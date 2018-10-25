Ожидание очередных антироссийских санкции, которые могут быть приняты в ноябре, заставляет магазины переписывать цены на свои товары в сторону увеличения. Многие продукты у крупных ритейлеров уже подорожали. Очередной скачок цен случится в начале 2019 года , когда ставка НДС вырастет с 18 до 20%. По прогнозам экспертов, одежда в премиальном сегменте подорожает на 10-20%, в бюджетном - на 5-10%. И все потому что контракты импортеры заключают в евро, а продажи осуществляются в рублях. Гораздо более быстрыми темпами будут расти в цене продукты. Аналитики утверждают, что стоимость хлебобулочных и макаронных изделий в ближайшие 3 месяца поднимется как минимум на 40%. Некоторые предприятия уже направили ритейлерам новые прейскуранты на свою продукцию. Это было месяц назад и вот они первые ласточки.
Федеральные СМИ со ссылкой на краснодарские «Ярхлеб» и «Дихлеб» заявили, что первый скачок отпускных цен на 8-12% случится в ближайшие дни. При этом, как пишет издание Коммерсант, уже на 10% подорожал хлеб «Ванта» из Волгодонска. На 5% увеличил стоимость продукции Хлебокомбинат «Шахтинский» в Ростовской области.
Обосновывают это несколькими факторами: ростом цен на муку и бензин, повышением МРОТ, налогов, а также ослаблением рубля. Впрочем, по мнению президента Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона массового скачка цен ожидать не следует, поскольку недостатка в зерне и муке нет. Об отсутствии негативных тенденций говорить нельзя: за восемь лет рентабельность индустриального хлебопечения упала с 10 до 3%. Так сколько в итоге будут стоить хлебобулочные и макаронные изделия, об этом с самарскими экспертами поговорили наши корреспонденты.
Сейчас 1 россиянин за год съедает в среднем 118 килограммов хлебобулочных и макаронных изделий - это в пересчете на муку. Сюда же относятся крупы и бобовые. Фактически это треть всего рациона человека. Между тем, цены на сырье - зерно растут. Если летом тонна стоила 9-10 тысяч рублей, то в середине осени доходит до 15.
- Цены в России на зерно, муку и хлеб зависят от многих факторов, влияет курс доллара, биржевые цены на муку, урожайность. Если говорить о 2018 годе, то цены начали расти где-то с апреля месяца и на сегодняшний момент, к октябрю, составили на пшеничную муку порядка 26%, на ржаную 37%, - отмечает операционный директор ОАО самарский "Хлебозавод №5" Владимир Кондратьев.
Разгоняет цены мучных изделий дорожающее топливо, рост коммунальных тарифов, индексация зарплат. Кроме того, все больше зерна уходит на экспорт, там стоимость выросла относительно прошлого года почти на 50%. И это создает дефицит сырья внутри страны и увеличивает цены. По мнению экспертов, стоимость мучной продукции будут расти однозначно, но дифференцировано на разные товары. Учитывая низкую покупательскую способность населения и падение реальных доходов россиян, магазины будут стараться сделать процесс плавным. Участники рынка говорят, что на социальный хлеб, к примеру, так называемые «буханки», которые берут наименее защищенные слои населения, скорее всего, цена вырастет незначительно - до 5%. На высокомаржинальные виды продуктов - пироги и торты, будет рост до 40%. Тоже самое касается и макаронных изделий. Доля муки в их себестоимости выше, чем в хлебе и достигает 80%.
Директор самарской макаронной фабрики Евгений Сальников рассказывает, для того чтобы остаться на плаву, не поднимая цены на свою продукцию, сейчас ему приходится оптимизировать производство за счет сокращения штата,
ассортимента, и расходов, например, на ремонтные работы. Средняя себестоимость килограмма этих макарон 26 рублей. Из них только пятая часть - добавленная стоимость, проще говоря, прибыль.
- Цену мы установили, определили, у нас добавленная стоимость занимает где-то порядка 6 рублей. Что имеется ввиду - там наша зарплата, электроэнергия, то есть наши затраты, прибыль. Все в этих 5-6 рублях заложено, - рассказал директор макаронной фабрики «Верола» Евгений Сальников.
Между тем, как сообщают федеральные СМИ, российское правительство сейчас рассматривает меры поддержки производителей. В частности, для хлебопеков предлагают ввести льготы по тарифам и налогам. Однако их параметры пока не ясны. Не дремлет и ФАС. Ведомство усилит контроль за ценами на рынках муки и хлеба. В том числе проверит действия региональных производителей, предупредивших о рисках роста стоимости такой продукции.