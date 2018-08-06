3
59
32
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888     888b    888   .d8888b.                                  .d8888b.  
 888     8888b   888  d88P  Y88b                                d88P  Y88b 
 888     88888b  888  888    888                                     .d88P 
 888888  888Y88b 888  888          .d88888   .d88888  88888b.       8888"  
 888     888 Y88b888  888  88888  d88" 888  d88" 888  888 "88b       "Y8b. 
 888     888  Y88888  888    888  888  888  888  888  888  888  888    888 
 Y88b.   888   Y8888  Y88b  d88P  Y88b 888  Y88b 888  888  888  Y88b  d88P 
  "Y888  888    Y888   "Y8888P88   "Y88888   "Y88888  888  888   "Y8888P"  
                                       888       888                       
                                       888       888                       
                                       888       888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей

«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей

«Черным коллекторам» из Тольятти придется выплатить 200 тысяч рублей штрафа. В управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю обратилась жительница Читы. Он рассказала, что взяла кредит в микрозаймовой организации. Расплатиться по долгам вовремя она не смогла, и вскоре женщине 

2 августа 2018, 11:32
В Самарской области арестовано имущество должников на 48 млн рублей

В Самарской области арестовано имущество должников на 48 млн рублей

Судебные приставы Самарской области прошлись по злостным неплательщикам налогов. Только за 6 месяцев 2018 к ним поступило более 68 тысяч исполнительных документов на сумму в 3,5 млрд рублей. 
 
Хозяин булочной на 7 просеке вовремя не оплатил налоги. Задолжал более 10 
27 июля 2018, 11:38
Чем провинились самарские торговцы сладостями перед судебными приставами

Чем провинились самарские торговцы сладостями перед судебными приставами




В Самаре судебные приставы провели рейд по взысканию задолженностей среди частных предпринимателей в рамках акции "Узнай о своих долгах". Наличие неоплаченных налогов проверяли по базам данных. Говорят, подобные рейды проводятся 
27 июля 2018, 02:24
В Тольятти 30 супермаркетов известной сети могут остаться без горячей воды

В Тольятти 30 супермаркетов известной сети могут остаться без горячей воды

В ближайшее время 30 магазинов известной сети супермаркетов в Тольятти могут лишиться горячей воды. На сегодняшний день приостановлена ее подача в пяти магазинах, включая гипермаркеты на Московском проспекте и улице Громовой. Общая задолженность АО — юридического лица торговой сети за 
25 июля 2018, 04:15
Уголовное дело завели из-за исчезновения «пирамиды позора» в Самаре

Уголовное дело завели из-за исчезновения «пирамиды позора» в Самаре

Компания «Самарские коммунальные системы» инициировала возбуждение уголовного дела по факту исчезновения так называемой «пирамиды позора», которую устанавливают возле домов злостных неплательщиков. В начале июля трехтонный монумент установили у особняка на улице Херсонской, через некоторое время он пропал.

Предположительно, по 
19 июля 2018, 12:38
6,5 тысяч «травматов» и ножей пытались пронести в суды Самарской области

6,5 тысяч «травматов» и ножей пытались пронести в суды Самарской области

За первые шесть месяцев 2018 года жители нашего региона пытались пронести в суды 6,5 тысяч запрещенных предметов. Судебные приставы забрали у нарушителей 239 единиц огнестрельного оружия, 339 газовых и травматических пистолетов, 5078 боеприпасов, 808 ножей, 115 электрошокеров и 590 других 

10 июля 2018, 11:50
Закир Муратов: «Главная задача - пополнение бюджета всех уровней»

Закир Муратов: «Главная задача - пополнение бюджета всех уровней»

В Самаре в среду, 27 июня, коллективу регионального управления Федеральной службы судебных приставов представили нового руководителя. Сделал это заместитель главного судебного пристава страны Владимир Воронин. Напомним, прежний глава УФССП Владимир Князев покинул свой пост в январе текущего года. Он перешел 

28 июня 2018, 10:34
Назначен новый главный судебный пристав Самарской области

Назначен новый главный судебный пристав Самарской области

В Самарской области назначен новый главный судебный пристав. Региональное управление ФСПП возглавил Закир Муратов, ранее руководивший управлением ведомства в Тульской области. Напомним, экс-руководитель самарского управления Владимир Князев, занимавший пост главного судебного пристава с 2013 года, ушел с должности в январе 
27 июня 2018, 01:53
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх