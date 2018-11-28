Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил врио руководителя регионального Минстроя Александру Баландину поучаствовать в конкурсе по выбору главы Нефтегорского района. Глава региона отметил, что район отличается диверсифицированной экономикой. Там развито сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и промышленное производство. Но из-за ряда просчетов он утратил лидирующие позиции. Там необходимо решить ряд задач: создание условий для опережающего развития муниципалитета, повышения уровня благосостояния жителей, притока инвестиций, а также создание новых рабочих мест.
«Вы родом из Нефтегорского района. Знаю, что никогда связь с ним не теряли. На мой взгляд, сейчас нужно помочь району вернуть то достойное место, которое он занимал в предыдущие годы, — отметил Дмитрий Азаров.
Александр Баландин, в свою очередь, поблагодарил губернатора за доверие, а также заявил, что при поддержке областных властей можно сделать очень многое.
Конкурс по выбору главы Нефтегорского района пройдет в декабре.
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