116 километра и в районе перекрестка улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной и 
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17 апреля 2018, 11:01
Названы адреса расстановки бойлеров с водой для самарцев

Названы адреса расстановки бойлеров с водой для самарцев

В Самаре на этой неделе в некоторых частях города воду местным жителям планируют подвозить бойлерами. В домах воду могут временно отключить из-за плановых работ на системах водоснабжения. Адреса и сроки опубликованы на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

«Информация 
9 апреля 2018, 08:02
У православных сегодня Чистый четверг

У православных сегодня Чистый четверг

У православных сегодня четвертый день Страстной седмицы – Чистый четверг, который еще называют Великим. В период богослужений в этот день вспоминают одно из  основных евангельских происшествий: Тайную вечерю, в ходе которой  Иисус Христос омыл ноги собственным ученикам, продемонстрировав таким образом 

5 апреля 2018, 11:26
Серийный грабитель дач попался на краже под Тольятти

Серийный грабитель дач попался на краже под Тольятти

В Самарской области полицейские задержали подозреваемых в серии краж из дачных домов. Сумма причиненного дачникам ущерба оценивается в сотни тысяч рублей.
Предполагаемые серийные грабители дач были задержаны после звонка из СНТ «Зеленая Даль – 1». Звонивший сообщил, что около участка 

26 марта 2018, 10:54
В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию

В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию

В Самаре в январе-феврале из-за долгов за воду перекрыли канализацию в 23 квартирах.

«Канализация затампонирована», - сообщили «Самарские коммунальные системы».

На начало марта общая сумма долга абонентов за холодную воду и канализацию увеличилась на два миллиона рублей и достигла 1 миллиарда 373 

21 марта 2018, 02:23
Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре

Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре

В Самаре водитель «Газели» может поплатиться за мытье своей машины из колонки. За это нарушение грозит штраф.

«Существует строгий запрет на мытьё машин у водоразборных колонок», - сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».
У каждой водозаборной колонки – всего в городе 

6 марта 2018, 08:02
В блогах: «Бесхозные коллекторы в Самаре начинает рвать»

В блогах: «Бесхозные коллекторы в Самаре начинает рвать»

Блогер Игорь Кондратьев пишет, что в Самаре начались прорывы на бесхозных коллекторах, которые тянутся в город от Алексеевского свинокомплекса через дачи Красноглинского и Кировского районов.

«Я несколько раз поднимал эту тему на встрече с руководителем «Самарских коммунальных систем», 
1 марта 2018, 07:02
Вор с санками 2 раза наведался на дачу пенсионера в Новокуйбышевске

Вор с санками 2 раза наведался на дачу пенсионера в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске сотрудники полиции задержали нигде не работающего 32-летнего мужчину по подозрению в краже, передает ГУ МВД по Самарской области.

К стражам порядка обратился за помощью 60-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что из его дачного дома в садовом товариществе 
3 февраля 2018, 03:04
В блогах: про один из самых депрессивных районов Самары

В блогах: про один из самых депрессивных районов Самары

Блогер Игорь Кондратьев пишет про один из самых депрессивных районов Самары – побережье Самарки от Южного моста до Бельского переулка. «Когда я первый раз обследовал эту зону, испытал глубокий шок. Немного успокаивал меня тот факт, что этот район состоит 
18 декабря 2017, 06:36
«Самарские коммунальные системы» пытаются отсудить у «Тепланта» 607 тысяч рублей

«Самарские коммунальные системы» пытаются отсудить у «Тепланта» 607 тысяч рублей

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11 декабря 2017, 07:09
В Самаре выявили новый способ воровства воды

В Самаре выявили новый способ воровства воды

В переулке Электриков злоумышленники умудрились незаконно проложить водопроводную трубу прямо через канализацию. Питьевой ресурс подавался в дом через коллектор, в котором постоянно текли зловонные стоки. Как сообщают "Самарские коммунальные системы", подобное "ноу-хау" поразило даже бывалых работников компании. Это грубейшее нарушение 

25 октября 2017, 09:06
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