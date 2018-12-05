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Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA
Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.
- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов …
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5 декабря 2018, 01:37
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Комитет по бюджету Самарской губдумы рассматривает поправки в главный финансовый документ
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4 декабря 2018, 02:19
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Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок
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1 декабря 2018, 08:30
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Какие нововведения ждут россиян в декабре
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30 ноября 2018, 11:45
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В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной
В Самаре проведут аукцион на право арендовать на 3 года и 2 месяца участок земли рядом с торговым центром "Айсберг" на Дачной. Соответствующее постановление опубликовал Департамент градостроительства мэрии города. Почти 800 квадратных метров отдадут в пользование тому, кто будет …
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1 сентября 2018, 11:15
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Земельные участки будут выделять родным погибших героев России в Самаре
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11 июля 2018, 05:26
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Чем обернется для самарцев «дачная» реформа
Дачники доживают последний сезон. Уже с 1 января 2019 года такое понятие будет вычеркнуто из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества.
Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать в девяти юридических организационных формах. Но уже с …
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10 июля 2018, 11:40
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Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани
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5 июля 2018, 10:59
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В Самаре закончились дачные транспортные карты
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5 мая 2018, 06:59
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Дачные участи подтоплены из-за паводка под Тольятти
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4 мая 2018, 11:44
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1 мая стартует поливной сезон на самарских дачах
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27 апреля 2018, 11:58
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Серийный грабитель дач попался на краже под Тольятти
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26 марта 2018, 10:54