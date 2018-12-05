3
20
19
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.

- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов 
5 декабря 2018, 01:37
Комитет по бюджету Самарской губдумы рассматривает поправки в главный финансовый документ

Комитет по бюджету Самарской губдумы рассматривает поправки в главный финансовый документ

В эти минуты в Самарской губернской думе началось внеочередное заседание комитета по бюджету. Главный вопрос - рассмотрение поправок в бюджет 63-го региона на 2019 год перед рассмотрением его во 2-м чтении. Внесено 429 поправок на сумму 86,1 млрд рублей. Учесть 
4 декабря 2018, 02:19
Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок

Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок

Россия намерена в 2 раза - до 45 млрд долларов увеличить поставки продовольствия на мировой рынок. Об этом говорится в представленной Минсельхозом стратегии развития АПК. Два года назад наша страна обогнала США и ЕС по экспорту пшеницы, став крупнейшим ее 
1 декабря 2018, 08:30
Какие нововведения ждут россиян в декабре

Какие нововведения ждут россиян в декабре

Двойная пенсия, рост выплат по ОСАГО, получение прав в многофункциональных центрах и многое другое. С 1 декабря жителей России ждут сразу несколько нововведений. К чему стоит готовиться, расскажем в нашей подборке. 
 
С 1 декабря в России в силу вступят сразу несколько 
30 ноября 2018, 11:45
В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной

В Самаре будут искать арендатора для участка около «Айсберга» на Дачной

В Самаре проведут аукцион на право арендовать на 3 года и 2 месяца участок земли рядом с торговым центром "Айсберг" на Дачной. Соответствующее постановление опубликовал Департамент градостроительства мэрии города. Почти 800 квадратных метров отдадут в пользование тому, кто будет 
1 сентября 2018, 11:15
Земельные участки будут выделять родным погибших героев России в Самаре

Земельные участки будут выделять родным погибших героев России в Самаре

В Самарской области одобрили поправки в закон «О земле». Теперь вдовы и родители героев Советского Союза, героев России и полных кавалеров ордена Славы будут получать бесплатные земельные участки. О нововведении рассказали в среду, 11 июля, на заседании регионального правительства под 
11 июля 2018, 05:26
Чем обернется для самарцев «дачная» реформа

Чем обернется для самарцев «дачная» реформа

Дачники доживают последний сезон. Уже с 1 января 2019 года такое понятие будет вычеркнуто из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества. 

 

Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать в девяти юридических организационных формах. Но уже с 

10 июля 2018, 11:40
Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани

Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани

Жителя Сызрани уличили в незаконном захвате земли.  Он построил вокруг своего дома забор, за которым оказался участок в 382 квадратных метра, принадлежащий городу. Суд обязал мужчину снести забор. Его предупредили о том, что в случае неисполнения требований с него взыщут 

5 июля 2018, 10:59
В Самаре закончились дачные транспортные карты

В Самаре закончились дачные транспортные карты

В Самаре закончились "Садово-дачные транспортные карты", впервые выпущенные в этом году властями города вместо прежних сезонок для дачников. Реализация новых проездных началась 28 апреля в отделениях почты, на станциях метро и в двух пунктах ООО "Транспортная карта". Однако уже через 

5 мая 2018, 06:59
Дачные участи подтоплены из-за паводка под Тольятти

Дачные участи подтоплены из-за паводка под Тольятти

Дачники Самарской области продолжают испытывать неудобства из-за последствий паводка. Одна из самых проблемных точек -  СНТ «Зеленая даль 1» в селе Выселки Ставропольского района. Владельцы участков сообщают о сильном подтоплении. При этом, вода не уходит, продолжая прибывать. Раньше вся лишняя 
4 мая 2018, 11:44
1 мая стартует поливной сезон на самарских дачах

1 мая стартует поливной сезон на самарских дачах

В Самаре на дачах 1 мая стартует поливной сезон, информируют «Самарские коммунальные системы». Компания напоминает, что всем местным дачникам следует оформить разрешение на поливные устройства, чтобы пользоваться «временной» водой на законных основаниях. Сделать это можно в офисе СКС на улице 
27 апреля 2018, 11:58
Серийный грабитель дач попался на краже под Тольятти

Серийный грабитель дач попался на краже под Тольятти

В Самарской области полицейские задержали подозреваемых в серии краж из дачных домов. Сумма причиненного дачникам ущерба оценивается в сотни тысяч рублей.
Предполагаемые серийные грабители дач были задержаны после звонка из СНТ «Зеленая Даль – 1». Звонивший сообщил, что около участка 

26 марта 2018, 10:54
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх