В Самаре отреставрируют дворец культуры имени Литвинова на площади Кирова. Сейчас на сайте госзакупок ищут подрядчика, который возьмется за работу. Победитель аукциона получит 9,29 миллиона рублей.

Предполагается, что организация, получившая заказ, должна будет привести в порядок внутренние архитектурные элементы, отремонтирует канализацию …