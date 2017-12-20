В преддверии новогодних праздников увеличение стоимости продуктов питания в Российской Федерации оказалось на уровне 1%. Об этом рассказал глава Минсельхоза России Александр Ткачев. И это в условиях растущего спроса.
По словам руководителя ведомства, этот случай является беспрецедентным для последних лет. Давно не наблюдалось, чтобы в этот период цены держались на таком уровне, отмечает ТАСС.
В этой связи отметим, что инфляция в РФ с 5 по 11 декабря 3-ю неделю подряд находится на уровне 0,1%. Потребительские цены в уходящем году поднялись на 2,3%, подсчитали специалисты Росстата.
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