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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 20.11.2018 
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Материалы по теме:

Эксперты рассказали, почему работать в России может стать невыгодно

Эксперты рассказали, почему работать в России может стать невыгодно

Уже в 2019-м году в России работать для ряда категорий граждан может стать невыгодно. Пособия по безработице вырастут кратно - минимальные с 800 до 1500 рублей, максимальные с 4900 до 8 тыс рублей. Для сравнения, актуальный минимальный размер оплаты труда 
19 ноября 2018, 09:52
«АвтоВАЗ» возвращает долги

«АвтоВАЗ» возвращает долги

«АвтоВАЗ» начал возвращать долги. Уровень просроченной кредиторской задолженности тольяттинского автозавода по состоянию на 30 сентября этого года снизился на 1 процент от общей суммы обязательств. Годом ранее показатель достигал 15 процентов. Соответствующая информация содержится в отчете предприятия за третий 
17 ноября 2018, 08:15
Эксперты составили рейтинг доступности съемного жилья в России

Эксперты составили рейтинг доступности съемного жилья в России

Как свидетельствует статистика, острота «квартирного вопроса» в России постепенно уменьшается. Во-первых, более 85% семей имеют собственное жилье и проживают в нем. Во-вторых, объемы строительства даже на фоне кризиса продолжают оставаться на рекордных уровнях, и в год на одного человека в 
16 ноября 2018, 10:15
В России подешевела гречка

В России подешевела гречка

Цена гречки по итогам сентября упала на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на минсельхоз пишут Известия. Зафиксирована самая низкая стоимость за последние три года - чуть больше 47 рублей за килограмм. Как 
15 ноября 2018, 01:11
Депутат Госдумы от Самарской области опубликовал меню парламентской столовой

Депутат Госдумы от Самарской области опубликовал меню парламентской столовой

Депутат Государственной думы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн опубликовал в своем микроблоге в Твиттере меню парламентской столовой и снимки собственного обеда. Сделал он это в ответ на реплику пользователя о том, что в думской столовой можно 
15 ноября 2018, 10:30
Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля

Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля

Рубль продолжает падение. Официальный курс доллара на вторник вырос на 67 копеек, а евро - на 28 с лишним. Этот тренд продолжает тенденцию минувшей недели, которую отечественная валюта завершила стремительным ослаблением позиции против ведущих мировых валют. Курс доллара тогда на 
12 ноября 2018, 09:14
В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам

В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам

Госдума запретила возвращать непроданные скоропортящиеся продукты поставщикам. Речь идет о товарах со сроком хранения меньше 30 дней. К таким, например, относятся большинство наименований молочной продукции, хлеб, мясо и рыба в сыром незамороженном виде, некоторые овощи и фрукты. Закон также вводит 
10 ноября 2018, 07:57
Как в России изменится цена на бензин после Нового года

Как в России изменится цена на бензин после Нового года

По итогам октября цены на бензин выросли на 0,4% - это данные Росстата, а за 9 месяцев текущего года топливо подорожало в общей сложности на 9 с лишним процентов. Самые резкие скачки были зафиксированы весной и в начале лета. Так, 
7 ноября 2018, 07:44
Российское правительство договорилось с нефтяниками

Российское правительство договорилось с нефтяниками

Российское правительство договорилось с нефтяниками о том, что они продолжат сдерживать цены на бензин, как минимум до конца года. Соответствующее соглашение было подписано накануне после двухчасового обсуждения проблемы.

"Если договоренности нарушит одна компания, нести ответственность будут все. Главный приоритет для правительства 

1 ноября 2018, 11:43
Эксперты рассказали, когда россиян ждет очередной скачок цен

Эксперты рассказали, когда россиян ждет очередной скачок цен

Ожидание очередных антироссийских санкции, которые могут быть приняты в ноябре, заставляет магазины переписывать цены на свои товары в сторону увеличения. Многие продукты у крупных ритейлеров уже подорожали. Очередной скачок цен случится в начале 2019 года , когда ставка НДС вырастет 
25 октября 2018, 08:03
Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего

Эксперты выяснили, какие продукты в Самаре подорожали больше всего

Региональное министерство экономического развития опубликовало данные сентябрьского мониторинга розничных цен на потребительских рынках. По-прежнему дешевеют картофель, лук, морковь, капуста, свежие томаты и перец. При этом под влиянием сезонного фактора на 10% подорожали куриные яйца. Растут цены на огурцы, свинину, курицу, 
11 октября 2018, 09:32
Скоро цены на хлебобулочные и макаронные изделия в России вырастут на 40%

Скоро цены на хлебобулочные и макаронные изделия в России вырастут на 40%

В ближайшие месяцы в России ожидается беспрецедентный рост цен на хлебобулочные и макаронные изделия. По прогнозам аналитиков, они подорожают как минимум на 40%. Именно на столько с начала года подорожало зерно. И такого в нашей стране последние 5 лет не 
3 октября 2018, 02:31
544 кг говядины без документов уничтожили в Самаре

544 кг говядины без документов уничтожили в Самаре

В Самаре уничтожили крупную партию мяса, которую перевозили без документов. Фуру остановили на мобильном посту ДПС. В автомобиле находились две коровьих туши весом в 544 килограмма. 
 
"Говядина была без документов, подтверждающих ее качество и безопасность в ветеринарном отношении, в том числе 
9 июля 2018, 12:36
Более тонны подозрительной говядины уничтожили под Самарой

Более тонны подозрительной говядины уничтожили под Самарой

На днях инспекторы регионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками полиции остановили на трассе автомобиль «Лада-Приора» с прицепом. В машине оказался груз говядины массой 1216 килограммов. Водитель пояснил, что вез мясо на продажу в Самару из Кинель-Черкасского района.

Однако планам заработать не 

26 июня 2018, 09:10
«Приятного аппетита 2.0»: В Зубчаниновке горы мяса вывалили прямо на дорогу

«Приятного аппетита 2.0»: В Зубчаниновке горы мяса вывалили прямо на дорогу

Необычную картину наблюдали вчера, 2 июня, самарские водители на дороге города. Рядом с постом ДПС, который на въезде в областной центр в поселке Зубчаниновка, расположились не только машины, но и... горы мяса. Очевидцы засняли необычное зрелище на видео и предположили, 
3 июня 2018, 04:20
Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти

Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти

В Тольятти сотрудники ветслужбы, Россельхознадзора и ФСБ задержали партию свинины весом почти полтонны. Четыре туши неизвестного происхождения на 428 килограммов пытались завезти на рынок «Ларина».  Владелец автомобиля-универсала не смог предоставить на свой груз необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

«Мясо было без ветеринарных 
16 ноября 2017, 03:36
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