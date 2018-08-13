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В Новокуйбышевске отдыхающие реанимировали женщину, у которой остановилось сердце
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13 августа 2018, 10:12
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Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре
Самарское речное предприятие возобновило продажу билетов на скоростные суда через интернет. Напомним, что по техническим причинам она была приостановлена 9 августа. Кстати, это не единственное изменение. Поменялось расписание «Восходов» на маршруте Самара-Тольятти. Теперь рейсы отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям. …
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13 августа 2018, 09:55
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Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия
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13 августа 2018, 09:42
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45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников
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13 августа 2018, 09:14
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Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке
Безенчукский следственный отдел завел уголовное дело на мужчину, который отправлял свои интимные фотографии через социальную сеть. По версии следствия, с июля по август этого года подозреваемый присылал в социальной сети свои личные фото «в стиле ню» несовершеннолетней девочке. Сейчас расследование …
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13 августа 2018, 09:02
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Сызранское "ЖЭС" останется муниципальным
Обмануть не удалось: Сызранское "ЖЭС" останется муниципальным предприятием. Управление ФНС по Самарской области признало недействительной реорганизацию в акционерное общество Сызранского МУП "Жилищно-эксплуатационная служба".
Такое решение было вынесено после того, как в налоговую обратился регфилиал "ЭнергосбыТ Плюс", которому сызранские коммунальщики …
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13 августа 2018, 05:41
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52 млн рублей не доплатило бывшим сотрудникам самарское ООО
Прокуратура Советского района Самары выяснила, что в ООО СК «Родник» возникла гигантская задолженность по зарплате перед работниками. 322 бывшим сотрудникам предприятия не выплатили вовремя 52 млн. рублей. Сотрудники надзорного ведомства встретились с сотрудниками компании, объяснили им, что они могут обращаться …
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9 августа 2018, 09:51
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Красные квитанции начали разносить злостным должникам за «коммуналку» в Самарской области
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9 августа 2018, 01:59
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В Самаре женщину-пристава задержали за помощь в передаче взятки
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6 августа 2018, 02:39
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«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей
«Черным коллекторам» из Тольятти придется выплатить 200 тысяч рублей штрафа. В управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю обратилась жительница Читы. Он рассказала, что взяла кредит в микрозаймовой организации. Расплатиться по долгам вовремя она не смогла, и вскоре женщине …
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2 августа 2018, 11:32
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В Самаре отреставрируют дворец культуры на площади Кирова
В Самаре отреставрируют дворец культуры имени Литвинова на площади Кирова. Сейчас на сайте госзакупок ищут подрядчика, который возьмется за работу. Победитель аукциона получит 9,29 миллиона рублей.
Предполагается, что организация, получившая заказ, должна будет привести в порядок внутренние архитектурные элементы, отремонтирует канализацию …
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24 июля 2018, 01:05
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На реконструкцию «МТЛ-Арены-2» потратят почти 60 миллионов рублей
Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который займется реконструкцией спорткомплекса «МТЛ-Арена-2». Начальная цена контракта составляет 59,87 миллиона рублей.
Исполнителю предстоит провести целый ряд работ. Ему необходимо выполнить отделку внутренних помещений, обустроить фундамент и привести в порядок кровлю. Также, подрядчик проложит …
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20 июля 2018, 09:48
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В 2,7 млн рублей обойдется подсветка ракеты на проспекте Ленина в Самаре
Стало известно, столько власти потратят на обещанную подсветку памятника-ракеты «Союз» на проспекте Ленина у музея «Самара Космическая». За 2,7 млн. рублей планируется купить все необходимое оборудование.
Подрядчик станет известен в конце июля, а предоставить всю аппаратуру он должен в течение месяца …
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10 июля 2018, 03:14