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В Самаре нашли тела двух рабочих на стройплощадке в Южном городе
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12 ноября 2018, 01:46
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Стали известны 4 личности, чьи имена могут присвоить аэропорту «Курумоч»
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12 ноября 2018, 01:29
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В Тольятти автоледи «загремела» в больницу после ночного ДТП
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12 ноября 2018, 01:04
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Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя
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12 ноября 2018, 12:42
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В Самаре 8 человек тушили обувной киоск
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7 ноября 2018, 09:46
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Крупный пожар в Тольятти: горела крыша ангара на площади 500 кв. метров
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6 ноября 2018, 08:28
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Крупный пожар в Запанском: сгорел частный дом
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5 ноября 2018, 02:28
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По факту смерти троих детей в Старом Буяне возбуждено уголовное дело
Все они сгорели на пожаре. Как выяснилось, мама-одиночка работала по ночам и оставляла 6-летнего сына за старшего.
Как уже сообщала ТЕРРА, в ночь со 2 на 3 ноября, в селе Старый Буян в Красноярского района загорелся частный дом. …
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4 ноября 2018, 04:03