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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников

45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников

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Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке

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Сызранское

Сызранское "ЖЭС" останется муниципальным

Обмануть не удалось: Сызранское "ЖЭС" останется муниципальным предприятием. Управление ФНС по Самарской области признало недействительной реорганизацию в акционерное общество Сызранского МУП "Жилищно-эксплуатационная служба".

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52 млн рублей не доплатило бывшим сотрудникам самарское ООО

52 млн рублей не доплатило бывшим сотрудникам самарское ООО

Прокуратура Советского района Самары выяснила, что в ООО СК «Родник» возникла гигантская задолженность по зарплате перед работниками. 322 бывшим сотрудникам предприятия не выплатили вовремя 52 млн. рублей. Сотрудники надзорного ведомства встретились с сотрудниками компании, объяснили им, что они могут обращаться 
9 августа 2018, 09:51
Красные квитанции начали разносить злостным должникам за «коммуналку» в Самарской области

Красные квитанции начали разносить злостным должникам за «коммуналку» в Самарской области

В августе в почтовых ящиках некоторых жителей Самарской области начнут появляться красные квитанции на оплату отопления и горячей воды. Их будут разносить тем людям, которые накопили большие долги за услуги ЖКХ. В квитанциях будет указан не только размер долга, но 

9 августа 2018, 01:59
В Самаре женщину-пристава задержали за помощь в передаче взятки

В Самаре женщину-пристава задержали за помощь в передаче взятки

Сотрудники спецслужб задержали в Самаре женщину, работавшую судебным приставом за посредничество во взяточничестве. По материалам дела, она предложила одному из должников разрешить все его проблемы с законом. Мужчину не выпускали за границу, а судебный пристав посоветовала ему уладить вопрос за 
6 августа 2018, 02:39
«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей

«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей

«Черным коллекторам» из Тольятти придется выплатить 200 тысяч рублей штрафа. В управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю обратилась жительница Читы. Он рассказала, что взяла кредит в микрозаймовой организации. Расплатиться по долгам вовремя она не смогла, и вскоре женщине 

2 августа 2018, 11:32
В Самаре отреставрируют дворец культуры на площади Кирова

В Самаре отреставрируют дворец культуры на площади Кирова

В Самаре отреставрируют дворец культуры имени Литвинова на площади Кирова. Сейчас на сайте госзакупок ищут подрядчика, который возьмется за работу. Победитель аукциона получит 9,29 миллиона рублей.

Предполагается, что организация, получившая заказ, должна будет привести в порядок внутренние архитектурные элементы, отремонтирует канализацию 

24 июля 2018, 01:05
На реконструкцию «МТЛ-Арены-2» потратят почти 60 миллионов рублей

На реконструкцию «МТЛ-Арены-2» потратят почти 60 миллионов рублей

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который займется реконструкцией спорткомплекса «МТЛ-Арена-2». Начальная цена контракта составляет 59,87 миллиона рублей.

Исполнителю предстоит провести целый ряд работ. Ему необходимо выполнить отделку внутренних помещений, обустроить фундамент и привести в порядок кровлю. Также, подрядчик проложит 

20 июля 2018, 09:48
В 2,7 млн рублей обойдется подсветка ракеты на проспекте Ленина в Самаре

В 2,7 млн рублей обойдется подсветка ракеты на проспекте Ленина в Самаре

 

Стало известно, столько власти потратят на обещанную подсветку памятника-ракеты «Союз» на проспекте Ленина у музея «Самара Космическая». За 2,7 млн. рублей планируется купить все необходимое оборудование.

Подрядчик станет известен в конце июля, а предоставить всю аппаратуру он должен в течение месяца 

10 июля 2018, 03:14
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