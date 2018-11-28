7
45
52
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27.11.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28.11.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре эвакуировали авто, припаркованные меломанами у Филармонии

В Самаре эвакуировали авто, припаркованные меломанами у Филармонии

В воскресенье, 11 ноября, в Самарской филармонии прошел юбилейный концерт Сергея Войтенко. Но после его завершения у примерно 10 зрителей эвакуировали автомобили. Проблему разрешил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который тоже присутствовал на шоу и стал свидетелем инцидента.
12 ноября 2018, 10:23
Дмитрий Азаров проводит встречу с сенаторами и депутатами Госдумы от Самарской области

Дмитрий Азаров проводит встречу с сенаторами и депутатами Госдумы от Самарской области

В эти минуты губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит встречу с членами Совета Федерации, представляющими регион в верхней палате парламента, а также депутатами Государственной думы. Обсуждаются вопросы привлечения федеральных инвестиций в губернию и в целом лоббирования её интересов на уровне 

31 октября 2018, 02:35
15 новых детсадов появятся в Самарской области

15 новых детсадов появятся в Самарской области

Глава региона Дмитрий Азаров провел совещание с представителями областного Министерства образования и науки. Одним из основных вопросов в повестке дня стала ликвидация очередей в детсады. Эта проблема наиболее остро стоит в столице губернии. По словам министра образования и науки Виктора 

23 октября 2018, 11:28
Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару

Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару

В среду, 10 октября, глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился в Ульяновске на VII международном форуме «Россия - спортивная держава» с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Губернатор пригласил спортсмена посетить Самару и Тольятти
 
- Он уже бывал, сказал - 
11 октября 2018, 08:03
4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области

4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области

В Самарской области 21 марта в результате ДТП на территории Нефтегорского района пострадали 
21 марта 2018, 03:08
Крупное ДТП в Нефтегорском районе: погибли два человека

Крупное ДТП в Нефтегорском районе: погибли два человека

6 февраля в Самарской области произошло ДТП с двумя погибшими. Трагедия случилась в Нефтегорском районе на трассе М-5. Водитель «Шевроле Нива» ехал из Нефтегорска по направлению к Самаре. На 78 километре автодороги он не справился с управлением, и машина выскочила 

6 февраля 2018, 01:20
В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford

В Нефтегорском районе автоледи на Hyundai Creta влетела под грузовик Ford

В Нефтегорском районе произошло столкновение иномарки Hyundai Creta и грузовой Ford. Иномаркой управляла 54-летняя автоледи. По предварительной информации полицейских, женщина нарушила правила проезда перекрестка и влетела под грузовик.  ДТП произошло 27 декабря, около 23 часов, на 70 километре дороги «Подъезд 

28 декабря 2017, 03:40
Слишком быстро разогнался: Женщина погибла в жутком ДТП в Нефтегорском районе

Слишком быстро разогнался: Женщина погибла в жутком ДТП в Нефтегорском районе

В ночь с пятницы на субботу, с 8 на 9 декабря, в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В Нефтегорском районе «шестерка» ехала по трассе Подъем-Михайловка – Алексеевка. На 51-ом километре дороги 28-летний водитель не справился с управлением, вылетел 
9 декабря 2017, 03:27
Николай Меркушкин провел рабочую встречу с будущим министром строительства области Александром Баландиным

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с будущим министром строительства области Александром Баландиным

Как и прогнозировала "ТЕРРА", министром строительства Самарской области после проведения всех необходимых юридических процедур станет Александр Баландин, пока возглавляющий Волжский район. К исполнению новых обязанностей Баландин сможет приступить уже на следующей неделе. Губернатор высоко оценил его профессиональные качества.
 
Николай 

12 декабря 2016, 05:11
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх