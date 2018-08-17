Кадровые вопросы, проблемы привлечения инвестиций, снижения НДС на отдельные виды высокотехнологичной продукции и многое другое обсудили на встрече молодежного актива Самарской области с депутатом Госдумы, первым вице-президентом СОюзМаш России Владимиром Гутеневым.
Разговор о будущем. Встречу с молодежным активом Самарской области на площадке технопарка "Жигулевская долина" депутат Госдумы, первый вице-президент СОюзМаш России Владимир Гутенев провел не случайно. Площадка успешно привлекает инвесторов, а число резидентов постоянно растет. Для Тольятти, проблемы которого не так давно решались на федеральном уровне, это особенно важно. Как подчеркнул парламентарий, рост российского авторынка и реализация отложенного спроса должны способствовать развитию города и привлечению на главное предприятие Тольятти молодых специалистов. Они, в свою очередь, предложили еще один способ.
- Есть хороший инструмент, «Форум инженеры будущего» - прекрасная площадка и способ привлечения кадров и развития этих кадров, - считает инженер-электроник ПАО "АВТОВАЗ" Алексей Рузанов. - Как Вы смотрите на то, чтобы выйти с инициативой к Дмитрию Игоревичу с предложением провести этот форум в следующий раз здесь, на самарской земле?
Как подчеркнул Владимир Гутенев, для самого региона это мероприятие может и не дать ожидаемого притока кадров на предприятие. Но, с учетом того, что форум посещают представители многих стран, крупных иностранных компаний, местным властям легче наладить с ними контакты и привлечь новых инвесторов.
- Любой регион заинтересован в том, чтобы принять этот форум, традиционно мы получаем приглашения от губернаторов где-то от октября-ноября, - рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент СМР Владимир Гутенев. - Сейчас мы получили предложения от 7 субъектов РФ. Если Самарская область выступит с подобным предложением, то буду всячески подыгрывать.
Между тем, на встречу пришла не только молодежь. Депутат губернской думы и главный врач пятой клинической больницы Тольятти Николай Ренц спросил о наболевшем. Он предложил снизить НДС для ряда производителей, выпускающих дорогостоящее медицинское оборудование.
- Для нас, как для потребителей, это неподъемные цены. Сегодня хороший томограф стоит десятки миллионов и если еще 20 %, то даже такая крупная больница, как наша это не потянет, - уверяет депутат самарской губернской думы, главный врач клинической больницы №5 г. о Тольятти Николай Ренц.
- Ваше предложение по тяжелой технике, которая нам нужна касается и нашего бюджета. Обременительно будет из одного кармана государственного в другой перекладывать, - сказал Владимир Гутенев. - Я с вами согласен, что по ряду номенклатуры обнулить НДС было бы полезнее, чем без перспектив локализации вводить НДС на всю технику. Ваше предложение мы обязательно учтем.
Между тем, проблемы «АвтоВАЗа», как жителя Тольятти, волнуют даже профессионального врача. Речь зашла о том, что альянс Рено-Ниссан не допускает на ряд зарубежных рынков продукцию российского предприятия, в частности, в Бразилию. Владимир Гутенев пообещал поднять этот вопрос на ближайшем заседании профильной комиссии при Госдуме и пригласил туда делегатов из Автограда.