Пожилые граждане по-прежнему остаются для преступников самой легкой мишенью. С начала года в Самаре зафиксировано уже более 40 случаев, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных или социальных служб, проникают в квартиру к пенсионерам. Чаще всего им сообщают, что человеку положена некая выплата, например, в полторы тысячи рублей. И просят дать сдачу с 5-тысячной купюры, заметив, где хозяин жилья хранит деньги, преступники отвлекают его и совершают кражу.
«Именно к 9 мая активизируются данные преступники, потому что в это время как раз пожилым гражданам, ветеранам нашим от социальных служб города, от губернатора приносят подарки, и пользуясь этим, под видом таких подарков преступники совершают свои преступления», - сообщил замначальника оперативно-разыскного отдела УР ГУ МВД по Самарской области Владимир Елясин.
Сотрудники полиции напоминают, прежде, чем нанести визит ветерану, представители социальных служб сначала предупреждают об этом по телефону, а все выплаты, чаще всего, уже давно перечисляются на банковскую карту. Тем не менее, граждане продолжают попадаться на удочку преступникам. Так что родственникам ветеранов следует чаще проводить с ними профилактические беседы. Впрочем, и молодое поколение иногда страдает излишней доверчивостью. А преступники вовсю используют современные технологии и социальные сети.
«В начале года мы направили в суд уголовное дело о 10 эпизодах в Красноглинском районе, где барышня сделала группу в одной из соцсетей, что она продавала вещи. Она набирала заказы, брала предоплату и все. Соответственно ничего этого не происходило», - рассказал Начальник оперативно-разсыкного отдела ГУ МВД РФ по Самарской области Алексей Елизаров.
По-прежнему срабатывают классические методы - сообщения о внезапном призе, блокировке банковской карты, или попавшем в беду родственнике. Независимо от способа обмана, которым пользуются злоумышленники, бороться с этим можно. Не стоит принимать спонтанные решения, а хорошо обдумать последствия своих действий. Не стоит забывать и о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
|
Мужчина украл девять сковородок из торгового центра в Тольятти
|
7 мая 2018, 03:01
|
Сельчанин зарезал человека ножницами в Самарской области
|
7 мая 2018, 02:22
|
Парня, обокравшего инвалида, будут судить в Жигулевске
В Жигулевске завершено расследование в отношении 20-летнего парня, которого обвиняли в краже денег у инвалида.
Потерпевший познакомился со злоумышленником на остановке общественного транспорта в марте этого года. Мужчина пояснил, что хочет продать магнитофон. Молодой человек, в свою очередь, заявил, что готов …
|
7 мая 2018, 11:39
|
В блогах: «Кто отнял орден у парка 30-летия Победы в Самаре»?
Блогер Михаил Суханов интересуется, «кто и за что в преддверии Дня Победы отнял орден Победы у самарского парка имени 30-летия Победы»? Сейчас там вместо награды висит пустая болванка, похожая на бутылочную крышку. Не совсем приятное зрелище: орден или скрутили, …
|
4 мая 2018, 02:45
|
Появилось расписание авиашоу от группы «Русь» на 9 мая в Тольятти
|
4 мая 2018, 09:25
|
Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области
В Самарской области будут судить троих злоумышленников. Их обвиняют в избиении людей и совершении разбоя.
По информации следствия, преступление было совершено в июне прошлого года в Приволжском районе. Двое сотрудников местного охотхозяйства заметили на дороге припаркованную машину, в которой находились двое …
|
3 мая 2018, 02:44
|
Где и когда пройдут репетиции Парада Победы - 2018 в Самаре
|
3 мая 2018, 01:03
|
Когда будет салют на День Победы 2018 в Самаре
|
27 апреля 2018, 09:30
|
«И так сойдет!»: На срубленных ветках устанавливают дорожные знаки в Самарской области
Про «незаурядное дизайнерское решение» при ремонте дорог поведали жители Кинель-Черкасс. «Инновационно -нанотехнологические дорожные знаки из Сколково» поставили на трассе к совхозу Рабочий.
Жители Самарской области пожаловались на некачественную работу подрядчиков, которые установили знаки на трассе Кинель-Черкассы — совхоз Рабочий. …
|
15 апреля 2018, 02:05
|
Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов
29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника. Он нашел в сети объявление о продаже монтажного инструмента. Оренбуржец связался с продавцом, перевел ему деньги и получил трек-номер для отслеживания движения посылки.
Мужчине доставили две коробки. Каково же было его удивление, когда после их …
|
20 марта 2018, 05:54
|
Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области
Полицейские Красноярского района области разыскивают двух мошенниц. Их жертвой стала 81-летняя жительница поселка Новосемйкино. Злоумышленницы пришли к пенсионерке под видом соцработниц. Когда женщина отвлеклась, они украли у нее 30 тысяч рублей.
Сейчас правоохранители устаавливают личности преступниц и их местонахождение.
Приметы подозреваемых: худощавого …
|
16 марта 2018, 04:09
|
Самарские мошенники по телефону вытягивали деньги из жителей других регионов
|
30 января 2018, 10:37