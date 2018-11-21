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Материалы по теме:

Castorama уходит из России

Castorama уходит из России

Британская Castorama объявила об уходе из России. Одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта закроет все свои магазины в России, в том числе в Самаре и Тольятти. Сейчас их в нашей 
22 ноября 2018, 12:01
Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России

Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России

Минимум на 30% могут вырасти цены на колбасу, сосиски и прочие подобные продукты в России уже к Новому году. Это произойдет в том случае, если кабмин одобрит инициативу представителей экспертного совета при правительстве о новом сборе на продукты переработки красного 
21 ноября 2018, 10:25
Эксперты рассказали, почему работать в России может стать невыгодно

Эксперты рассказали, почему работать в России может стать невыгодно

Уже в 2019-м году в России работать для ряда категорий граждан может стать невыгодно. Пособия по безработице вырастут кратно - минимальные с 800 до 1500 рублей, максимальные с 4900 до 8 тыс рублей. Для сравнения, актуальный минимальный размер оплаты труда 
19 ноября 2018, 09:52
«АвтоВАЗ» возвращает долги

«АвтоВАЗ» возвращает долги

«АвтоВАЗ» начал возвращать долги. Уровень просроченной кредиторской задолженности тольяттинского автозавода по состоянию на 30 сентября этого года снизился на 1 процент от общей суммы обязательств. Годом ранее показатель достигал 15 процентов. Соответствующая информация содержится в отчете предприятия за третий 
17 ноября 2018, 08:15
В России дорожникам разрешили укладывать асфальт в дождь

В России дорожникам разрешили укладывать асфальт в дождь

Российским дорожникам официально разрешили укладывать асфальт в дождь, снегопад и при температурах до минус 10 градусов. Соответствующую рекомендацию опубликовал Росавтодор. Согласно документу, работы запрещено проводить только при выпадении обильных осадков - более 5 миллиметров.

При неблагоприятных условиях следует предварительно 
15 ноября 2018, 12:07
Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре

Выяснилось, что строят около Фабрики-кухни в Самаре

Стало известно, что за сооружение строят около здания Фабрики-кухни на Ново-Садовой в Самаре. Напомним, что ранее горожане подняли вопрос в соцсетях - они переживали, что у будущего филиала Третьяковской галереи возводят гараж или что-то подобное. Объект находится по соседству с 
15 ноября 2018, 09:57
В Самаре не будут строить жилой комплекс около ТРК «Московский»

В Самаре не будут строить жилой комплекс около ТРК «Московский»

Компания «Виктор и Ко», аффилированная известному самарскому бизнесмену Виктору Суркову, отказалась от идеи строительства жилищного комплекса рядом с ТРК «Московский». Департамент градостроительства Самары отменил своим распоряжением разрешение на планировку территории в Кировском районе в границах Ракитовского и Московского шоссе, дороги 
1 ноября 2018, 11:18
В Самаре появится новая школа на 1100 мест

В Самаре появится новая школа на 1100 мест

В областной столице объявлен аукцион по поиску компании, которая сможет разработать проект строительства новой школы в Самаре. Образовательное учреждение планируется разместить на территории Орлова оврага, неподалеку от Крутых Ключей в Красноглинском районе. Как говорится в документах на сайте госзакупок, в 
29 октября 2018, 02:13
Сколько квартиры в новостройках будут стоить после 1 июля

Сколько квартиры в новостройках будут стоить после 1 июля

Российские застройщики готовятся к повышению цен на квартиры в новостройках. В частности, столичные эксперты начнут менять ценники уже с 1 июля, когда в силу вступит новый закон о долевом строительстве. Как уже рассказывала «ТЕРРА», он предполагает ужесточение контроля за девелоперами. 

28 июня 2018, 08:01
В Самаре власти хотят обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру

В Самаре власти хотят обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру

Администрация Самары намерена обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру. Напомним, по темпам возведения жилья 63 регион сейчас входит в тройку лидеров среди субъектов Поволжья. В 2015 и 2016 годах в губернии возводилось по 2 миллиона квадратных 

3 апреля 2017, 01:43
Застройщик жилого микрорайона

Застройщик жилого микрорайона "Березовка" под Тольятти банкротится

Застройщиком микрорайона "Березовка", что в 7 километрах от Автограда, выступает ООО "Инвестиционная компания "Недвижимость". Под залог земельного участка она брала кредит в "ФИА-банке". После отзыва лицензии финансового учреждения у фирмы возникли проблемы, стройка остановилась. Пока дольщики - участники госпрограммы "Жилье 

25 ноября 2016, 09:43
ФАС: самарской компании придется доказать звание «застройщика №1»

ФАС: самарской компании придется доказать звание «застройщика №1»

Самарское управление ФАС обязало компанию «Юг-1» доказать, что она является «застройщиком №1». Именно такую формулировку использовали бизнесмены в собственной рекламе в средствах массовой информации. В надзорном ведомстве посчитали, что подобное утверждение содержит информацию «о превосходстве и лидерстве данного застройщика перед 

12 июля 2016, 03:45
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