У производителей цены на гречиху уже снизились почти вдвое. По состоянию на 1 августа фермеры готовы уступить крупу в среднем за 15 тысяч рублей за тонну, говорится в отчете Минсельхоза. Для сравнения: в первый день августа прошлого года ценник начинался …