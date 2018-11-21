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Castorama уходит из России
Британская Castorama объявила об уходе из России. Одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта закроет все свои магазины в России, в том числе в Самаре и Тольятти. Сейчас их в нашей …
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22 ноября 2018, 12:01
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Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России
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21 ноября 2018, 10:25
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Эксперты рассказали, почему работать в России может стать невыгодно
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19 ноября 2018, 09:52
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«АвтоВАЗ» возвращает долги
«АвтоВАЗ» начал возвращать долги. Уровень просроченной кредиторской задолженности тольяттинского автозавода по состоянию на 30 сентября этого года снизился на 1 процент от общей суммы обязательств. Годом ранее показатель достигал 15 процентов. Соответствующая информация содержится в отчете предприятия за третий …
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17 ноября 2018, 08:15
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В России дорожникам разрешили укладывать асфальт в дождь
Российским дорожникам официально разрешили укладывать асфальт в дождь, снегопад и при температурах до минус 10 градусов. Соответствующую рекомендацию опубликовал Росавтодор. Согласно документу, работы запрещено проводить только при выпадении обильных осадков - более 5 миллиметров.
При неблагоприятных условиях следует предварительно …
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15 ноября 2018, 12:07
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Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре
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15 ноября 2018, 09:57
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В Самаре не будут строить жилой комплекс около ТРК «Московский»
Компания «Виктор и Ко», аффилированная известному самарскому бизнесмену Виктору Суркову, отказалась от идеи строительства жилищного комплекса рядом с ТРК «Московский». Департамент градостроительства Самары отменил своим распоряжением разрешение на планировку территории в Кировском районе в границах Ракитовского и Московского шоссе, дороги …
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1 ноября 2018, 11:18
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В Самаре появится новая школа на 1100 мест
В областной столице объявлен аукцион по поиску компании, которая сможет разработать проект строительства новой школы в Самаре. Образовательное учреждение планируется разместить на территории Орлова оврага, неподалеку от Крутых Ключей в Красноглинском районе. Как говорится в документах на сайте госзакупок, в …
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29 октября 2018, 02:13
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Сколько квартиры в новостройках будут стоить после 1 июля
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28 июня 2018, 08:01
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В Самаре власти хотят обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру
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3 апреля 2017, 01:43
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Застройщик жилого микрорайона "Березовка" под Тольятти банкротится
Застройщиком микрорайона "Березовка", что в 7 километрах от Автограда, выступает ООО "Инвестиционная компания "Недвижимость". Под залог земельного участка она брала кредит в "ФИА-банке". После отзыва лицензии финансового учреждения у фирмы возникли проблемы, стройка остановилась. Пока дольщики - участники госпрограммы "Жилье …
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25 ноября 2016, 09:43
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ФАС: самарской компании придется доказать звание «застройщика №1»
Самарское управление ФАС обязало компанию «Юг-1» доказать, что она является «застройщиком №1». Именно такую формулировку использовали бизнесмены в собственной рекламе в средствах массовой информации. В надзорном ведомстве посчитали, что подобное утверждение содержит информацию «о превосходстве и лидерстве данного застройщика перед …
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12 июля 2016, 03:45