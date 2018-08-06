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«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей
«Черным коллекторам» из Тольятти придется выплатить 200 тысяч рублей штрафа. В управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю обратилась жительница Читы. Он рассказала, что взяла кредит в микрозаймовой организации. Расплатиться по долгам вовремя она не смогла, и вскоре женщине …
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2 августа 2018, 11:32
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В Самарской области арестовано имущество должников на 48 млн рублей
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27 июля 2018, 11:38
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Чем провинились самарские торговцы сладостями перед судебными приставами
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27 июля 2018, 02:24
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В Тольятти 30 супермаркетов известной сети могут остаться без горячей воды
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25 июля 2018, 04:15
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Уголовное дело завели из-за исчезновения «пирамиды позора» в Самаре
Компания «Самарские коммунальные системы» инициировала возбуждение уголовного дела по факту исчезновения так называемой «пирамиды позора», которую устанавливают возле домов злостных неплательщиков. В начале июля трехтонный монумент установили у особняка на улице Херсонской, через некоторое время он пропал.
Предположительно, по …
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19 июля 2018, 12:38
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6,5 тысяч «травматов» и ножей пытались пронести в суды Самарской области
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10 июля 2018, 11:50
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Закир Муратов: «Главная задача - пополнение бюджета всех уровней»
В Самаре в среду, 27 июня, коллективу регионального управления Федеральной службы судебных приставов представили нового руководителя. Сделал это заместитель главного судебного пристава страны Владимир Воронин. Напомним, прежний глава УФССП Владимир Князев покинул свой пост в январе текущего года. Он перешел …
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28 июня 2018, 10:34
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Назначен новый главный судебный пристав Самарской области
В Самарской области назначен новый главный судебный пристав. Региональное управление ФСПП возглавил Закир Муратов, ранее руководивший управлением ведомства в Тульской области. Напомним, экс-руководитель самарского управления Владимир Князев, занимавший пост главного судебного пристава с 2013 года, ушел с должности в январе …
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27 июня 2018, 01:53