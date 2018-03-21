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Материалы по теме:

10 суток ареста получил алиментщик из Самарской области

10 суток ареста получил алиментщик из Самарской области

Алиментщику из Кинель-Черкасского района может грозить до 1 года тюрьмы. Он задолжал 45 тысяч рублей, предназначеных для содержания и воспитания сына.

Судебные приставы несколько раз приходили к мужчине домой, но там его не заставали. Потом выяснилось, что должник неофициально трудится на 

16 марта 2018, 01:01
Более 4 млрд рублей взыскали в бюджет судебные приставы Самарской области

Более 4 млрд рублей взыскали в бюджет судебные приставы Самарской области

По итогам 2017 года управление службы судебных приставов по Самарской области завершило 1 миллион 600 тысяч исполнительных производств на общую сумму свыше 238 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом количество исполнительных производств выросло на 243 тысячи, а сумма взысканий 
16 марта 2018, 12:11
2000 самарцев признаны банкротами

2000 самарцев признаны банкротами

По итогам 2017 года в Самарской области признаны банкротами почти 2000 человек. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказала Александра Егошина, и. о. заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области. Отметим, что в 2016 году 

15 марта 2018, 06:13
«Авиакор» и «Туполев» помирились

«Авиакор» и «Туполев» помирились

Самарский авиационный завод «Авиакор» и столичное конструкторское бюро «Туполев» после череды судебных процессов все-таки заключили мировое соглашение. Москвичи признали свой долг перед самарцами в 53 миллиона рублей и пообещали выплатить его до сентября 2018-го. Соотвествующий иск в суд «Авиакор» подал 

15 марта 2018, 09:02
Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре

Водитель заплатит штраф за мытье «Газели» из колонки в Самаре

В Самаре водитель «Газели» может поплатиться за мытье своей машины из колонки. За это нарушение грозит штраф.

«Существует строгий запрет на мытьё машин у водоразборных колонок», - сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».
У каждой водозаборной колонки – всего в городе 

6 марта 2018, 08:02
Авария на канализации привела к потопу и закрытию школы в Самаре

Авария на канализации привела к потопу и закрытию школы в Самаре

В Самаре в понедельник, 5 марта, одна школа на Безымянке временно была закрыта. В учебном заведении затопило подвал из-за аварии на канализации. Инцидент произошел в школе №153, передает 63.ru. Школа находится на улице Красных Коммунаров. По данным представителей образовательного 
5 марта 2018, 04:31
В Самаре из-за прорыва канализации затопило Московское шоссе

В Самаре из-за прорыва канализации затопило Московское шоссе

В Самаре в ночь на 29 января произошла коммунальная авария на Московском шоссе. Дорогу начало заливать. Фотографии с места происшествия появились в социальной сети.

«Внимание! На Московском шоссе в районе пересечения с улицей Потапова произошёл прорыв канализации. На месте 
29 января 2018, 09:48
В Самаре из-за порыва канализации стоками затопило Московское шоссе

В Самаре из-за порыва канализации стоками затопило Московское шоссе

В Самаре затопливает Московское шоссе. Проезжую часть заливает на участке между улицами Авроры и Потапова, в направлении «из города», сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото с места происшествия. Областное Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования (АСАДО) направило 
15 января 2018, 02:17
В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация

В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация

В четверг, 21 декабря, появилось сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти. В ООО «Противопожарная служба», ПАО «АвтоВАЗ» произошло возгорание в сантехтоннеле. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 8:51. Горел утеплитель канализационных труб. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. 

21 декабря 2017, 01:07
«Самарские коммунальные системы» пытаются отсудить у «Тепланта» 607 тысяч рублей

«Самарские коммунальные системы» пытаются отсудить у «Тепланта» 607 тысяч рублей

Продолжается судебный спор ООО «Самарские коммунальные системы» с крупнейшим российским производителем сэндвич-панелей - компанией «Теплант». Как уже сообщала «ТЕРРА», ресурсоснабжающая организация требует взыскать с «Тепланта» почти 607 тысяч рублей задолженности по плате за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения 

11 декабря 2017, 07:09
В Самаре выявили новый способ воровства воды

В Самаре выявили новый способ воровства воды

В переулке Электриков злоумышленники умудрились незаконно проложить водопроводную трубу прямо через канализацию. Питьевой ресурс подавался в дом через коллектор, в котором постоянно текли зловонные стоки. Как сообщают "Самарские коммунальные системы", подобное "ноу-хау" поразило даже бывалых работников компании. Это грубейшее нарушение 

25 октября 2017, 09:06
В нескольких районах Самары отключат холодную воду

В нескольких районах Самары отключат холодную воду

20 и 21 сентября в Самаре отключат холодную воду в нескольких районах  города. Это связано с проведением плановых работ на системах водоснабжения, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». Информация носит предварительный характер, указано в сообщении.

20 сентября с 9:00 
20 сентября 2017, 10:36
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