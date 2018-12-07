Россия отправила на экспорт 66 тысяч автомобилей В России вырос экспорт автомобилей. Как сообщает Федеральная Таможенная служба, за 9 месяцев этого года за границу отправились 66 тысяч легковых машин, что на 4 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Почти на 5 процентов - до 9600 …