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«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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Материалы по теме:

Депутат Госдумы от Самарской области опубликовал меню парламентской столовой

Депутат Госдумы от Самарской области опубликовал меню парламентской столовой

Депутат Государственной думы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн опубликовал в своем микроблоге в Твиттере меню парламентской столовой и снимки собственного обеда. Сделал он это в ответ на реплику пользователя о том, что в думской столовой можно 
15 ноября 2018, 10:30
В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам

В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам

Госдума запретила возвращать непроданные скоропортящиеся продукты поставщикам. Речь идет о товарах со сроком хранения меньше 30 дней. К таким, например, относятся большинство наименований молочной продукции, хлеб, мясо и рыба в сыром незамороженном виде, некоторые овощи и фрукты. Закон также вводит 
10 ноября 2018, 07:57
В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин

В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин

Гонка цен на старте. Магазины уже начали переписывать ценники на свои товары в сторону увеличения, но пока этот процесс идет завуалировано, чтобы не отпугивать покупателей. Впрочем, уже сейчас понятно, что очередные антироссийские санкции, которые могут быть приняты уже в ноябре, 
31 октября 2018, 09:49
В блогах: жительница Тольятти живет по нормам саратовского экс-министра труда

В блогах: жительница Тольятти живет по нормам саратовского экс-министра труда

Тольяттинка Наталья Козловская на волне, как она пишет, общероссийского кипежа по поводу "трех с половиной тысяч на еду и макарошек" заинтересовалась, сколько проедает ее семья. "За наличку я ничего не покупаю, так что анализ банковской карты весьма точно отображает 
26 октября 2018, 05:30
Эксперты рассказали, когда россиян ждет очередной скачок цен

Эксперты рассказали, когда россиян ждет очередной скачок цен

Ожидание очередных антироссийских санкции, которые могут быть приняты в ноябре, заставляет магазины переписывать цены на свои товары в сторону увеличения. Многие продукты у крупных ритейлеров уже подорожали. Очередной скачок цен случится в начале 2019 года , когда ставка НДС вырастет 
25 октября 2018, 08:03
Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего

Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего

Региональное министерство экономического развития опубликовало данные сентябрьского мониторинга розничных цен на потребительских рынках. По-прежнему дешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свежие томаты и перец. При этом под влиянием сезонного фактора на 10% подорожали куриные яйца. Растут цены на огурцы, свинину, курицу, 
11 октября 2018, 09:32
Скоро цены на хлебобулочные и макаронные изделия в России вырастут на 40%

Скоро цены на хлебобулочные и макаронные изделия в России вырастут на 40%

В ближайшие месяцы в России ожидается беспрецедентный рост цен на хлебобулочные и макаронные изделия. По прогнозам аналитиков, они подорожают как минимум на 40%. Именно на столько с начала года подорожало зерно. И такого в нашей стране последние 5 лет не 
3 октября 2018, 02:31
Эксперты назвали самый популярный вид топлива в России

Эксперты назвали самый популярный вид топлива в России

АИ-95 - самый популярный бензин в России. Его покупает на АЗС почти каждый второй российский водитель, выяснили эксперты "Автостат". Вторым по популярности оказался АИ-92, его заливают в бензобаки 30 процентов автомобилистов. В тройку лидеров попало дизельное топливо - его выбирает 
18 сентября 2018, 10:25
Россиянам предсказывают много дешевой гречки

Россиянам предсказывают много дешевой гречки

В России в ближайшее время ожидается "грандиозный обвал цен на гречиху" из-за рекордного урожая культуры, прогнозируют в Российском зерновом союзе. По данным Минсельхоза, уборка пока ещё не завершена, но уже ясно, что ее объемы могут достигнуть 1 млн 600 тысяч 

13 октября 2017, 09:27
В магазинах скоро должна подешеветь гречка

В магазинах скоро должна подешеветь гречка

У производителей цены на гречиху уже снизились почти вдвое. По состоянию на 1 августа фермеры готовы уступить крупу в среднем за 15 тысяч рублей за тонну, говорится в отчете Минсельхоза. Для сравнения: в первый день августа прошлого года ценник начинался 

11 августа 2017, 04:41
ФАС не доказала сговор ритейлеров о ценах на гречку

ФАС не доказала сговор ритейлеров о ценах на гречку

Управление федеральной антимонопольной службы по Самарской области не смогло доказать в суде сговор сетевых магазинов при повышении цен на гречку. Коллективная жалоба на действия ведомства была подана компаниями торговый дом «Перекресток», «Агроторг» и «Тандер». Напомним, антимопольщики уличили сетевиков в нарушении 

13 мая 2016, 12:19
В Самаре гречка подорожала на 3%

В Самаре гречка подорожала на 3%

Телерадиокомпания «ТЕРРА» продолжает мониторить цены на продукты питания. По данным Самарастата, за последнюю неделю в регионе подешевели куриные яйца и рис. В то же время продолжается сезонный подъём стоимости овощей и фруктов. В лидерах подорожания репчатый лук, капуста и морковь. 

12 мая 2016, 01:58
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