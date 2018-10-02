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Материалы по теме:

В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов

В Самаре неизвестный «заминировал» Церковь Евангельских Христиан-баптистов

В областной столице завели уголовное дело из-за очередного ложного сообщения о минировании здания. Неизвестный позвонил и рассказал, что в Церкви Евангельских Христиан-баптистов «Преображение» в Советском районе Самары установлено взрывное устройство. Представители спецслужб обследовали здание и не нашли ничего подозрительного. По 
2 октября 2018, 12:21
В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

Во вторник, 2 октября, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе Самары произошла необычная авария. По неизвестной причине водитель иномарки Opel Corsa врезался в пост ДПС, расположенный на выделенном кольце. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших - машина протаранила только забор 
2 октября 2018, 11:53
В Самаре отметили День пожилого человека

В Самаре отметили День пожилого человека

В Международный день пожилого человека центром празднования в 63-м регионе стал Самарский областной театр оперы и балета. Там собрались свыше 500 деятелей науки и культуры, здравоохранения и других важнейших сфер. Благодаря заложенным ими традициям губерния и сейчас остается в числе 
2 октября 2018, 10:32
В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир

В Тольятти «Нива» врезалась в бетонный столб: пострадал пассажир

В ночь на вторник, 2 октября, произошла дорожная авария в Тольятти. В районе дома № 2 по улице Автостроителей «Нива» влетела в опору освещения. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», водитель автомобиля был пьян, не справился с управлением 
2 октября 2018, 10:12
Дмитрию Азарову пожаловались на ужасное состояние Центрального автовокзала

Дмитрию Азарову пожаловались на ужасное состояние Центрального автовокзала

Жители Самары пожаловались главе региона Дмитрию Азарову на состояние автовокзала «Центральный».

«Грязь, вонь, очереди, хамство и полная профнепригодность всего персонала!» - перечисляет недостатки транспортного узла один из пользователей соцсетей.

Автор обращения добавляет, что не знает ни одного положительного отзыва об автовокзале. И 

1 октября 2018, 10:34
В структуре регионального правительства появился новый департамент

В структуре регионального правительства появился новый департамент

Губернатор Дмитрий Азаров продолжает менять структуру областного правительства. Накануне подписал проставление о создании Департамента ценового и тарифного регулирования. Он возьмет на себя часть полномочий, которые ранее были в компетенции министерств ЖКХ и экономического развития. При этом два департамента, ранее не 

26 сентября 2018, 01:16
Стартовала конференция, приуроченная к 10-летию Общественной палаты Самарской области

Стартовала конференция, приуроченная к 10-летию Общественной палаты Самарской области

В столице губернии стартовала конференция «Роль Общественной палаты Самарской области в развитии гражданского общества». Мероприятие приурочено к 10-летию с момента образования ОП. В мероприятии принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители исполнительной власти, члены общественных палат соседних регионов и 
25 сентября 2018, 12:01
Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста

Депутаты Губдумы поддержали сохранение льгот для самарцев предпенсионого возраста

Депутаты Самарской губернской думы приняли решение о сохранении всех действующих льгот для жителей предпенсионного возраста нашего региона. Таким способом парламентарии поддержали инициативу губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас речь идет о работающих мужчина в возрасте от 60 лет и женщинах в возрасте 

24 сентября 2018, 01:27
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В блогах: "Биотехмед-2018"

Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент Союзмаш России Владимир Гутенев принимает участие в ежегодном форуме по биотехнологиям "БИОТЕХМЕД", который в эти дни проходит в Геленджике.

Как сообщает Гутенев в «Фейсбуке», «ключевыми темами форума в этом году являются 
11 сентября 2018, 06:40
Самарские эксперты прокомментировали телеобращение Владимира Путина о пенсионной реформе

Самарские эксперты прокомментировали телеобращение Владимира Путина о пенсионной реформе

Ни продажа зданий ПФР, ни введение прогрессивной шкалы подоходного налога, ни использование средств, накопленных за счет отсечения сверхдоходов нефтяников, не смогут обеспечить достойный уровень жизни для будущих пенсионеров. Об этом президент Владимир Путин заявил в начале своего выступления, обосновав необходимость 

29 августа 2018, 10:50
Медики из Тольятти попросили снизить НДС для производителей медоборудования

Медики из Тольятти попросили снизить НДС для производителей медоборудования

Кадровые вопросы, проблемы привлечения инвестиций, снижения НДС на отдельные виды высокотехнологичной продукции и многое другое обсудили на встрече молодежного актива Самарской области с депутатом Госдумы, первым вице-президентом СОюзМаш России Владимиром Гутеневым. 
 
Разговор о будущем. Встречу с молодежным активом Самарской области на 
17 августа 2018, 10:51
Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев

Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев

В четверг в Тольятти с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Он наградил грамотами федерального медико-биологического агентства и благодарностями депутата Госдумы участников донорского 
16 августа 2018, 09:00
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