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В полицию обратился владелец одного из супермаркетов в Тольятти. При просмотре записей с камер видеонаблюдения он заметил подозрительного покупателя. Молодой человек сложил в сумку 9 сковородок и 4 крышки и вынес их из торгового зала, не заплатив. Стоимость украденного товара 

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Правоохранители выяснили, что потерпевший пришел в гости к своему знакомому. Он предложил хозяину дома выпить, но получил на это отказ. 

7 мая 2018, 02:22
Парня, обокравшего инвалида, будут судить в Жигулевске

Парня, обокравшего инвалида, будут судить в Жигулевске

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В блогах: «Кто отнял орден у парка 30-летия Победы в Самаре»?

Блогер Михаил Суханов интересуется, «кто и за что в преддверии Дня Победы отнял орден Победы у самарского парка имени 30-летия Победы»? Сейчас там вместо награды висит пустая болванка, похожая на бутылочную крышку. Не совсем приятное зрелище: орден или скрутили, 
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Появилось расписание авиашоу от группы «Русь» на 9 мая в Тольятти

В Тольятти в День Победы 9 мая состоится авиашоу от легендарной пилотажной группы «Русь», аэроклубов ДОСААФ России и ЦСКА ВВС. Авиационное выступление пройдет в парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. Начало – в 11 часов. Будет организована работа 
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Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области

Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области

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По информации следствия, преступление было совершено в июне прошлого года в Приволжском районе. Двое сотрудников местного охотхозяйства заметили на дороге припаркованную машину, в которой находились двое 

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Где и когда пройдут репетиции Парада Победы - 2018 в Самаре

Где и когда пройдут репетиции Парада Победы - 2018 в Самаре

В Самаре вечером 2 мая состоялась репетиция Парада Победы, который пройдет на площади Куйбышева в День Победы 9 мая. Названы даты еще двух репетиций. Они состоятся 4 и 5 мая, рассказали в пресс-службе главы региона. В параде примут участие 27 

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Когда будет салют на День Победы 2018 в Самаре

Когда будет салют на День Победы 2018 в Самаре

9 мая самарцы, как и все жители России, будут праздновать День Победы. На этот день запланирована обширная программа, включающая в себя  парад, на котором впервые перед зрителями проедет танк Т-34, концерты, возложение цветов. Торжества продлятся до 22:30. Своеобразной точкой станет 

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«И так сойдет!»: На срубленных ветках устанавливают дорожные знаки в Самарской области

«И так сойдет!»: На срубленных ветках устанавливают дорожные знаки в Самарской области

Про «незаурядное дизайнерское решение» при ремонте дорог поведали жители Кинель-Черкасс. «Инновационно -нанотехнологические дорожные знаки из Сколково» поставили на трассе к совхозу Рабочий.

Жители Самарской области пожаловались на некачественную работу подрядчиков, которые установили знаки на трассе Кинель-Черкассы — совхоз Рабочий. 
15 апреля 2018, 02:05
Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов

Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов

29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника. Он нашел в сети объявление о продаже монтажного инструмента. Оренбуржец связался с продавцом, перевел ему деньги и получил трек-номер для отслеживания движения посылки.

Мужчине доставили две коробки. Каково же было его удивление, когда после их 

20 марта 2018, 05:54
Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Две лжесоцработницы украли 30 тысяч рублей у пенсионерки в Самарской области

Полицейские Красноярского района области разыскивают двух мошенниц. Их жертвой стала 81-летняя жительница поселка Новосемйкино. Злоумышленницы пришли к пенсионерке под видом соцработниц. Когда женщина отвлеклась, они украли у нее 30 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители устаавливают личности преступниц и их местонахождение.

Приметы подозреваемых: худощавого 

16 марта 2018, 04:09
Самарские мошенники по телефону вытягивали деньги из жителей других регионов

Самарские мошенники по телефону вытягивали деньги из жителей других регионов

В Самарской области задержаны двое местных жителей, подозреваемых в мошенничеств. По версии силовиков, с помощью телефона мошенники обманули жителей других регионов как минимум на 150 тысяч рублей. Предположительно от их действий 
30 января 2018, 10:37
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