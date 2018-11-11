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Росимущество борется за землю
Территориальное управление Росимущества не оставляет попыток вернуть в собственность государства часть земель национального парка "Самарская Лука". Как уже рассказывала "ТЕРРА", в начале 2014 года начались судебные разбирательства между Росимуществом, нацпарком, ООО «Солнечный берег» и администрацией Самары вокруг земельного участка муниципальной …
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6 октября 2015, 04:48
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Росимущество продает 12,1% акций «СМАРТС» за 2 млрд рублей
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16 сентября 2015, 02:00
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В Самаре «Ростелеком» и Росимущество продолжают суд из-за бомбоубежища
Компания «Ростелеком» продолжает судебный спор за неприкосновенность собственного офиса, расположенного в Самаре по адресу: улица Красноармейская, 17.
Дело в том, что под этим зданием со времен СССР находится защитное сооружение - бомбоубежище. По закону эта территория входит в …
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26 августа 2015, 04:33
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«Ростелеком» проиграл судебный спор Росимуществу
Компания «Ростелеком» проиграла судебный спор территориальному управлению Федерального агентства по управлению госимуществом в Самарской области. Как уже сообщала «ТЕРРА», оператор просил суд исключить из реестра федерального имущества защитных сооружений гражданской обороны здание своего офиса, находящееся по адресу: Самара, улица Красноармейская, …
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26 мая 2015, 09:20