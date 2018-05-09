9 мая жители Самары вместе со всеми россиянами будут праздновать 73-й День Победы СССР в Великой Отечественной войне. Организаторы подготовили большую программу торжеств, и главным из них, традиционно, является военный Парад на площади Куйбышева.
В этом году перед зрителями пройдут 27 расчетов, состоящих из 1831 человека. 1115 из них будут представлять Министерство обороны, а еще 715 — другие силовые ведомства.
Вслед за пешими участниками Парада выйдет боевая техника. В этом году механизированная колонна будет состоять из 67 машин. В ее составе проедут танки Т-72, самоходные артиллерийские установки «МСТА – С», реактивные системы залпового огня «УРАГАН», пусковые установки ракетного комплекса «ИСКАНДЕР» и многие другие образцы вооружений. Возглавит всю эту бронированную мощь легендарный танк Т-34, который был воссоздан энтузиастами из Кинеля.
Завершит парад традиционное шествие Бессмертного полка. Тысячи жителей региона с портретами родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной в руках, соберутся в одну огромную колонну и пройдут по главной площади города.
Попасть непосредственно на трибуны на главной площади города будет можно только по специальным пригласительным билетам. Для тех же, кто не сможет увидеть военное шествие своими глазами, сайт trkterra.ru организует прямую текстовую онлайн-трансляцию. Она начнется в 10:00.
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