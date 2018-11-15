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Депутат Госдумы от Самарской области опубликовал меню парламентской столовой
Депутат Государственной думы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн опубликовал в своем микроблоге в Твиттере меню парламентской столовой и снимки собственного обеда. Сделал он это в ответ на реплику пользователя о том, что в думской столовой можно …
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15 ноября 2018, 10:30
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В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам
Госдума запретила возвращать непроданные скоропортящиеся продукты поставщикам. Речь идет о товарах со сроком хранения меньше 30 дней. К таким, например, относятся большинство наименований молочной продукции, хлеб, мясо и рыба в сыром незамороженном виде, некоторые овощи и фрукты. Закон также вводит …
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10 ноября 2018, 07:57
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В России могут «взлететь» цены на сахар, хлеб и бензин
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31 октября 2018, 09:49
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В блогах: жительница Тольятти живет по нормам саратовского экс-министра труда
Тольяттинка Наталья Козловская на волне, как она пишет, общероссийского кипежа по поводу "трех с половиной тысяч на еду и макарошек" заинтересовалась, сколько проедает ее семья. "За наличку я ничего не покупаю, так что анализ банковской карты весьма точно отображает …
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26 октября 2018, 05:30
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Эксперты рассказали, когда россиян ждет очередной скачок цен
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25 октября 2018, 08:03
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Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего
Региональное министерство экономического развития опубликовало данные сентябрьского мониторинга розничных цен на потребительских рынках. По-прежнему дешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свежие томаты и перец. При этом под влиянием сезонного фактора на 10% подорожали куриные яйца. Растут цены на огурцы, свинину, курицу, …
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11 октября 2018, 09:32
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Скоро цены на хлебобулочные и макаронные изделия в России вырастут на 40%
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3 октября 2018, 02:31
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Эксперты назвали самый популярный вид топлива в России
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18 сентября 2018, 10:25
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Россиянам предсказывают много дешевой гречки
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13 октября 2017, 09:27
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В магазинах скоро должна подешеветь гречка
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11 августа 2017, 04:41
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ФАС не доказала сговор ритейлеров о ценах на гречку
Управление федеральной антимонопольной службы по Самарской области не смогло доказать в суде сговор сетевых магазинов при повышении цен на гречку. Коллективная жалоба на действия ведомства была подана компаниями торговый дом «Перекресток», «Агроторг» и «Тандер». Напомним, антимопольщики уличили сетевиков в нарушении …
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13 мая 2016, 12:19
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В Самаре гречка подорожала на 3%
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12 мая 2016, 01:58