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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018

Ростуризм представит черный список отелей, завышающих цену к ЧМ-2018

Эксперты Ростуризма намерены представить черный список отелей, которые будут необоснованно задирать стоимость номеров в период мирового футбольного первенства в РФ в следующем году, рассказывает РБК. Нахождение в этом перечне сулит прежде всего имиджевые потери, считают в Ростуризме.
По словам главы 

15 декабря 2017, 10:06
Маркировку лекарств в российских аптеках начнут вводить в 2018 году

Маркировку лекарств в российских аптеках начнут вводить в 2018 году

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, введение в Российской Федерации маркировки медикаментов стоимостью выше ста рублей собираются осуществить в 2018 году. При этом отмечается, что самый дешевый разряд, где стоимость ниже 50 рублей за упаковку, подпадет под такую схему в 

14 декабря 2017, 10:25
В Самарской области выросла средняя цена нового автомобиля

В Самарской области выросла средняя цена нового автомобиля

Самарская область попала в Топ-20 регионов с самой низкой средневзвешенной ценой на новые легковые автомобили. Такие данные опубликовало аналитическое агентство «Автостат». По итогам 10 месяцев, машина в 63-м регионе в среднем приобреталась за 1 миллион 44 тысячи рублей. За 
13 декабря 2017, 03:02
В Самаре начали дорожать квартиры

В Самаре начали дорожать квартиры

Стоимость жилой недвижимости в Самаре по итогам ноября:
 
Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке - 56 740 руб.
Максимальная средняя стоимость кв. м на вторичном рынке - 101 707 руб.
Минимальная средняя стоимость кв. м на вторичном рынке 

12 декабря 2017, 05:41
Минсельхоз предложил уничтожать небезопасные продукты

Минсельхоз предложил уничтожать небезопасные продукты

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации выступило с предложением уничтожать продукцию, которая не соответствует техническим регламентам. Об этом информируют "Известия" со ссылкой на текст законопроекта.
Минсельхоз предлагает ужесточить административную ответственность для недобросовестных производителей. В ведомстве уверены, что в данном направлении следует 

17 августа 2017, 09:10
В магазинах скоро должна подешеветь гречка

В магазинах скоро должна подешеветь гречка

У производителей цены на гречиху уже снизились почти вдвое. По состоянию на 1 августа фермеры готовы уступить крупу в среднем за 15 тысяч рублей за тонну, говорится в отчете Минсельхоза. Для сравнения: в первый день августа прошлого года ценник начинался 

11 августа 2017, 04:41
Минсельхоз поддержит производителей колбасы

Минсельхоз поддержит производителей колбасы

Минсельхоз России собрался поддержать производство колбасы. В ведомстве считают необходимым расширить список продуктов, производители которых могут рассчитывать на льготный кредит. Cнижение уровня платежеспособного спроса населения оказало негативное влияние на российский рынок отрасли, износ технологического оборудования мясоперерабатывающих заводов достигает 50 процентов. 

31 марта 2017, 01:29
В России посевы проконтролируют из космоса

В России посевы проконтролируют из космоса

Национальная информационная система, которая даст возможность Минсельхозу получать сведения дистанционного зондирования о состоянии сельскохозяйственных угодий, появится в России. Как сообщают "Известия", при помощи новшества можно будет предсказывать урожай и верифицировать декларации фермеров.
Отчеты фермеров сравнят со сведениями, полученными посредством дистанционного 

14 марта 2017, 08:04
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