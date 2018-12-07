|
В получении взятки подозревают только заместителя прокурора Промышленного района
Стало известно, что заместитель прокурора Промышленного района Самары Олег Анищенко подозревается в получении взятки.
|
7 декабря 2018, 02:09
|
На стадионе «Самара Арена» усыпят газон
|
7 декабря 2018, 11:33
|
«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда
Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило …
|
7 декабря 2018, 11:06
|
На печать квитанций в Самаре потратят 17 млн рублей
«Самараэнергосбыт» потратит почти 17 млн рублей на квитанции, следует из сообщения на портале госзакупок. Один из крупнейших поставщиков электроэнергии в Самаре объявил аукцион на оказание услуг по предпечатной подготовке, формированию данных печати, распечатке, конвертованию, упаковке и доставке счетов населению для …
|
7 декабря 2018, 08:30
|
Эксперты рассказали, что происходит с долларом
|
4 декабря 2018, 11:08
|
Россия планирует в 2 раза увеличить поставки продовольствия на мировой рынок
|
1 декабря 2018, 08:30
|
Россия отправила на экспорт 66 тысяч автомобилей
|
1 декабря 2018, 08:20
|
Какие нововведения ждут россиян в декабре
|
30 ноября 2018, 11:45
|
Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России
|
21 ноября 2018, 10:25
|
В России подешевела гречка
Цена гречки по итогам сентября упала на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на минсельхоз пишут Известия. Зафиксирована самая низкая стоимость за последние три года - чуть больше 47 рублей за килограмм. Как …
|
15 ноября 2018, 01:11
|
Эксперты рассказали, когда россиян ждет очередной скачок цен
|
25 октября 2018, 08:03
|
Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего
Региональное министерство экономического развития опубликовало данные сентябрьского мониторинга розничных цен на потребительских рынках. По-прежнему дешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свежие томаты и перец. При этом под влиянием сезонного фактора на 10% подорожали куриные яйца. Растут цены на огурцы, свинину, курицу, …
|
11 октября 2018, 09:32