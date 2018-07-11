В последнее время в Самаре активизировались недобросовестные компании, которые занимаются установкой и заменой счетчиков на холодную и горячую воду. Фирмы распространяют листовки, похожие на квитанции, а также звонят абонентам и внушают им, что они срочно должны заменить приборы учета. Нередко применяются приемы агрессивного психологического воздействия.
Жалобы на действия установщиков поступают в «Самарские коммунальные системы». Специалисты компании призывают жителей города не поддаваться на провокации и не менять счетчики раньше времени. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников надо внимательно изучить документы, выданные после установки приборов. В них прописаны точные сроки их проверки и возможной замены.
Также вы можете проверить эти данные по телефону колл-центра СКС 207-25-40 или в любом центре обслуживания клиентов (ЦОК).
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