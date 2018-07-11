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Появилось фото новых арт-объектов в виде черепахи и мяча

Появилось фото новых арт-объектов в виде черепахи и мяча

В Самаре на улице Подшипниковой появились новые арт-объекты: футбольный мяч, "скрещенный" с водопроводной задвижкой, и «Черепаха Тортилла», сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». В Сети появились фотографии. Новые фигуры установлены на участке Подшипниковой от проспекта Масленникова до улицы Артиллерийской, которую 
21 мая 2018, 12:55
В канун Дня Победы активизируются мошенники

В канун Дня Победы активизируются мошенники

Пожилые граждане по-прежнему остаются для преступников самой легкой мишенью. С начала года в Самаре зафиксировано уже более 40 случаев, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных или социальных служб, проникают в квартиру к пенсионерам. Чаще всего им сообщают, что человеку положена некая 

7 мая 2018, 08:01
1 мая стартует поливной сезон на самарских дачах

1 мая стартует поливной сезон на самарских дачах

В Самаре на дачах 1 мая стартует поливной сезон, информируют «Самарские коммунальные системы». Компания напоминает, что всем местным дачникам следует оформить разрешение на поливные устройства, чтобы пользоваться «временной» водой на законных основаниях. Сделать это можно в офисе СКС на улице 
27 апреля 2018, 11:58
«И так сойдет!»: На срубленных ветках устанавливают дорожные знаки в Самарской области

«И так сойдет!»: На срубленных ветках устанавливают дорожные знаки в Самарской области

Про «незаурядное дизайнерское решение» при ремонте дорог поведали жители Кинель-Черкасс. «Инновационно -нанотехнологические дорожные знаки из Сколково» поставили на трассе к совхозу Рабочий.

Жители Самарской области пожаловались на некачественную работу подрядчиков, которые установили знаки на трассе Кинель-Черкассы — совхоз Рабочий. 
15 апреля 2018, 02:05
В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию

В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию

В Самаре в январе-феврале из-за долгов за воду перекрыли канализацию в 23 квартирах.

«Канализация затампонирована», - сообщили «Самарские коммунальные системы».

На начало марта общая сумма долга абонентов за холодную воду и канализацию увеличилась на два миллиона рублей и достигла 1 миллиарда 373 

21 марта 2018, 02:23
Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов

Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов

29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника. Он нашел в сети объявление о продаже монтажного инструмента. Оренбуржец связался с продавцом, перевел ему деньги и получил трек-номер для отслеживания движения посылки.

Мужчине доставили две коробки. Каково же было его удивление, когда после их 

20 марта 2018, 05:54
Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Полицейские Красноярского района области разыскивают двух мошенниц. Их жертвой стала 81-летняя жительница поселка Новосемйкино. Злоумышленницы пришли к пенсионерке под видом соцработниц. Когда женщина отвлеклась, они украли у нее 30 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители устаавливают личности преступниц и их местонахождение.

Приметы подозреваемых: худощавого 

16 марта 2018, 04:09
Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре

Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре

В Самаре водитель «Газели» может поплатиться за мытье своей машины из колонки. За это нарушение грозит штраф.

«Существует строгий запрет на мытьё машин у водоразборных колонок», - сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».
У каждой водозаборной колонки – всего в городе 

6 марта 2018, 08:02
Жителям Самары приходят фальшивые объявления о проверке счетчиков воды

Жителям Самары приходят фальшивые объявления о проверке счетчиков воды

О фактах мошенничества предупреждает Ассоциация ТСЖ, ЖСК и советов МКД. Злоумышленники выдают себя за сотрудников некоей фирмы по учету счетчиков и присылают по почте уведомления о том, что ими будет проведена инспекция приборов, в случае же отказа грозят начислениями по нормативу 
13 апреля 2016, 12:00
Самарская область продолжит финансировать установку счетчиков в многоэтажках

Самарская область продолжит финансировать установку счетчиков в многоэтажках

Самарская область продолжит финансировать установку счетчиков в многоэтажках, пообещал министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Крайнев. По его словам, в 2013 году в 1476 многоквартирных домах установили 2350 приборов учета, на это было выделено из областного бюджета 446 млн 

5 июня 2014, 12:03
В Самаре ветеранам ВОВ установят счетчики за счет городского бюджета

В Самаре ветеранам ВОВ установят счетчики за счет городского бюджета

Ветераны и инвалиды войны получат компенсацию на установку приборов учета горячей и холодной воды, сообщает пресс-служба городской администрации. Бюджетные средства будут выделены на приобретение счетчиков и их установку. Компенсацию смогут получить те льготники, у кого приборы установлены с 1 декабря 

12 марта 2014, 10:40
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