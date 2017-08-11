У производителей цены на гречиху уже снизились почти вдвое. По состоянию на 1 августа фермеры готовы уступить крупу в среднем за 15 тысяч рублей за тонну, говорится в отчете Минсельхоза. Для сравнения: в первый день августа прошлого года ценник начинался от 30 тысяч рублей. По информации ведомства, «снижение стоимости вызвано перенасыщенностью рынка продукцией отечественного производства». После «гречневого безумия» 2014 года, когда цена за килограмм продукта доходила на полках супермаркетов до 100 рублей, многие фермеры в разы увеличили площади посевов культуры. По мнению экспертов, покупатели в магазинах почувствуют нынешнее падение цен на гречку только через несколько месяцев, когда все торговцы - от оптовиков до ритейлеров - избавятся от старых дорогих запасов.
|
Минсельхоз поддержит производителей колбасы
Минсельхоз России собрался поддержать производство колбасы. В ведомстве считают необходимым расширить список продуктов, производители которых могут рассчитывать на льготный кредит. Cнижение уровня платежеспособного спроса населения оказало негативное влияние на российский рынок отрасли, износ технологического оборудования мясоперерабатывающих заводов достигает 50 процентов. …
|
31 марта 2017, 01:29
|
В России посевы проконтролируют из космоса
Национальная информационная система, которая даст возможность Минсельхозу получать сведения дистанционного зондирования о состоянии сельскохозяйственных угодий, появится в России. Как сообщают "Известия", при помощи новшества можно будет предсказывать урожай и верифицировать декларации фермеров.
|
14 марта 2017, 08:04
|
Минпромторг и Минсельхоз выступили против лицензий на выпуск табака
Минпромторг и Минсельхоз выступили против возвращения лицензирования производства табачных изделий, ранее предложенного Министерством внутренних дел. В МВД полагали, что возврат процедуры повысит качество госконтроля над отраслью. Однако в Минпромторге считают, что ее можно регулировать и без разрешительной документации, отмененной еще …
|
14 февраля 2017, 01:21
|
Российские производители предупредили Минсельхоз о возможном росте цен на молоко
Производители молочной продукции предупредили Минсельхоз о вероятных перебоях с поставками и росте стоимости продукции. Как сообщает «Коммерсантъ», Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») обратился к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву по поводу недавнего решения Россельхознадзора, которое определило ограничения в 25 регионах …
|
10 февраля 2017, 12:59
|
ФАС не доказала сговор ритейлеров о ценах на гречку
Управление федеральной антимонопольной службы по Самарской области не смогло доказать в суде сговор сетевых магазинов при повышении цен на гречку. Коллективная жалоба на действия ведомства была подана компаниями торговый дом «Перекресток», «Агроторг» и «Тандер». Напомним, антимопольщики уличили сетевиков в нарушении …
|
13 мая 2016, 12:19
|
В Самаре гречка подорожала на 3%
|
12 мая 2016, 01:58
|
В России объявили большую распродажу гречки
|
12 октября 2015, 02:49
|
В Самаре ФАС уличила трех ритейлеров в сговоре о повышении цен на гречку
|
9 сентября 2015, 10:55