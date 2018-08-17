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Медики из Тольятти попросили снизить НДС для производителей медоборудования

Кадровые вопросы, проблемы привлечения инвестиций, снижения НДС на отдельные виды высокотехнологичной продукции и многое другое обсудили на встрече молодежного актива Самарской области с депутатом Госдумы, первым вице-президентом СОюзМаш России Владимиром Гутеневым. 
 
Разговор о будущем. Встречу с молодежным активом Самарской области на 
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АСВ оспаривает крупные сделки «АктивКапитал Банка»

АСВ оспаривает крупные сделки «АктивКапитал Банка»

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В блогах: роскошный закат на

В блогах: роскошный закат на "Даче со слонами"

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В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель

В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель

В четверг днем, 16 августа, произошла трагедия в Чапаевске. 23-летний водитель «ВАЗ 2110» ехал по трассе «Самара-Волгоград-Чапаевск въезд № 2» со стороны Чапаевска. В 14:25 на 51 километре трассы он не пропустил другое транспортное средство. Его легковушка столкнулась с грузовиком 
17 августа 2018, 05:33
В блогах: Грушинский фестиваль - 2018

В блогах: Грушинский фестиваль - 2018

Блогер Кирилл Здоров выложил фотографии Грушинского фестиваля, сделанные с коптера. "Вот так выглядит главная парковка мероприятия, - пишет автор. - Машин тут многие-многие сотни. Но это лишь часть автомобилей, большое количество спрятано за деревьями. Здесь есть даже вертолетная площадка. 
15 августа 2018, 09:13
В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная

В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная "движуха"

Блогер Татьяна Ан поведала про непонятную "движуху", которая началась у скандально известного недостроя в Самаре.

"Речь идет о той самой высотке на улице Садовой, которая прославилась на всю Россию после того, как обманутые дольщики повесили на ней баннер 
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В блогах: как же достал "Сбербанк" со своей чрезмерной подозрительностью

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"Если ему покажется, что ваш платеж подозрителен - неважно что это, платье на "асосе" или оплата за лагерь ребенка - он просто берет и блокирует карту. Меня это очень 
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В блогах: что делать со сгоревшим кафе на Мехзаводе?

В блогах: что делать со сгоревшим кафе на Мехзаводе?

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"С момента пожара прошло уже очень много лет. Забор растащили предприимчивые граждане - кто на дачу, кто на металлолом. А сам скелет некогда 
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