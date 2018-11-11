Росимущество борется за землю Территориальное управление Росимущества не оставляет попыток вернуть в собственность государства часть земель национального парка "Самарская Лука". Как уже рассказывала "ТЕРРА", в начале 2014 года начались судебные разбирательства между Росимуществом, нацпарком, ООО «Солнечный берег» и администрацией Самары вокруг земельного участка муниципальной …