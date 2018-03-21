В Самаре в январе-феврале из-за долгов за воду перекрыли канализацию в 23 квартирах.
«Канализация затампонирована», - сообщили «Самарские коммунальные системы».
На начало марта общая сумма долга абонентов за холодную воду и канализацию увеличилась на два миллиона рублей и достигла 1 миллиарда 373 миллионов рублей. В основном рост обеспечили должники из категории «население». Самарцы должны 714 миллионов рублей, управляющие компании – почти 500 миллионов, юрлица – 136 миллионов, бюджетные организации – 24 миллиона рублей, указано в сообщении СКС.
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