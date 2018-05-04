В Самаре полным ходом идет подготовка к Параду Победы, который пройдет 9 мая. Вечером 3 мая в город прибыла военная техника, которая пройдет перед зрителями на площади Куйбышева.
Напомним, что в предстоящем параде примут участие 67 боевых машин. Самарцы увидят такие образцы техники, как зенитные комплексы С-300, тактические ракетные комплексы «Искандер-М», самоходные гаубицы «МСТА-С» и многое другое. Отметим, что в этом году во главе грозных бронемашин на площадь выйдет легендарный танк Т-34.
Вход на парад будет осуществляться только по пропускам. Однако увидеть его своими глазами может каждый во время репетиций, которые состоятся 4 мая в 20:00 и 5 мая в 10:00.
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