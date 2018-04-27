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Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре
В Самаре десятки домов могут временно отключить от водоснабжения для проведения плановых работ на коммуникациях. Предварительный график плановых отключений опубликовали «Самарские коммунальные системы». 25 апреля запланированы работы в районе 116 километра и в районе перекрестка улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной и …
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24 апреля 2018, 11:45
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Понизят напор воды в Зубчаниновке и многоэтажках на Антонова-Овсеенко
В Самаре в связи с плановыми работами на системах водоснабжения может быть понижен напор холодной воды в поселке Зубчаниновка и многоэтажках на улице Антонова-Овсеенко. «Информация о плановых отключениях, размещаемая в рубрике сайта «Диспетчерская», носит предварительный информационный характер», - уточнили в СКС.
Во …
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17 апреля 2018, 11:01
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Названы адреса расстановки бойлеров с водой для самарцев
В Самаре на этой неделе в некоторых частях города воду местным жителям планируют подвозить бойлерами. В домах воду могут временно отключить из-за плановых работ на системах водоснабжения. Адреса и сроки опубликованы на сайте компании «Самарские коммунальные системы».
«Информация …
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9 апреля 2018, 08:02
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У православных сегодня Чистый четверг
У православных сегодня четвертый день Страстной седмицы – Чистый четверг, который еще называют Великим. В период богослужений в этот день вспоминают одно из основных евангельских происшествий: Тайную вечерю, в ходе которой Иисус Христос омыл ноги собственным ученикам, продемонстрировав таким образом …
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5 апреля 2018, 11:26
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Серийный грабитель дач попался на краже под Тольятти
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26 марта 2018, 10:54
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В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию
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21 марта 2018, 02:23
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Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре
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6 марта 2018, 08:02
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В блогах: «Бесхозные коллекторы в Самаре начинает рвать»
Блогер Игорь Кондратьев пишет, что в Самаре начались прорывы на бесхозных коллекторах, которые тянутся в город от Алексеевского свинокомплекса через дачи Красноглинского и Кировского районов.
«Я несколько раз поднимал эту тему на встрече с руководителем «Самарских коммунальных систем», …
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1 марта 2018, 07:02
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Вор с санками 2 раза наведался на дачу пенсионера в Новокуйбышевске
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3 февраля 2018, 03:04
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В блогах: про один из самых депрессивных районов Самары
Блогер Игорь Кондратьев пишет про один из самых депрессивных районов Самары – побережье Самарки от Южного моста до Бельского переулка. «Когда я первый раз обследовал эту зону, испытал глубокий шок. Немного успокаивал меня тот факт, что этот район состоит …
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18 декабря 2017, 06:36
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«Самарские коммунальные системы» пытаются отсудить у «Тепланта» 607 тысяч рублей
Продолжается судебный спор ООО «Самарские коммунальные системы» с крупнейшим российским производителем сэндвич-панелей - компанией «Теплант». Как уже сообщала «ТЕРРА», ресурсоснабжающая организация требует взыскать с «Тепланта» почти 607 тысяч рублей задолженности по плате за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения …
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11 декабря 2017, 07:09
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В Самаре выявили новый способ воровства воды
В переулке Электриков злоумышленники умудрились незаконно проложить водопроводную трубу прямо через канализацию. Питьевой ресурс подавался в дом через коллектор, в котором постоянно текли зловонные стоки. Как сообщают "Самарские коммунальные системы", подобное "ноу-хау" поразило даже бывалых работников компании. Это грубейшее нарушение …
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25 октября 2017, 09:06