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В получении взятки подозревают только заместителя прокурора Промышленного района

В получении взятки подозревают только заместителя прокурора Промышленного района

Стало известно, что заместитель прокурора Промышленного района Самары Олег Анищенко подозревается в получении взятки. 
 
- По согласованию с прокурором Самарской области Константином Букреевым органами ФСБ России, а также старшим помощником по безопасности прокурора области проведена проверка, послужившая основанием для задержания заместителя 
7 декабря 2018, 02:09
На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

На стадионе «Самара Арена» усыпят газон

Последний в 2018 году футбольный поединок на «Самара Арене» должен пройти в эту субботу, 8 декабря. На поле встретятся «Крылья Советов» и команда «Ростов». Начало матча запланировано на 13:30. Сейчас службы стадиона (это около 100 человек) занимаются подготовкой газона и 
7 декабря 2018, 11:33
«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило 
7 декабря 2018, 11:06
На печать квитанций в Самаре потратят 17 млн рублей

На печать квитанций в Самаре потратят 17 млн рублей

«Самараэнергосбыт» потратит почти 17 млн рублей на квитанции, следует из сообщения на портале госзакупок. Один из крупнейших поставщиков электроэнергии в Самаре объявил аукцион на оказание услуг по предпечатной подготовке, формированию данных печати, распечатке, конвертованию, упаковке и доставке счетов населению для 
7 декабря 2018, 08:30
Эксперты рассказали, что происходит с долларом

Эксперты рассказали, что происходит с долларом

Российский рубль в этот понедельник укрепился по отношению к доллару и евро. Причина - растущая цена на нефть, а также спрос на рисковые активы на фоне потепления отношений США и КНР. Между тем эксперты называют отечественную валюту самой рисковой 
4 декабря 2018, 11:08
Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок

Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок

Россия намерена в 2 раза - до 45 млрд долларов увеличить поставки продовольствия на мировой рынок. Об этом говорится в представленной Минсельхозом стратегии развития АПК. Два года назад наша страна обогнала США и ЕС по экспорту пшеницы, став крупнейшим ее 
1 декабря 2018, 08:30
Россия отправила на экспорт 66 тысяч автомобилей

Россия отправила на экспорт 66 тысяч автомобилей

В России вырос экспорт автомобилей. Как сообщает Федеральная Таможенная служба, за 9 месяцев этого года за границу отправились 66 тысяч легковых машин, что на 4 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Почти на 5 процентов - до 9600 
1 декабря 2018, 08:20
Какие нововведения ждут россиян в декабре

Какие нововведения ждут россиян в декабре

Двойная пенсия, рост выплат по ОСАГО, получение прав в многофункциональных центрах и многое другое. С 1 декабря жителей России ждут сразу несколько нововведений. К чему стоит готовиться, расскажем в нашей подборке. 
 
С 1 декабря в России в силу вступят сразу несколько 
30 ноября 2018, 11:45
Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России

Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России

Минимум на 30% могут вырасти цены на колбасу, сосиски и прочие подобные продукты в России уже к Новому году. Это произойдет в том случае, если кабмин одобрит инициативу представителей экспертного совета при правительстве о новом сборе на продукты переработки красного 
21 ноября 2018, 10:25
В России подешевела гречка

В России подешевела гречка

Цена гречки по итогам сентября упала на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на минсельхоз пишут Известия. Зафиксирована самая низкая стоимость за последние три года - чуть больше 47 рублей за килограмм. Как 
15 ноября 2018, 01:11
Эксперты рассказали, когда россиян ждет очередной скачок цен

Эксперты рассказали, когда россиян ждет очередной скачок цен

Ожидание очередных антироссийских санкции, которые могут быть приняты в ноябре, заставляет магазины переписывать цены на свои товары в сторону увеличения. Многие продукты у крупных ритейлеров уже подорожали. Очередной скачок цен случится в начале 2019 года , когда ставка НДС вырастет 
25 октября 2018, 08:03
Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего

Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего

Региональное министерство экономического развития опубликовало данные сентябрьского мониторинга розничных цен на потребительских рынках. По-прежнему дешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свежие томаты и перец. При этом под влиянием сезонного фактора на 10% подорожали куриные яйца. Растут цены на огурцы, свинину, курицу, 
11 октября 2018, 09:32
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