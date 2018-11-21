|
Эксперты рассказали, почему работать в России может стать невыгодно
|
19 ноября 2018, 09:52
|
«АвтоВАЗ» возвращает долги
«АвтоВАЗ» начал возвращать долги. Уровень просроченной кредиторской задолженности тольяттинского автозавода по состоянию на 30 сентября этого года снизился на 1 процент от общей суммы обязательств. Годом ранее показатель достигал 15 процентов. Соответствующая информация содержится в отчете предприятия за третий …
|
17 ноября 2018, 08:15
|
Эксперты составили рейтинг доступности съемного жилья в России
|
16 ноября 2018, 10:15
|
В России подешевела гречка
Цена гречки по итогам сентября упала на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на минсельхоз пишут Известия. Зафиксирована самая низкая стоимость за последние три года - чуть больше 47 рублей за килограмм. Как …
|
15 ноября 2018, 01:11
|
Депутат Госдумы от Самарской области опубликовал меню парламентской столовой
Депутат Государственной думы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн опубликовал в своем микроблоге в Твиттере меню парламентской столовой и снимки собственного обеда. Сделал он это в ответ на реплику пользователя о том, что в думской столовой можно …
|
15 ноября 2018, 10:30
|
Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля
|
12 ноября 2018, 09:14
|
В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам
Госдума запретила возвращать непроданные скоропортящиеся продукты поставщикам. Речь идет о товарах со сроком хранения меньше 30 дней. К таким, например, относятся большинство наименований молочной продукции, хлеб, мясо и рыба в сыром незамороженном виде, некоторые овощи и фрукты. Закон также вводит …
|
10 ноября 2018, 07:57
|
Как в России изменится цена на бензин после Нового года
|
7 ноября 2018, 07:44
|
Российское правительство договорилось с нефтяниками
Российское правительство договорилось с нефтяниками о том, что они продолжат сдерживать цены на бензин, как минимум до конца года. Соответствующее соглашение было подписано накануне после двухчасового обсуждения проблемы.
"Если договоренности нарушит одна компания, нести ответственность будут все. Главный приоритет для правительства …
|
1 ноября 2018, 11:43
|
Эксперты рассказали, когда россиян ждет очередной скачок цен
|
25 октября 2018, 08:03
|
Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего
Региональное министерство экономического развития опубликовало данные сентябрьского мониторинга розничных цен на потребительских рынках. По-прежнему дешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свежие томаты и перец. При этом под влиянием сезонного фактора на 10% подорожали куриные яйца. Растут цены на огурцы, свинину, курицу, …
|
11 октября 2018, 09:32
|
Скоро цены на хлебобулочные и макаронные изделия в России вырастут на 40%
|
3 октября 2018, 02:31
|
544 кг говядины без документов уничтожили в Самаре
|
9 июля 2018, 12:36
|
Более тонны подозрительной говядины уничтожили под Самарой
На днях инспекторы регионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками полиции остановили на трассе автомобиль «Лада-Приора» с прицепом. В машине оказался груз говядины массой 1216 килограммов. Водитель пояснил, что вез мясо на продажу в Самару из Кинель-Черкасского района.
Однако планам заработать не …
|
26 июня 2018, 09:10
|
«Приятного аппетита 2.0»: В Зубчаниновке горы мяса вывалили прямо на дорогу
|
3 июня 2018, 04:20
|
Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти
В Тольятти сотрудники ветслужбы, Россельхознадзора и ФСБ задержали партию свинины весом почти полтонны. Четыре туши неизвестного происхождения на 428 килограммов пытались завезти на рынок «Ларина». Владелец автомобиля-универсала не смог предоставить на свой груз необходимых ветеринарных сопроводительных документов.
«Мясо было без ветеринарных …
|
16 ноября 2017, 03:36